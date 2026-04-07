UPDATER、「アースデイ東京2026」で“いいことアクション”を記録する減らない“徳”なポイントを展開！

株式会社UPDATER

ライフスタイルから社会のアップデートを目指す株式会社UPDATER（所在地：東京都世田谷区、代表取締役：大石英司）は、日本最大級の市民参加型環境イベント「アースデイ東京2026」に、メインスポンサーとして参画いたします。

本イベントでは、日本赤十字社やNPO団体と連携した献血バスエリア、日常をちょっといい選択に変える店舗「みんな商店」によるスイーツ提供、再生可能エネルギー100％※1の電力「初代タイガーマスクでんき」の電力切替ブースなどを実施します。また会場での“いいことアクション”に応じて“徳”なポイントが貯まり、人・社会・環境に貢献する行動があなたの行動履歴として記録される仕組みを導入いたします。

具体的には、上記のブースで提供されるコンテンツやマイバッグ・マイ食器の持参、古着・使用済み天ぷら油の持ち込み、ゴミの分別、アースデイ東京2026へのボランティア協力など、日常のちょっとした行動も“いいことアクション”として記録され、“徳”なポイントが付与されます。

当日は一般参加の方も参加できる「初代タイガーマスクでんき」スタート記念イベントも実施予定。ぜひお越しください。

※1 再生可能エネルギー由来の電気に、再生可能エネルギー指定の非化石証書の環境価値を組み合わせることで、再生可能エネルギー100％の電気を供給いたします（CO2排出量もゼロとなります）。

■背景

1970年にアメリカで始まったアースデイは、現在では世界190以上の国と地域で開催される、地球規模の市民運動へと広がっています。

日本では、1990年に夢の島公園で第1回目のアースデイが開催されたことを出発点に、環境意識の高まりとともに全国へと広がってきました。

一方で、環境問題への関心が高まりつつあるものの、社会課題に取り組む人々に「疲れ」や「徒労感」※2が生まれており、行動している人が報われないという現実があります。

UPDATERは電力・空気・農業・ファッション・コスメ・職場環境・日用品など、ライフスタイルに関わる様々なソーシャルアップデートサービスを提供してきました。2025年より開始した“いいことアクション”を記録するプラットフォーム「I’m UPDATER」では、人・社会・環境に配慮したアクションをデジタルで記録しています。履歴を“徳”なポイントとして蓄積することで、行動する人々を後押しします。



※2博報堂「生活者のサステナブル購買行動調査2025」

https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/118511/

■ “いいことアクション”を記録！「I'm UPDATER」とは

「I’m UPDATER」は、日常の社会貢献的な行動を記録・可視化するプラットフォームです。環境や社会に配慮したアクションをデジタルで記録し、その履歴を減ることのない“徳”なポイントとして蓄積します。

名称：I’m UPDATER（アイム・アップデーター）

運営：株式会社UPDATER

公式サイト：https://im.updater.co.jp/

＜なぜ“減らないポイント”なのか＞

“徳”なポイントは、“得”ではなく“徳”を積むという思想に基づいています。

廃食油回収や清掃活動などの行動がデジタルで記録され、履歴として蓄積されます。

この行動履歴は、将来的に単なる特典付与を超え、企業の採用やパートナー選定、金融・投資分野における信用の参考指標となり得る可能性を視野に入れています。

いいことの履歴が、信用の履歴になる社会へ。

「アースデイ東京2026」“ちょっといいこと”を始めませんか？

＜”いいことアクション”でちょっとだけご褒美＞

会場でたくさんの”いいことアクション”をしてくださった方には、“徳”なポイントの履歴提示で「みんな商店 特製ワッフル」をプレゼントします。

このワッフルは、岩手・なかほら牧場のソフトクリームミックスを、生地に活用して焼き上げた一品です。なかほら牧場では、全国の乳牛の1％未満という希少なジャージー牛を、牛舎を持たず24時間自由に過ごす自然放牧で飼育しています。このような方法は、八丈島ややんばる（沖縄）、岩手・なかほら牧場など、全国でも限られた場所でしか行われておらず、そのミルクは、脂肪分が高く、濃厚なコクが魅力です。

ミルクは季節によって味わいが変わります。冬を越えたこの時期は、最も味が乗るタイミングのひとつ。そのソフトクリームミックスを“生地にする”ことで、外は香ばしく、中はしっとりとした、ミルクの風味をダイレクトに感じられるワッフルに仕上げました。

季節が移ろうこの春だからこそ楽しめる、濃厚でやさしい甘さ。

”いいこと”をしたご褒美にぜひお召し上がりください。

■「アースデイ東京2026」での”いいことアクション”

▲みんな商店 特製ワッフル

アースデイ東京2026では、“徳”なポイントが貯まるさまざまな”いいことアクション”を各種ブースで展開します。ぜひお立ち寄りください。

１.日本赤十字社「命をつなぐ」大事な献血アクション

日本赤十字社の協力のもと、会場内に献血バスエリアを設置します。

人の命を守る大事な”いいことアクション”である献血にぜひご協力ください。献血にご協力いただいた方には、感謝の気持ちとして、UPDATERから佐々木製菓のくま型容器に入った金平糖「こぐまスター」をプレゼントいたします（数量限定）。日常の中での小さな行動が誰かの支えにつながるアクションにぜひご協力ください。

なお、日本赤十字社が提供する献血Web会員サービス「ラブラッド」にて事前予約も受け付け中。事前登録でスムーズにご案内いたします。

ご予約はこちら：https://www.kenketsu.jp/regularlymaintenanceweb

日時：2026年4月18日（土）・19日（日）（11:00～15:30）

場所：代々木公園イベントエリア内（献血バスエリア）

対象：当日来場者（受付条件を満たす方）

献血基準はこちら（https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/tokyo/donation/m2_01_00_index.html）

▲佐々木製菓「こぐまスター」（種類は選べません）

２.日常の買い物をちょっといい選択に！「みんな商店」初出店

日常をちょっといい選択にしてくれる店舗「みんな商店（下北沢）」が、アースデイ東京2026に初出店します。「みんな商店」は、人・社会・環境にやさしい“ちょっと良い選択”につながる商品のみを販売するお店。

また下北沢店で大人気の「腸活フルーツパフェ」や「発酵ドリンク」も販売予定。“美味しい”体験や買い物からできる”いいことアクション”をぜひ店舗でお楽しみください。

▲腸活フルーツパフェ（イメージ）

日時：2026年4月18日（土）・19日（日）

支払方法：キャッシュレス決済のみ



３. 初代タイガーマスクでんき

地球規模の脅威である「気候変動」に立ち向かう伝説のヒーロー初代タイガーマスクと連携し、4月18日（土）からUPDATERと初代タイガーマスクによる「初代タイガーマスクでんき」を開始します。

4月18日（土）当日にはアースデイ東京2026の会場にて「初代タイガーマスクでんき」のスタートを記念したトークイベントが開催されるほか、アースデイ東京2026の期間中「初代タイガーマスクでんき」に申し込み可能なブース※3を設置。ご家庭の電気を環境配慮型に切り替える”いいことアクション”が行えます。

本日よりトークイベントの一般参加者を募集※4。参加の方は、限定デザインのオリジナルレプリカマスクをプレゼントします。イベントには、初代タイガーマスク 佐山聡 氏も登場するかも！ぜひご参加ください。

※3 みんな電力ブース

※4 条件あり

▼「初代タイガーマスクでんき」 スタート記念 トークイベント 参加申込フォーム

https://forms.gle/B6TLgg74sR6GRaDt7

４.日常のちょっとした”いいことアクション”でも！

アースデイ東京2026の運営事務局や参加されているNPO団体とも連携し、マイバッグ・マイ食器の持参や古着や使用済み天ぷら油の回収ブースへの持ち込み、ゴミの分別、アースデイ東京2026へのボランティア協力でも”徳”なポイントをプレゼント。ぜひできることから”いいことアクション”の輪にご参加ください！

■コメント

アースデイ東京 事務局長 河野竜二氏

今年のアースデイ東京は25周年という節目を迎えますが、「春の地球文化祭」というテーマのもと、過去を振り返るのではなく、これからの未来をつくる「人」「アクション」「つながり」にフォーカスしています。UPDATER（みんな電力）さんとともに展開する「いいことアクション」は、一人ひとりの小さな行動を社会の変化へとつなげていく、アースデイの理念を体現する取り組みです。マイ食器やマイバッグの持参、ごみの分別、廃食油の回収といったこれまでの実践が可視化され、参加者に還元される仕組みは、楽しみながら関われる新しい社会参加の形だと感じています。多くの方に参加いただき、前向きでワクワクする未来を共に実感できれば嬉しいです。

株式会社UPDATER 代表取締役 大石英司

「いいこと」をしても、それが誰にも見えなければ、社会は変わりません。献血も、マイバッグも、再エネへの切替も、ひとつひとつは小さな行動です。でもその履歴が積み重なったとき、それは信用になり、社会を動かす力になる。“徳”なポイントは、"得"を求めるのではなく、行動そのものが報われる社会をつくるための仕組みです。

日本中で、見えないまま"いいこと"を続けてくださっている方がたくさんいます。その行動が今日から記録され、消えることなく積み重なっていく。私も会場にいます。春の代々木公園で、みんなで一緒に"いいことアクション"の輪を広げましょう！

■アースデイ東京2026について

アースデイ東京は、「地球のことを考えて行動する日」であるアースデイ（4月22日）を記念して開催される、日本最大級の市民参加型環境イベントです。1970年にアメリカで始まったアースデイの理念を受け継ぎ、日本では2001年より東京・代々木公園を中心に開催されてきました。

毎年、環境団体、企業、自治体、市民、クリエイターなど多様な主体が垣根を越えて集まり、トークセッション、音楽ライブ、ワークショップ、マーケットなどを通じて、気候変動や資源循環、生物多様性といった地球規模の課題について「知る」だけでなく、「体験し、行動につなげる」場を創出しています。

来場者は例年数万人規模にのぼり、環境イベントの枠を超えた“市民ムーブメントの交差点”として、社会的な影響力を持つ場へと発展しています。

2026年も、東京・代々木公園を中心に開催予定。持続可能な社会の実現に向けて、多様なアクターが出会い、新たなアクションが生まれる場として展開されます。

公式サイト： https://www.earthday-tokyo.org/

■株式会社UPDATERについて

2021年10月1日にみんな電力株式会社から社名変更。法人・個人向けにトレーサビリティや透明性を軸にしたサービスを提供し、社会課題解決に取り組む。世界で初めて電力トレーサビリティを商用化した脱炭素事業「みんな電力」、労働市場をウェルビーイングで変革する「みんなワークス」、ブランドのエシカル度を評価・公表する「Shift C」、商品の背景やストーリーをもとに購買できるEC「TADORi」、人・社会・環境に配慮した商品を扱う「みんな商店」、土壌再生に向けた社会全体の行動変容を促す「みんな大地」などを展開。第4回ジャパンSDGsアワード内閣総理大臣賞、日本で3社のみのCDP認定再エネプロバイダー、エナジープロバイダーとしてB Corp認証を受けるなど受賞・認証多数。

株式会社UPDATER会社概要

所在地： 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル8F

代表取締役： 大石 英司

設立： 2011年5月25日

資本金： 1億5,382万5,500円（資本準備金1億9,773万9,500円）※2025年12月19日現在

事業内容： 脱炭素事業「みんな電力」ほかウェルビーイング、生物多様性等のSXサービスを展開

コーポレートサイト ： https://www.updater.co.jp/

■本件のお問い合わせ先

＜報道関係＞

株式会社UPDATER 戦略広報部 上田・豊島

TEL：03-6805-2228（受付時間 平日 11:00～15:00）

E-mail：pr@minden.co.jp