【新製品】Revopoint、産業検査を再定義：最大90FPSの高速スキャンと0.015mmシングルフレーム正確度、ワンクリック検証を実現：「MetroY Ultra」発表！

■ 測定を中心に設計された工業向け3Dスキャナー

Revopoint Japan株式会社

MetroY Ultraは、単なる3Dデータ取得ではなく、「測定」と「検証」を中心に設計されたプロフェッショナル向け製品です。

最大0.015mmのシングルフレーム正確度および

0.015 mm + 0.04 mm × L（m）の体積精度を実現し、品質検査・リバースエンジニアリング・CAD比較など、データ信頼性が求められる産業用途に対応します。

MetroY Ultraは、以下のようなプロフェッショナルユーザーを対象としています：

- 品質検査エンジニア- リバースエンジニアリング担当者- 工業デザイナー

単なる形状取得にとどまらず、

「測定に活用できる信頼性の高いデータ」を提供します。

■ 高速・多モードスキャンによる柔軟な対応力

- 最大90FPSの高速スキャン- 最大300万ポイント/秒のレーザー出力- 5種類のスキャンモード

により、複雑形状から大型ワークまで幅広く対応。

さらに最大100,000 luxの環境下でも使用可能なため、

屋外・現場環境でも安定したスキャンが可能です。

■ スキャンから測定・検証までを一体化

MetroY Ultraは、専用ソフトウェア「Revo Measure」と連携し、

- スキャン- 測定- 偏差分析- レポート出力- 最大11種類のGD&T解析に対応

までの一連の工程を統合。

スキャンデータはワンクリックでソフトウェアに取り込むことができ、そのまま測定・解析をスムーズに開始可能です。

3Dスキャンデータをトレーサブルかつ検証可能な高精度測定データへと変換し、各部品が設計仕様に適合していることを保証します。

Revo Measureの測定アルゴリズムは、ドイツ連邦物理工学研究所（PTB）認証を取得し、国際計量基準に準拠。

品質管理や産業計測などの現場において、高い信頼性を提供します。

■ CMMセットの価値：現場でのリアルタイム精度検証

CMMセットでは、以下が追加されます：

- 計測グレード標準ボールプレート- Revo Measure（1年間ライセンス）

CMM認証済みのカーボンファイバー製標準ボールプレートを搭載し、

迅速かつ信頼性の高い現場での精度検証を実現。

ボールプレートをスキャンするだけで、Revo Metroソフトウェアが専用の計測データと照合し、

体積偏差の算出を通じて、MetroY Ultraの性能状態をいつでも的確に評価します。

これにより、スキャン精度の信頼性を確保し、信頼できる測定結果を取得できます。

■ 価格・キャンペーン情報（期間限定）

現在、発売記念として以下のキャンペーンを実施中です：

通常価格より 10% OFF

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■ 製品情報

製品名：MetroY Ultra / MetroY Ultra CMMセット

発売日：2026年4月7日

販売チャネル：公式サイト(https://revo.ink/41mNWy1)

■ Revopointについて

Revopointは、独自設計のマイクロ/ナノ光学チップを中核に、コンピュータビジョンアルゴリズムとAI技術を垂直統合。産業用3Dスキャンからロボティックビジョン、ドローン映像処理まで、多産業のプロフェッショナルから信頼されるスマートデバイスを提供しております。

研究開発・チップ生産・製品製造を一貫管理する垂直統合モデルにより、スピード・品質・革新性を全工程で保証。欧州・南北アメリカ・アジアなど世界150以上の国・地域で、当社のフラッグシップ製品が次の領域で活用されています：3D設計 | 産業検査 | 3Dプリンティング | ヘルスケアデジタルエンタテインメント | 創造芸術 | 文化財保護