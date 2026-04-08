X-HEMISTRYのCEO新貝文将がスマートホームプラットフォーム企業「株式会社HOMETACT」の事業・プロダクト戦略顧問に就任

X-HEMISTRY株式会社

スマートホーム領域に特化した事業開発について伴走型でハンズオン支援や実行支援を行うX-HEMISTRY株式会社（所在地：東京都豊島区、CEO：新貝 文将、読み：ケミストリー）のCEOである新貝 文将が、三菱地所グループの株式会社HOMETACT（以下、同社）の事業・プロダクト戦略顧問に就任したことをお知らせいたします。今後、新貝は同社が推進するスマートホーム事業の成長に向け、事業開発や技術戦略、国際標準化の観点から支援を行ってまいります。

▼参画の背景

2019年の設立以降、X-HEMISTRYはスマートホーム領域において、事業立ち上げから実装、伴走まで行う専門家集団として、設立以来国内外のさまざまな企業の事業をサポートしてまいりました。その中で、三菱地所様が提供する総合スマートホームサービス 「HOMETACT」については、事業立ち上げ前から深く関わり、現在に至るまで継続的に伴走支援を行っております。

世界のスマートホーム市場では、新貝が日本支部代表を務めるConnectivity Standards Allianceが推進する「Matter」をはじめとする国際標準の普及が進み、住宅の価値基準そのものが大きく変わりつつあります。日本の不動産市場においても、こうした国際潮流を踏まえたスマートホームの普及は、生活者価値と不動産価値の双方を高める重要なテーマです。今回の顧問就任を機に、HOMETACTを住まいの新たなインフラとして発展させるための協業を加速させ、スマートホームの普及と日本の住文化の進化に貢献してまいります。

▼ コメント／CEO 新貝 文将

事業構想段階から伴走させていただいてきた立場として、今回の分社化は感慨深いものがあります。普及の遅れが指摘されてきた日本のスマートホーム産業も、ようやく本格的な立ち上がりの兆しが見えてきました。 日本屈指の大手不動産デベロッパーである三菱地所がスマートホームに正面から取り組み、自社物件にとどまらず他社物件への展開も進めていることは、業界発展にとって大きな意義があります。

X-HEMISTRYは「日本にスマートホームを定着させる」ことをゴールに掲げてきました。顧問という形で引き続き事業に関われることを光栄に思うとともに、グローバルの最新動向から得た知見を共有しながら、HOMETACTのさらなる発展に貢献してまいります。

▼ コメント／(株)HOMETACT 共同代表COO 橘 嘉宏 氏

この度、新貝代表に事業・プロダクト戦略顧問へご就任いただけたことを心から嬉しく思います。X-HEMISTRYおよび新貝代表は、これまで事業推進おける様々な技術・運用課題に対し、メンバーと一体となり、文字通り「伴走」していただいた、盟友といえます。

この先の数年は、日本のスマートホーム普及にとって非常に重要なタイミングです。多くの業界を巻き込みながら「社会実装」の輪を拡げていく、ダイナミックな動きが必要となってきます。新貝代表とこのエキサイティングな状況をご一緒できることに大変興奮しますし、必ずやHOMETACTを新しい社会インフラとして成長させる！という決意のもと、取り組んでまいります。

▼ HOMETACT 会社概要

会社名 ：株式会社HOMETACT（HOMETACT Co., Ltd.）

代表者 ：共同代表 CEO 松本 太一、共同代表 COO 橘 嘉宏

所在地 ：〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目4番13号 THE GATE Otemachi 2階

株主企業：三菱地所株式会社

事業内容：・総合スマートホームサービス「HOMETACT」の提供

・住設機器・スマート家電との連携に係る企画・開発

・住宅・不動産事業者向けソリューションの開発・提供

・エネルギーマネジメントサービスの提供

・スマートホーム関連の情報発信・コンサルティング

URL ：https://hometact.biz/

Instagram：https://www.instagram.com/hometact_official/

詳細は株式会社HOMETACTのプレスリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000138677.html

▼X-HEMISTRY 会社概要

会社名：X-HEMISTRY株式会社

CEO：新貝 文将

設立：2019年9月20日

所在地：東京都豊島区池袋2丁目23－20 Apartmentふじ 202

事業内容：スマートホーム事業に関するハンズオン支援／実行支援

コーポレートサイト：https://x-hemistry.com/