新宿 北村写真機店にて、復興チャリティー写真展「能登、ひとおし。」を開催、写真家・浅田 政志氏とのトークイベントも実施

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：福本 和宏）が運営する新宿 北村写真機店では、2026年4月17日(金)～2026年5月6日(水)の期間に地下1F「ベースメントギャラリー」にて、復興チャリティー写真展「能登、ひとおし。」を開催します。北陸を拠点に活動する写真部FOCUSと写真家・浅田 政志氏が復興へと向かう能登の魅力が詰まった写真を展示いたします。4月19日(日)には特別トークイベントも実施いたします。

■シャッターひとおし、背中をひとおし

能登は美しい自然と温かい人々が織りなす、かけがえのない場所です。

しかし、震災は多くのものを奪い、人々の心にも深い傷跡を残しました。

だからこそ、今、写真の力が必要なのです。

レンズを通して捉えられた能登の姿は、人々に勇気と希望を与え、能登の魅力を改めて伝え、

復興への力強い後押しになると信じています。能登の人推し、能登に一押し。

そんな思いから「能登、ひとおし。」プロジェクトと名づけました。

このプロジェクトは単なる記録写真ではありません。

能登の「今」を未来へ繋ぐ希望の光です。

全国たくさんの人に知ってもらえたら。

■開催概要

・開催日程：2026年4月17日(金)～2026年5月6日(水)

・開催時間：10:00-21:00

・開催場所：新宿 北村写真機店 地下1Fベースメントギャラリー

※ピクトリコショップ＆ギャラリーにて、4月17日(金)～5月2日(土)まで同時開催

■能登の魅力の詰まった写真集も販売

写真部FOCUSと写真家・浅田 政志氏で2025年6月に2日間をかけて能登で撮影した写真を詰め込んた写真集を展示期間中に販売します。撮影した写真を含めて、出版社、デザイン、イラスト、文章とすべて石川県に関連する人々や企業になります。写真展と併せて、ぜひ一度お手に取ってご覧ください。

「能登、ひとおし。」

文・写真 写真部FOCUS・浅田 政志

イラスト 饅頭VERYMUCH

デザイン 田中サトミ

発行者 写真部FOCUS

連絡先 info@focus-kanazawa.com

印刷製本 田中昭文堂印刷株式会社

価格 通常版：3,300円/特別版（シール・小冊子付）：5,500円

■特別トークイベントも実施

「能登、ひとおし。」プロジェクトに写真部FOCUSと共に参加した写真家・浅田 政志氏を迎え、トークイベントを開催いたします。

事前予約は不要ですので、ぜひ会場までお越しください。

※ 混雑状況に応じて、一時入場を規制させていただく可能性がございます。予めご了承ください。

【トークイベント開催概要】

日時：2026年4月19日(日) 15:00-16:00

場所：新宿 北村写真機店 地下1F ベースメントギャラリー

定員：20名（着席）

※先着でご案内いたします。

※20名を越えた場合は立ち見でご観覧いただけます。

■写真家・団体プロフィール

FOCUS

2010年、写真愛好家3名で創立。部員数が20名を超えた2015年、初の写真展「金沢写真部FOCUS展」を金沢市民芸術村にて開催。2017年には部員数が80名を超え、金沢21世紀美術館にて「金沢写真部FOCUS展2017」を開催。2018年、富山写真部、福井写真部を発足。2019年には北陸3県で部員総数130名以上となる。コロナ禍を経て活動形態を試行錯誤しつつ、2022年、金沢・富山・福井を写真部を合併し新生「FOCUS」を発足。写真の技術や経験にとらわれずに写真を楽しみながら、撮影会や勉強会などの活動を精力的に行っている。

浅田 政志

写真家。1979年三重県生まれ。日本写真映像専門学校研究科を卒業後、スタジオアシスタントを経て独立。2009年、写真集「浅田家」(2008年赤々舎刊)で第34回木村伊兵衛写真賞を受賞。2010年には初の大型個展、「TsuFamily Land 浅田政志写真展」を三重県立美術館で開催。2020年には著書の「浅田家」、および「アルバムのチカラ」(2015年赤々舎刊)を原案とした映画『浅田家！』が全国東宝系にて公開され、10年ぶりの新作、「浅田撮影局まんねん」(2020年青幻舎刊)と「浅田撮影局 せんねん」(2020年赤々舎刊)を発表。新作個展「浅田撮影局」をPARCO MUSEUM TOKYOで開催した。

■ベースメントギャラリーとは

新宿 北村写真機店 地下1Fにある写真ギャラリー。2024年6月に同館６Fより移転してリニューアルオープン。『地下から写真文化の発信』をコンセプトに誕生したベースメントギャラリーは、写真を愛するすべての人へ写真の魅力を発信し続けるスペースです。各業界で活躍するフォトグラファーの写真展をはじめ、メーカーとのコラボ企画など、写真やカメラにまつわるイベントをお楽しみいただけます。

■新宿 北村写真機店とは

カメラの聖地新宿に、写真とカメラにまつわるライフスタイル提案を行う新しい専門店として2020年7月にオープンしました。地下から地上まで全フロアで構成される店内では、新品・中古カメラ売場、ライカを中心としたヴィンテージサロン、修理や日々のメンテナンスまでサポートするサービスカウンター、写真展示などを行うイベントスペースなど、様々な写真のニーズにお応えするコンテンツを揃えます。2024年6月には６Fにライカブティックもオープンし、写真とカメラを愛する方からカメラ初心者の方まで、全ての方へ、豊かなフォトライフを提案していきます。

■店舗概要

営業時間：10:00~21:00

アクセス：JR 新宿駅東口から徒歩4分、東京メトロ丸の内線 新宿駅 A6出口 徒歩1分

東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅 A6出口 徒歩1分

都営大江戸線 新宿西口駅 A5出口 徒歩4分

西武新宿線 西武新宿駅 正面口 徒歩7分

HP：https://www.kitamuracamera.jp/ja

電話番号：03-5361-8300