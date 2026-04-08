大分県の中小企業にDXという「次の扉」を--株式会社NewBeginningsを設立

■株式会社ＮｅｗＢｅｇｉｎｎｉｎｇｓを設立

株式会社ＮｅｗＢｅｇｉｎｎｉｎｇｓ

株式会社NewBeginnings（本社：大分県大分市、代表取締役：芦刈庸介）は、2026年3月1日に設立いたしました。大分県を拠点に、中小企業・地域事業者向けのDX支援、Web制作、業務アプリ開発、AI導入支援を行ってまいります。

■ 設立の背景

大分県の中小企業の多くは、紙の帳票、Excel管理、電話やFAXによるやり取りなど、アナログな業務フローが中心です。「DXが必要」と感じていても、何から始めればいいかわからない、相談できる相手がいないという声が多く聞かれます。

代表の芦刈は、Web制作・システム開発の現場で培った経験から、「大企業向けの大規模DXではなく、中小企業の現場で実際に使われる業務改善が必要」と考え、大分に根ざしたDX支援会社として当社を設立いたしました。

■ 事業内容

当社は以下の4つの領域で、企画・ヒアリングから開発・運用定着まで一気通貫で伴

走します。

■ 大切にしていること

- DXコンサルティング・業務改善 -現場の課題をヒアリングし、最適なツール選定・導入・運用設計を支援- Webサイト制作 - 各種CMSを用いた集客・採用に強いサイト構築- 業務アプリ・システム開発 -予約管理・顧客管理・社内業務システムなどをオーダーメイドで開発- AI導入・自動化支援 -脱属人化、AIチャットボット、問い合わせ自動化など現場の作業を削る仕組みづくり株式会社NewBeginningsのホームページ

当社のコンセプトは「現場でちゃんと動くDX」です。最新技術の導入自体を目的とせず、「紙の作業が1時間減った」「電話対応が半分になった」といった、現場が実感できる成果にこだわります。ITに詳しくない方にも専門用語を使わず丁寧にご説明し、導入後の運用定着までしっかりサポートいたします。

■ 今後の展開

自社SaaSプロダクトの開発・提供も進めており、中小企業がすぐに導入できる予約管

理やAI活用のサービスを準備中です。大分県の事業者が「ITって意外と簡単だった」と

感じていただける世界を目指し、一社でも多くのDX実現を支援してまいります。

■ 会社概要

株式会社NewBeginnings

企業名 : 株式会社NewBeginnings（ニュービギニングス）

所在地 : 大分県大分市大道町2-6-27 コーポみき203号室

代表者 : 代表取締役 芦刈庸介

設立 : 2026年3月1日

事業内容 : DXコンサルティング、Web制作、業務アプリ開発、AI導入支援

URL : https://www.new-beginnings.co.jp/

お問い合わせ : info@new-beginnings.co.jp or お問い合わせフォーム(https://www.new-beginnings.co.jp/)or LINE(https://liff.line.me/2009344386-oxtPQbLH)