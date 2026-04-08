モバイルバッテリー火災事故の増加を受け、MCPCが業界横断の「安全性・品質ガイドライン」を策定

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム（MCPC）は、近年増加しているモバイルバッテリー起因の発火・火災事故を受け、モバイルバッテリーの安全性および品質向上を目的とした「モバイルバッテリー安全性・品質ガイドライン」を策定しました。本ガイドラインは、電気用品安全法（PSE）に基づく法令対応とは別に、製造工程の管理体制、トレーサビリティ、アフターサービス体制までを含めた業界横断的な指針として位置づけられるもので、消費者がより安全な製品を選択できる環境づくりを目指しています。

●ガイドライン策定の背景

東京消防庁の公表資料によると、モバイルバッテリーに起因する火災事故は年々増加傾向にあり、直近では過去最多水準となっています。※1

こうした状況の背景には、インターネット通販等を通じた製品流通の多様化や、製造・品質管理体制が不透明な製品の存在が指摘されています。※2

MCPCでは、法令遵守の確認だけでは把握しきれない製造プロセスの継続的管理や、事故発生時のアフターサービス対応体制の重要性に着目し、事故や火災の未然防止を目的として、専門家メンバーによる検討を重ねてきました。

なお、MCPCでは本ガイドラインについて、将来的には関係機関との情報共有を行いながら、

公的規格化も視野に入れつつ、社会的な議論の参考となる取り組みとして発展させていきたいと考えております。

●安全性・品質ガイドラインの概要

本ガイドラインではモバイルバッテリー内蔵のリチウムイオン電池の製造品質向上（例：サプライヤーへの管理強化、トレーサビリティの強化、X線検査確認など）や、バッテリーベンダーのアフターサービス体制（例：お客様問い合わせ窓口の設置有無）などを策定しております。

「モバイルバッテリー安全性・品質ガイドライン概要説明」※3

・MCPC GL-015 モバイルバッテリー安全性・品質向上ガイドライン Version 1.0

本仕様書はMCPCのホームページよりダウンロードしてご利用いただけます。

<https://forms.gle/VVXAUA3mEKcC191J8(https://forms.gle/VVXAUA3mEKcC191J8)>

策定にあたっては、経済産業省 産業保安・安全グループ製品安全課と随時意見交換や相談を行い、3/19の同省製品安全小委員会では当ガイドラインが紹介されました。※4

・モバイルバッテリーベンダーのコメント

（A社）

モバイルバッテリーは日常生活に欠かせない存在である一方、事故が発生すると重大な被害

につながります。本ガイドラインが、安全な製品選択と事故防止の一助となることを期待して

います。

●ガイドラインの位置づけ

本ガイドラインは、既存の法令適合製品や特定の製品・事業者の優劣を示すものではありません。

●今後の予定について

今後、MCPCでは本ガイドラインに基づく評価方法や運用の具体化について検討を進めていく予定です。詳細については、準備が整い次第、改めて発表いたします。なお、本ガイドラインおよび将来的に検討される認証制度は、法令に基づく認証や第三者認証を代替するものではなく、特定の製品の安全性や事故防止を保証するものではありません。

【お問い合わせに関するお願い】

本件に関するご質問につきましては、メールにて受け付けております。

いただいたご質問への個別の回答は行っておりません。内容に応じて、FAQ にて回答を掲載する形となる点をあらかじめご了承ください。

（FAQ URL：https://www.mcpc-jp.org/pdf/MBGL_FAQ_2604.pdf）

また、問い合わせ状況に応じて、後日、説明会を開催する可能性がございます。開催する場合は、詳細が決まり次第、FAQなどで改めてご案内いたします。

※1 出典【東京消防庁】リチウムイオン電池搭載製品の出荷危険

< https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kasai/lithium_bt.html >

※2 （参考資料） MCPC HP 「リチウムイオン電池を内蔵したモバイル機器の火災を防ぐためにご注意いただきたいポイント」から「インターネットで購入できる比較的安価な製品の品質確認」抜粋

< https://www.mcpc-jp.org/LiBat_2025Win/(https://www.mcpc-jp.org/LiBat_2025Win/) >

※これらの事例・画像は、ガイドライン策定の背景となった一般的な課題を説明する目的で掲載しており、特定の製品や事業者を示すものではありません。※これらの事例・画像は、ガイドライン策定の背景となった一般的な課題を説明する目的で掲載しており、特定の製品や事業者を示すものではありません。

※3 「モバイルバッテリー安全性・品質ガイドライン概要説明」

< https://mcpc-jp.org/LiBat_GLS/(https://mcpc-jp.org/LiBat_GLS/) >

※4 出典【経済産業省】 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 製品安全小委員会

第20回 資料1

【MCPCについて】

MCPC（モバイルコンピューティング推進コンソーシアム 会長：安田 靖彦）は、業界の枠を超えてモバイルコンピューティングを普及促進することを目的とし、1997年に発足した任意業界団体です。スマートフォン等のUSB充電インタフェース安全設計ガイドラインおよび、モバイル機器安全設計ガイドライン、端末インターフェースガイドライン、Bluetooth関連ガイドラインなど多数の標準化作業をはじめ、「IoTシステム技術検定」、「モバイルシステム技術検定」、「ワイヤレスIoTプランナー検定」、「ローカル5G実践研修講座」などを通して、モバイル、IoT/AIの普及拡大に貢献して

おります。

MCPC加盟企業・団体169社(2026年4月1日現在）https://www.mcpc-jp.org/ (https://www.mcpc-jp.org/)

「本件に対する問合せ先」

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC)事務局

所在地：〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-12長谷川グリービル2F

電話：03-5401-1935

E-Mail: office@mcpc-jp.org

リリース文 pdfはこちらです。 < https://www.mcpc-jp.org/press/pdf/press_20260408.pdf >