ドンデコルテが雨の街頭で魂の演説！新社会人へ贈るエール「情けない自分をスワイプしろ！」レイク 新WEBCMを本日公開

新生フィナンシャル株式会社

2026年4月8日

新生フィナンシャル株式会社

代表取締役社長 兼 CEO 和智 正

お笑いコンビのドンデコルテ 小橋共作さん、渡辺銀次さんが出演するカードローン「レイク」（https://lakealsa.com/）の新WEBCM『ドンデコルテ 雨の原宿、社会人へのエール』篇/『ドンデコルテ 雨の大手町、魂の演説』篇を本日より公式YouTube(https://www.youtube.com/@alsa5449)およびX（旧Twitter）(https://x.com/lake_official_)等にて公開いたしました。

2026年3月31日(火)、ドンデコルテのお二人が街頭演説としてマイクを握り、新社会人に向けた熱いメッセージを発信。その様子を撮影させていただき、CMとして仕上げました。撮影は、原宿と大手町の2カ所で実施。理想と現実のギャップに悩むすべての人へ向け、渡辺さん自身の18年間に及ぶ下積み経験から、各所にひっぱりだこの現在に至るまでの悲喜こもごもを交えながら、独自の視点でエールを送る内容となっています。4月から新生活をスタートさせる新社会人や若者たちに向けて熱いメッセージを投げかける、異色の演説CMに仕上がりました。



・『ドンデコルテ 雨の原宿、社会人へのエール』篇 https://www.youtube.com/watch?v=0Gr7HzrlE2Y

・『ドンデコルテ 雨の大手町、魂の演説』篇 https://www.youtube.com/watch?v=Q8qdQfsy1yI



＜WEBCMストーリー＞

■『ドンデコルテ 雨の原宿、社会人へのエール』篇（場所：WeWork アイスバーグ）

「情けない現実はスワイプ！ 誰の『いいね』もいらない、あなただけの理想を育てろ！」

雨の中、「高齢者予備軍代表」を自称する渡辺銀次さん（40歳独身）が登場。明日から新社会人となる若者たちへ向け、入社直後に理想と現実のギャップに直面する「新卒3ヶ月の壁」について言及しました。長年の貧困生活での苦悩や、直近の無茶な新ネタ発注への悩みを吐露しつつも、「情けない自分をスワイプしてやろうではありませんか！」と自身の得意技である“スワイプ”を引き合いに出し、聴衆を鼓舞。さらに「スワイプしても何度も心に浮かぶものこそ、あなただけの理想。いいねをもらう必要も、匂わせる必要もない。心の中で育てていってくれ！」と熱弁を振るい、相方の小橋さんも「いいこと言ってる！」と思わず合いの手を入れる感動的な演説です。

■『ドンデコルテ 雨の大手町、魂の演説』篇（場所：東京サンケイビル １F フラット）

「理不尽な仕事も他人の出世への嫉妬も、辛い現実はスワイプして逃げたっていい！」

大手町では、新社会人はもちろん、激務をこなすエリートサラリーマンに向け「低所得者を代表して」演説を開始。後輩に先を越される嫉妬や、理不尽な業務の押し付けといったリアルな悩みに寄り添い、「無理だと思ったらスマホに向かって現実をスワイプし、逃げたっていい」と壁にぶつかったときの対処法を伝授。さらに「どうしても今の業務に興味が持てないなら辞めたっていい。『退職代行』という福利厚生もある！」と現代ならではの極論をぶつけて笑いを誘いつつも、「どれだけスワイプして逃げても、何度も心に浮かぶ『理想』だけは、あなただけのものとして大切に育ててほしい」と、日々戦う大人たちの背中を優しく押すメッセージを送ります。



両演説の最後は「明日から始まる皆さんの社会人生活が、シームレスパンツのように縫い目も継ぎ目もない、ストレスのない素晴らしいものになることを祈念して」という独特な挨拶で締めくくり、日本の新社会人とサラリーマンに向けて力強く「バンザーイ！」とエールを送りました。

＜撮影エピソード＞

■悪天候すらも笑いに変える！？自称「雨コンビ」の底力

撮影当日はあいにくの冷たい雨に見舞われましたが、渡辺さんは「これだけ我々の18年が罪深かったか」「皆さんの将来を暗示するかのようですね」と、悪天候すらも自虐ネタへと見事に昇華。小橋さんも「雨男ならぬ、雨コンビですね」とすかさずツッコミを入れ、逆境を笑いに変えるベテランの底力を見せつけました 。

■まさに、演説！観衆を巻き込んだ「スワイプ」の大合唱

会場では、ドンデコルテの熱量あふれるパフォーマンスに多くの若者や通行人が足を止めました。渡辺さんの「人差し指を立ててください、せーの！」の掛け声に合わせ、観衆が一体となって「スワイプ、スワイプ！」とジェスチャーをするシーンは圧巻。突然のサプライズにも関わらず、現場は大きな笑いと謎の一体感に包まれました。

＜ドンデコルテ ご本人コメント＞

撮影直後のドンデコルテのお二人に、今回の異色のCM撮影の感想と、新社会人へのメッセージを伺いました。

■一般人のお客様も交えての、珍しい形のCM撮影でしたが、いかがでしたか？

渡辺さん：お笑いの舞台より、演説の方がお客様から色々な反応があって楽しかったですね。

笑い声だけでなく野次みたいなものも飛んできたりして（笑）。

普段から自分たちのネタを『演説風』と言われることはあったのですが、今日のは完全に、『演説』でした。

小橋さん：いつも演説風の漫才をやっていますが、あそこまで本格的な演説スタイルになると、

『本当にサブなんだな』と（笑）。ただ、向いているなとも思いました。

■改めて、新社会人へのメッセージをお願いします！

渡辺さん：演説の中でも『理想』という言葉を使わせていただきましたが、その『理想』を高くしないほうがいいと思います。働きすぎなくても、死ぬことはない社会にしてくれたご先祖様に感謝して、無理せず頑張ってください！

小橋さん：沖縄出身の僕から言わせてもらうと、『働かなくても死ぬことはない』ということですね。

『働かなきゃ』と思い詰めることが一番良くないです！



＜ドンデコルテ プロフィール＞

NSC東京14期の渡辺銀次と、19期の小橋共作が2019年11月に結成。

渋谷・神保町よしもと漫才劇場を拠点に活動し、渡辺の理屈っぽいボケと小橋の鋭いツッコミが交錯する、緻密な構成のしゃべくり漫才で頭角を現す。2025年には「M-1グランプリ」で初の決勝進出を果たし、見事準優勝に輝いた実力派コンビ。

渡辺さん

生年月日：1985年08月02日

身長/体重：171cm /68kg

血液型：A型

出身地：山口県 周南市

趣味：けん玉/読書/日本文学/民俗学/日本語学/革靴

特技：けん玉

出身/入社/入門：NSC東京14期



小橋さん

生年月日：1989年06月17日

身長/体重：166cm /58kg

血液型：A型

出身地：沖縄県 宜野湾市

趣味：海外ドラマ/筋トレ/お酒/野球ベイスターズ

特技：あまり嫌われない/カエルみたいなあごが出る

出身/入社/入門：NSC東京19期

＜新生フィナンシャル株式会社について＞

会社名 ：新生フィナンシャル株式会社

所在地 ：東京都千代田区外神田三丁目12番8号

代表者 ：和智 正

TEL ：0120-09-09-09

登録番号：関東財務局長(11) 第01024号 日本貸金業協会会員 第000003号

URL ：https://shinseifinancial.co.jp/

事業内容：パーソナルローン、信用保証、その他