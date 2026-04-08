派遣営業の「型」を言語化し、未経験からプロを育てる。株式会社営業ハック、累計アポ7,000件超を支える「派遣・紹介営業インサイドセールス育成プログラム」の強化を発表。

株式会社営業ハック

営業支援を展開する株式会社営業ハック（本社：東京都中央区、代表取締役：笹田裕嗣）は、派遣会社（人材派遣）に特化した営業代行支援において、累計アポイント獲得数7,000件を突破した実績を背景に、インサイドセールス部門の「専門教育カリキュラム」を大幅に刷新・強化いたしました。

同社では、難易度が高いとされる人材業界の営業を「型化」することで、雇用形態に関わらず全メンバーがプロの成果を出せる体制を構築。本プログラムを通じて共に成長し、業界の最前線で活躍するインサイドセールスの採用・育成枠を拡大することをお知らせいたします。

■ 派遣業界特化の「成果を出す育成メソッド」を一部公開

既存の実績 を支えているのは、単なる個人のスキルではなく、組織として共有・言語化されている「営業の型」です。今回のプログラム強化により、以下のメソッドを全メンバーがより短期間で習得できる体制を整えました。

■ 「教育こそが最大の福利厚生」という組織文化

- 「競合と差別化する」フロントトークの設計： 多くの提案が届く派遣先担当者に対し、一瞬で「自社を活用するメリット」を想起させる、業界動向に基づいたトーク設計を学びます。- 「断り」を「次回の約束」に変える技術： 「今は必要ない」という回答を、3秒以内のポジティブな反応 と的確な質問で「将来の相談」へと繋げる、具体的なレスポンスの型を習得します。

今回の体制強化は、代表・笹田が掲げる「営業教育の無償化」 に向けた取り組みの一環でもあります。 営業ハックでは、アルバイトやパートといった雇用形態に関わらず、人材業界の最前線で通用する「一生モノの営業スキル」を習得できる環境を整えています。

この「教え、学び合う」文化こそが、累計7,000件という圧倒的な実績 の原動力となっています。

■ 共に「派遣営業の未来」を創る仲間を募集

事業の急拡大に伴い、人材派遣特化チームの一員として活躍いただける方を、役割に合わせた2つのポジションで募集いたします。累計7,000件の成果を出した「営業の型」を武器に、ご自身のキャリアに合わせたスタートが可能です。

1. 契約社員【正社員登用あり・リーダー/SV候補】

将来のマネジメント層として、インサイドセールスの実務に加え、チームの数値管理やメンバー育成に携わっていただきます。

こんな方に最適： 営業スキルを極めたい方、マネジメント経験を積みたい方、将来的に正社員として腰を据えて働きたい方。

得られる経験： 業界大手の案件を通じた戦略的立案スキル、組織運営のノウハウ。

[ 契約社員（リーダー候補）の詳細・エントリーはこちら(https://arwrk.net/recruit/c7q5p4fur1okxnr/9968078/)]

2. アルバイト・パート

ご家庭やプライベートと両立しながら、プロの営業メソッドを習得。未経験からでも時給以上の「一生モノのスキル」が身につく環境です。

こんな方に最適： 短時間で効率よく稼ぎたい方、ブランクがあるが営業職に復帰したい方、学生の方。

得られる経験： 相手を想う「対話設計」の技術、人材業界の専門知識。

[ アルバイト・パートの詳細・エントリーはこちら](https://arwrk.net/recruit/c7q5p4fur1okxnr/9967696/)

代表プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル3F

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency