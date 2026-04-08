「JAPAN LEADERS SUMMIT 2026 春」に協賛

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年4月22日（水）～4月23日（木）に開催されるエグゼクティブカンファレンス「JAPAN LEADERS SUMMIT 2026 春」に協賛いたします。

本イベントにおいて、弊社では「属人化した営業活動からの脱却を 『可視化』と『多角化』で組織的な営業アプローチを実現する方法」と題したセミナーを実施。ぜひご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。

「JAPAN LEADERS SUMMIT 2026 春」Webサイト

https://event-page.jp/jls

主催：スマートキャンプ株式会社

■ セミナー内容

属人化した営業活動からの脱却を

「可視化」と「多角化」で組織的な営業アプローチを実現する方法

営業活動をスムーズに進めていく上で、案件化や受注にこぎつけるためのノウハウやスキル、顧客との関係性の構築は欠かせません。しかし、これらを営業担当者に依存している組織も多いのでは。転職が当たり前となり、人材の流動性が高まっている今、組織にとって営業の属人化は大きな課題となっています。本セミナーでは、営業活動や顧客情報の可視化と多角的な視点からのアプローチで属人化を解消し、組織的な営業活動を可能にする方法を解説。併せて活用したい「SKYPCE」の各種機能もご紹介します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1255_1_a3d1ba117dadbc05e51832f6d43dcbfe.jpg?v=202604081051 ]

■ お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

「JAPAN LEADERS SUMMIT 2026 春」セミナーお申し込みWebサイト

https://event-page.jp/jls/2026spring/session/O8bLM8J_

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

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