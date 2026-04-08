『正体』『悪い夏』で話題の染井為人、最新作！『硝子のマンション』6月24日発売決定
株式会社幻冬舎（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：見城徹）は、『正体』『悪い夏』で話題の染井為人さん最新作『硝子のマンション』を2026年6月24日(水)に発売いたします。マンションを舞台にした極上のホラーサスペンスを、ぜひ楽しみにお待ちください！
住居者のみなさまへこのマンションで、人を殺さないで下さい
今まで一度も事故が起こったことのない『ベルドゥムール板橋』。
駅まで徒歩7分、築30年。 住人たちもみんな幸せそうに見えるけれど、内情は……。
不倫、モラハラ、虐待と、次々に不穏なことが起き……。
こんなマンション、絶対に住みたくない！ けれどもなぜか共感してしまう、驚きに満ちたミステリー。
あなたの隣の部屋でも、事件が起きているかもしれません。
ページ数：400ページ
判型：四六版並
価格：2,090円（本体1,900円＋税）
ISBN：9784344045873
特設ページ
https://www.gentosha.co.jp/s/glass-mansion/
プルーフを抽選で30名様にプレゼント
こちらの作品プルーフを一般の読者の方の中から抽選で30名様にプレゼントいたします。こちらのフォームからご応募ください。
https://form.gentosha.co.jp/glass-mansion-readers
書店様・メディア様
こちらの作品プルーフを読んでいただける書店様・メディア様を募集いたします。こちらのフォームからお申込みください。
https://form.gentosha.co.jp/glass-mansion-bookstores
著者プロフィール
染井為人（ソメイタメヒト）
1983年千葉県生まれ。舞台演劇・ミュージカルプロデューサーを経て、2017年「悪い夏」で第37回横溝正史ミステリ大賞優秀賞を受賞して作家デビュー。『正体』のドラマ化、映画化、『悪い夏』の映画化が話題となりベストセラーに。ほかに『正義の申し子』『海神』『黒い糸』『歌舞伎町ララバイ』『ひきこもり家族』『みずいらず』などがある。