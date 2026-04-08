NOT DESIGN SCHOOL、一人ひとりに最適化された「パーソナライズ型デザインカリキュラム」を提供開始

株式会社Fluxion

NOT DESIGN SCHOOL（運営：株式会社Fluxion）は、オンライン完結で学びを個別最適化する「パーソナライズ型デザインカリキュラム」を［提供開始日］より提供開始します。受講開始時に目標・スキルレベルを整理したうえで専用カリキュラムを設計し、分野ごとの実務経験を持つ現役メンターが担当。全課題にフィードバックと合格判定を設け、"なんとなく終わる学習"を防ぎながら、確実なレベルアップを支援します。

コース紹介ページ：https://notdesignschool.jp/course/personalized-course

■新プラン提供の背景：「学んだのに、案件につながらない」問題

オンライン完結で、一人ひとりの目的・スキルレベルに合わせて設計された専用カリキュラムを、現役プロが伴走するコースです。学習期間は6ヶ月～で、毎月1日に開講します。

■ 受講者アンケート（満足度）

【主な特徴】- パーソナライズカリキュラム開始前のヒアリングで目的・現状・キャリアプランを整理し、専用プランを設計- 現役メンター担当制分野別（Web・UIUX・グラフィック・ブランディング・実装など）に適任メンターをアサイン。希望があればメンター指名も可能- 全課題フィードバック＋合格判定良い点・改善点が明確になり、基準を満たすまで次へ進めない仕組みで"できたつもり"を防止- 1ヶ月目のデザイン基礎は全員必修フォント・色・形・余白など、すべてのデザインの土台を積み上げてから、2ヶ月目以降にパーソナライズされた学習へ移行【カリキュラム例】- デザインスキル … デザイン基礎 / Webデザイン / UIUXデザイン / グラフィックデザインなど- 実装スキル … Studio / Framer / フロントエンド / iOSアプリ開発など- 実務スキル … クライアントワーク / ディレクション / プレゼンテーションなど- 全体満足度：4.38点- フィードバック満足度：4.43点- メンターサポート満足度：4.38点

※2025年11月に実施した当社サービス受講者アンケート（5点満点）

■ 4つの提供価値

【ポイント1】今の自分に本当に必要な学びだけを、最適なメンターと進められる

受講開始前のヒアリングで専用プランを設計。Web・UIUX・グラフィック・ブランディングなど、分野ごとの専門メンターを柔軟にマッチングします（メンター指名相談可）。

【ポイント2】「なんとなく終わる」を許さない合格判定×フィードバック

すべての課題に採点・講評があり、基準を満たすまで合格になりません。成長の根拠が積み上がります。

【ポイント3】デザイン基礎から積み上げるから強くなる

色・フォント・レイアウトなど根本理解を重視。美大や専門学校に近い「デザイン基礎」も網羅し、応用が効く土台を形成します。

【ポイント4】上流設計や実践的視点が身につく

デザインの9割は上流設計で決まるという考えのもと、目的・課題整理、リサーチ、ターゲット設計、仮説思考など設計段階の学びを重視。実務経験のあるメンターが、制作物だけでなく考え方・進め方までレビューします。

■ 学びが続く仕組み（コミュニティ・環境）

- Slackでのカジュアルな相談・交流（現在総勢90名のコミュニティ）- バーチャル教室「ovice」での"ひとりじゃない"もくもく時間（卒業後も入室可能）- コミュニティマネージャーが交流会や横のつながりづくりをサポート- 日報・週報などの学習記録で、学びを続ける力を育てる仕組み- 75本以上のウェビナーアーカイブ（内部勉強会含む）をいつでも視聴可能- 実務案件コンペを開催（年4回を予定）──アウトプットの機会とポートフォリオ実績を同時に獲得- メンター陣おすすめの書籍ライブラリ（100冊以上）が見放題- 卒業後も教材・講座の閲覧が可能

■新プランの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162469/table/1_1_d50ba31e0db16ed076527dcaa1889d95.jpg?v=202604080951 ]

【全プラン共通】

■ 受講申し込みの流れ

STEP1｜相談用Slackのチャットに参加

- チャットサポート（担当メンターにいつでも質問・相談可能）- 課題添削（無制限）──実務案件へのフィードバックも対応- 全教材見放題（自分が学習しないジャンルの教材も閲覧可能）- ウェビナーライブラリ見放題（75本以上）- ovice（バーチャル教室）- 利用内部勉強会・添削会への参加（添削会は月2回開催予定）- コミュニティマネージャーサポート- おすすめ書籍ライブラリ見放題（100冊以上）- 学習期間：6ヶ月～

まずは相談用のSlackに参加します。

STEP2｜担当者がDMでヒアリング

現状の課題感、目的、キャリアプランなどを担当者がDMにて丁寧にヒアリングします。

STEP3｜カリキュラム内容とプランの提案

ヒアリング内容をもとに、専用のカリキュラム内容とプランを提案。希望があれば相談しながら内容を調整できます。

STEP4｜決済完了で受講確定

希望開始月に合わせて決済のご案内を送付。決済完了後、NOT DESIGN SCHOOL受講用のSlackに招待します。

STEP5｜毎月1日に受講開始

専用の個人チャンネルが作成され、担当メンターが配置されます。受講ガイドラインに沿って学習を開始します。

■受講生の成長ストーリー（掲載例）

サトウユキさん

「クライアントに喜ばれるものを作りたい」を軸に、仮想案件のバナー課題へ。情報設計・ビジュアル選定・細部の違和感の潰し込みまで、プロ視点のレビューで“根拠ある判断”を積み上げました。合格までの過程そのものが自信になり、次の課題ではロゴ制作に挑みます。

■お申し込み

相談用Slack：https://not-design-school-pre.slack.com/join/shared_invite/zt-3oxfcmvv8-sh8i8z63T~1uzltl_zr4pg#/shared-invite/email

コース紹介ページ：https://notdesignschool.jp/course/personalized-course

■会社概要

会社名：株式会社Fluxion

所在地：東京都

代表者：飯田 麻貴子

事業内容：オンラインデザイン教育事業「NOT DESIGN SCHOOL」の運営

URL：https://notdesignschool.jp/

■今後の展開

株式会社Fluxionは、「パーソナライズ型デザインカリキュラム」の提供を通じて、［今後の展開］を計画しています。お客様にとってさらに価値あるサービスを提供するための取り組みを続けてまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

https://s.lmes.jp/landing-qr/2000954122-x3QJjBkK?uLand=oCtvLn

(https://s.lmes.jp/landing-qr/2000954122-x3QJjBkK?uLand=oCtvLn)取材・掲載・提携のご相談もこちらまでお願いいたします。