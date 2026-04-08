アパレル物流の「使い捨て」を、循環インフラへ。株式会社chom、段ボールとOPP袋を一体化した再利用型梱包「Looplet」を開発。

株式会社 chom

株式会社chom（本社：東京都品川区、代表取締役：野崎絵未里）は、2026年4月15日（水）～16日（木）に幕張メッセで開催される展示イベント「Startup Japan EXPO 2026」に出展いたします。



当社では、アパレル業界における過剰包装・使い捨て梱包の課題に向き合い、「脱・個包装（OPP袋）」を実現する再利用型梱包ボックス「Looplet（ループレット）」の開発を進めています。



展示会では、プロダクトの実物展示およびデモンストレーションを通じて、導入に関するご相談や、アパレル企業および物流事業者との実証実験・協業パートナーの募集を行います。

■アパレル業界における過剰包装と現場負担という課題

アパレル業界では、商品の品質維持や流通効率の観点から、OPP袋や段ボールといった使い捨て梱包資材が広く利用されています。一方で、店舗や物流現場では開梱作業の負担や大量の廃棄物処理といった課題が顕在化しています。



特に店舗バックヤードでは、入荷時の開梱・陳列・在庫管理において多くの手作業が発生し、人手不足の中でオペレーション負荷が増大しています。また、物流倉庫においても作業効率の属人化や人材不足といった課題があり、サプライチェーン全体での最適化が求められています。

■Loopletによる循環型物流の仕組み

Loopletは、単なる梱包資材ではなく、回収・再利用までを前提とした循環型の物流システムとして設計されています。



倉庫で商品をLoopletに収納し出荷した後、店舗ではそのままバックヤードや売場で活用され、使用後は再び回収されて倉庫へと戻ります。回収されたLoopletは、必要に応じてメンテナンスをへて再び流通に組み込まれます。



この一連の循環を支えるために、Loopletは運用・管理の仕組みも含めて設計されており、単発の資材利用ではなく、継続的に回り続ける物流インフラとして機能します。これにより、使い捨てを前提とした従来の物流から、資材が循環し続ける新しい流通のあり方への転換を実現します。

■ 展示会では実物展示・導入相談・協業パートナー募集を実施

展示会当日は、Loopletの実物展示およびデモンストレーションを行い、実際の利用イメージをご確認いただけます。従来の梱包との違いや、現場オペレーションの変化をその場で体験いただけます。

また、導入を検討されている企業様との個別相談や、アパレル企業・物流事業者との実証実験・協業パートナーの募集を行います。

◾株式会社chomについて

Loopletは、代表の野崎がアパレル店舗で働いていた際に感じた違和感を原点としています。日々の業務の中で、個別にビニール袋（OPP袋）に包まれた衣類を開封し、店頭に並べる一方で、大量の袋がその場で廃棄されていく状況を目の当たりにしました。お客様には「袋に入れますか？」という選択がある一方で、その裏ではすでに多くの袋が使い捨てられている──その構造に強い疑問を抱いたことが、この取り組みの出発点となっています。



従来の流通では、輸送効率や商品保護の観点から個包装や使い捨て資材が前提とされてきましたが、その結果として大量の廃棄や現場負荷が発生しています。当社では、こうした構造的な課題に対し、「梱包」という行為や資材のあり方から再設計するアプローチを取っています。



単なる資材の代替ではなく、プロダクト・運用・仕組みを一体で捉えながら、持続可能で実装可能な新しい流通の形を社会に提示していくことを目指しています。

また、企業や物流事業者との連携を通じて実証と改善を重ね、現場に根ざした形での社会実装を推進しています。

【概要】

イベント名：Startup Japan 2026

会期：2026年4月15日（水）・16日（木）10:00～17:00（予定）

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7・8

出展規模：約450社のスタートアップ・スタートアップ支援企業

主催：Eight（Sansan株式会社）

参加方法：事前登録制 (https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/)



ブース番号：14-32





会社概要

会社名： 株式会社chom

代表者： 野崎 絵未里

設立： 2024年 12月

事業内容： 環境にやさしい物流資材と仕組みの提供

企業メッセージ：

より多くの選択肢から変化し続ける世界をつくる

技術と発明の力で、“新しいあたりまえ”を生み出し続けます。

【お問合わせ】

株式会社chom メール：contact@chom.co.jp

取材・掲載・インタビューのご相談も歓迎しております。

Loopletの開発背景や、実装に向けた取り組みについてもご紹介可能です。