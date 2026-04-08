無制限PVP MMORPG『CHAOS WORLD』日本サービス決定！2026年春開始予定――登録者数に応じて特典が豪華になる事前登録キャンペーンを実施中

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明［シン・ジェミョン］）は、2026年第2四半期中（予定）より、新作MMORPG『CHAOS WORLD』（カオスワールド）の日本サービスを、オンラインゲームポータル「Pmang」にて開始することを発表いたしました。

本作は、グローバルプラットフォーム「VFUN」で展開予定のタイトルを、日本向けにチャネリング提供するものです。RTSをベースとした原作『カオスオンライン』の戦略性とMMORPGの要素を融合し、スマートフォン（iOS／Android）およびWindows PC間のクロスプレイに対応しています。

あわせて2026年4月より事前登録受付を開始し、登録者数に応じてゲーム内特典が付与されるキャンペーンを実施いたします。

◆RTS発MMORPG『CHAOS WORLD』日本サービス決定

『CHAOS WORLD』は、戦略性の高いRTSタイトル『カオスオンライン』を原作とし、モバイル向けMMORPGとして再構築したタイトルです。プレイヤーは混沌に満ちた戦場に身を投じ、自身のスキルを頼りに他プレイヤーと競い合います。

スマートフォンとPCのクロスプレイに対応することで、プレイ環境に依存しないシームレスなゲーム体験を提供します。リアルタイムで進行する戦闘と、緊張感のある対人戦が本作の特徴です。

■ゲームの特徴

■プレイスタイルを決定づける4つのクラス

- 世界観影が迫り、平和は崩れ去る。均衡を失った世界で、すべては混沌へと向かう。プレイヤーは英雄としてこの世界に降り立ち、迫り来る脅威と対峙しながら、自らの力で運命を切り開いていきます。- 無制限PVPによる緊張感のある戦闘安全地帯を離れると、無制限のPVPが開始されます。勝敗は即座に結果として反映され、勝利は全世界へ共有されます。プレイヤー同士の駆け引きと実力が問われる設計となっています。- 多様な成長体験を支えるコンテンツダンジョン探索やボスレイド、素材収集によるクラフトなど、多様なプレイスタイルに対応しています。プレイヤーの選択によって成長の方向性が変化します。

本作では、プレイスタイルに応じて選択できる4つのクラスを実装しています。

- ナイト：攻守に優れた前線の守護者（近接物理）- アーチャー：機動力を活かした遠距離アタッカー（遠距離物理）- ウィザード：広範囲魔法で戦況を制圧（遠距離魔法）- アサシン：隠密行動から一撃を狙う近接戦闘職（近接物理）

それぞれ異なる役割と戦闘特性を持ち、戦略的なパーティ編成やビルド構築が可能です。

■やり込みを支える多彩なコンテンツ

『CHAOS WORLD』では、プレイヤーの成長と挑戦を支える多様なコンテンツを用意しています。

- PVPフィールド上で常時発生する対人戦により、プレイヤー間の競争が継続的に展開されます。- ダンジョン多様なダンジョンが用意されており、ボス攻略や期間限定コンテンツを通じて報酬を獲得できます。- クラフト収集した素材を用いて装備を製作し、キャラクターの強化が可能です。- ボスオープンフィールドおよびダンジョン内に強力なボスが登場し、高難度の戦闘と報酬獲得の機会を提供します。

さらに「降臨」「ペット」「紋様」「装備強化」など、キャラクター強化システムも充実しています。

◆事前登録スタート！最大100万人規模の特典拡張を実施

ダンジョン攻城戦強化紋様ペット降臨

2026年4月より、『CHAOS WORLD』のグローバル事前登録受付を開始いたしました。

全世界での合計登録者数に応じて、正式サービス開始時に配布されるゲーム内特典が段階的に増加するキャンペーンを実施しています。

【事前登録概要】- 事前登録期間： 2026年4月1日（水） ～ 2026年4月29日（水）- 事前登録特典： 全世界合計登録者数に応じて段階的に特典内容をグレードアップ（10万人・30万人・50万人・70万人・100万人達成ごとに特典強化）- 事前登録サイト（登録はこちらから）： https://chaosw.pmang.jp

◆『CHAOS WORLD』について

タイトル：CHAOS WORLD

ジャンル：MMORPG

運営・開発：VALOFE Co., Ltd.

プラットフォーム：VFUN / Pmang

対応OS：iOS / Android / Windows(PC)

価格：基本無料（アイテム課金制）

サービス開始：2026年第2四半期中（予定）

◆VFUNとは

VFUN（https://vfun.valofe.com）は、韓国のゲームパブリッシャーのVALOFEが運営するグローバルゲームプラットフォームです。VFUNは、多様なゲームラインナップや既存ゲームタイトルの再構築を通じて、グローバルにサービスを展開し、ユーザーに幅広いゲーム体験を提供しています。常に新しい挑戦を続けるVFUNは、今後もグローバルな展開を推進してまいります。

◆Pmang（ピーマン）とは

Pmang（https://www.pmang.jp）は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業（株式会社ゲームオン）の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

(C) VALOFE GLOBAL Ltd. & GOP Co., Ltd. All rights reserved.

(C) Neoact Co., Ltd. All rights reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。