2026年 4月 11日（土）再入荷｜ギャラリー キャバン限定〈CABaN by Hand〉のカーディガンを販売

株式会社 トゥモローランド

ニュウマン横浜1F〈Gallery CABaN（ギャラリー キャバン）〉にて限定で展開する〈CABaN by Hand〉のカーディガンを、2026年4月11日（土）より販売いたします。

CABaN by Hand

完成されたかたちを、手仕事によって再構築する〈CABaN by Hand〉。

時を経たパーツやディテールが新たな息を吹き込み、アイテムを唯一無二の存在感へと昇華します。

発売初日に完売し、今回数量限定で再入荷するカーディガンは、ブランドのマスターピースである『コットンカシミヤ クルーネックカーディガン』に、パリの蚤の市で買い付けたアンティークボタンをあしらった特別な一着。

CABaN by Hand全6色展開 （グレー、オレンジ、レッド、ベージュ、グリーン、ネイビーボーダー）CABaN by Hand\44,000 (Tax In)

一点ごとに異なる表情を持つボタンが、ミニマルなデザインにさりげない個性を添えます。

- Shop Information -

Gallery CABaN｜ギャラリー キャバン

性別や年齢、国籍を超え、個性ある人のスタイルを引き出すウェア・グッズを展開する〈CABaN（キャバン）〉の新たなコンセプトストア。

ジュエリーやスカーフ、レザーグッズ、フレグランスをはじめとする多彩なアイテムが並び、色鮮やかなオリジナルウェアとともに編集された店内は、訪れるたびに新たな発見とインスピレーションをもたらします。

- 所在地： 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 NEWoMan横浜1F- 営業時間： 平日 11:00-20:00 / 土日祝 10:00-20:00- Tel. 045-534-4823- Instagram：@caban_tokyo(https://www.instagram.com/caban_tokyo/)