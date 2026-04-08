フロンティア株式会社、62名の新卒社員を迎え、AI効率化時代に「人による対話」へ集中投資。

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋政裕、以下「当社」）は、2026年4月1日、新卒社員62名を迎える入社式を執り行いました。

採用の背景：なぜAI時代に「人」への投資を加速させるのか

■AI時代の核心：「ラストワンマイル」は人の感情

AI技術の進展により、企業の情報収集や候補先の比較検討は飛躍的に効率化されました。しかし当社では、AI時代において最も重要なのは「ラストワンマイル」の人の感情だと捉えています。

AIによってたくさんの情報を得た後、最終的な意思決定を行う際、その最後の感情に寄り添う部分は人間でなければ担えません。特に高額な購買行動においては、情報の比較検討を経た後でも、最終的な決断の先には必ず人が存在します。

■「感情にフォーカス」した組織づくり

今回の採用により350名体制となります。これは『人の感情を動かす』ことにビジネスのすべてを懸ける、当社の戦略的投資です。

データ分析や候補企業のリストアップといった情報処理はAIが担い、営業は顧客の感情や意思決定プロセスに寄り添う「人でなければできない対話」に集中。

AIによる効率化で創出したリソースを、感情にフォーカスしたサービスと組織作りに再投資する体制を構築します。

フロンティア株式会社について

2009年の創業以来17年間、ビジネスマッチング・営業代行事業で成長を続け、現在従業員350名超、年間取扱流通額約1,100億円を扱う。

6年連続でビジネスマッチング市場売上シェアNo1のリーダーとして、「人による提案」を軸とした顧客体験の変革を推進しています。

Ready Crew（レディクル）とは

「レディクル」は、上場企業2,800社以上の利用実績と、年間1,100億円の案件を取り扱う国内最大級のビジネスマッチングコミュニティです。

高い傾聴力と提案力を備えたコンシェルジュが、システム開発やプロモーションなど、あらゆる発注業務の課題を丁寧にヒアリング。独自のネットワークとシステムを活用し、最適な外注先（パートナー企業）を無料でご紹介します。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー17階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

LinkedIn ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

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