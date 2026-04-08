【松井証券 FX】27通貨ペアを対象に、縮小スプレッド引き下げキャンペーンを開催

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、2026年4月13日（月）取引分より、外国為替証拠金取引（FX）において、27通貨ペアの縮小スプレッドを業界最狭水準（※1）に引き下げるキャンペーンを開催いたします。

エントリーは不要で、当社で口座をお持ちのお客様が対象となります。このお得な機会にぜひ、松井証券FXサービスのご利用をご検討ください。

キャンペーン詳細

＜キャンペーン対象通貨ペアと縮小スプレッド＞

＜参考：通常スプレッドの変更（4月13日（月）取引分以降）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/255_1_3de4f6b8429163e3d532d04c6b6bcee4.jpg?v=202604080551 ]キャンペーン対象通貨ペアと縮小スプレッド (1/3)キャンペーン対象通貨ペアと縮小スプレッド (2/3)キャンペーン対象通貨ペアと縮小スプレッド (3/3)

米ドル／円のみ導入していたコアタイム制を全通貨ペアに導入するほか、ユーロ/円等の18通貨ペアの通常スプレッドを縮小いたします。

※縮小スプレッドが適用される注文種類は、次の通りです。

「数量上限」以下のストリーミング注文(スピード注文からの発注を含む)・IFD注文、IFO注文において新規注文が成行(ストリーミング)の場合の新規注文部分・成行決済注文

※広告掲載日：2026年4月8日

※スプレッドは、pipsで表示しています。

- pips(ピップス)とはなんですか(https://support.matsui.co.jp/faq/show/32304?site_domain=guide#pips)(Q&A)

※提示スプレッド等に関する実績情報はこちらです。

- 提示スプレッド等に関する実績情報【縮小スプレッド】(https://www.matsui.co.jp/fx/list/pdf/spread-narrow.pdf)- 提示スプレッド等に関する実績情報【通常スプレッド】(https://www.matsui.co.jp/fx/list/pdf/spread.pdf)

※上記スプレッドは、市場の急変時(震災などの天変地異、その他外部要因)や、市場の流動性が低下している状況(平日早朝や週初、週末、年末年始、クリスマス時期など)、重要指標発表時間帯などにより、やむを得ず提示以外のスプレッドになることもあります。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

*1 FXサービスの取扱い業者9社(楽天証券、三菱UFJ eスマート証券、外為どっとコム、DMM.com証券、トレイダーズ証券、ヒロセ通商、マネックス証券、GMOクリック証券、GMO外貨)の中央値と比較。2026年4月1日時点、当社調べ。

*2 縮小スプレッド引き下げ対象通貨ペアにおける新旧スプレッドを比較（最高割引率：カナダ/円の70.6%）

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

FX(外国為替証拠金取引)について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/fx.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会