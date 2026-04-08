『正体』『悪い夏』で話題の染井為人、最新作！『硝子のマンション』6月24日発売決定

株式会社 幻冬舎

株式会社幻冬舎（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城徹）は、『正体』『悪い夏』で話題の染井為人さん最新作『硝子のマンション』を2026年6月24日(水)に発売いたします。マンションを舞台にした極上のホラーサスペンスを、ぜひ楽しみにお待ちください！

住居者のみなさまへこのマンションで、人を殺さないで下さい

今まで一度も事故が起こったことのない『ベルドゥムール板橋』。

駅まで徒歩7分、築30年。 住人たちもみんな幸せそうに見えるけれど、内情は……。

不倫、モラハラ、虐待と、次々に不穏なことが起き……。

こんなマンション、絶対に住みたくない！ けれどもなぜか共感してしまう、驚きに満ちたミステリー。

あなたの隣の部屋でも、事件が起きているかもしれません。

ページ数：400ページ

判型：四六版並

価格：2,090円（本体1,900円＋税）

ISBN：9784344045873

特設ページ

https://www.gentosha.co.jp/s/glass-mansion/

プルーフを抽選で30名様にプレゼント

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著者プロフィール

染井為人（ソメイタメヒト）

1983年千葉県生まれ。舞台演劇・ミュージカルプロデューサーを経て、2017年「悪い夏」で第37回横溝正史ミステリ大賞優秀賞を受賞して作家デビュー。『正体』のドラマ化、映画化、『悪い夏』の映画化が話題となりベストセラーに。ほかに『正義の申し子』『海神』『黒い糸』『歌舞伎町ララバイ』『ひきこもり家族』『みずいらず』などがある。