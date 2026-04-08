Amazon、「Ring 防犯ドアホン プロ」を日本限定発売

アマゾンジャパン合同会社



Amazonのホームセキュリティブランド「Ring」は本日、「Ring 防犯ドアホン プロ」を日本限定で発売することを発表しました。本製品は、ドアホンに加え、4K高画質防犯カメラとサイレンを統合した、先進的なスマートセキュリティデバイスです※1。 Ring 防犯ドアホン プロは54,900円（税込）にて、本日よりAmazon.co.jp（ https://www.amazon.co.jp/ringdoorphonepro ）で予約受付を開始し、4月22日より出荷開始を予定しています。また、全国各地の家電量販店や住宅メーカーが手掛ける住宅でもお求めいただけます。本製品は以下動画でも詳しくご覧いただけます。（ https://youtu.be/ADpjKdzSjSQ ）

※スマートフォンは、本製品には含まれません

日本限定発売、日本の住宅環境に合わせ開発・デザイン

Ring 防犯ドアホン プロは、4K高画質防犯カメラ搭載のドアホンと屋内チャイムがセットになったスマートセキュリティデバイスです。ドアホン・防犯カメラ・サイレンという3つの機能を一つのデバイスに統合し、スマートフォンのRingアプリやお持ちのAlexa搭載デバイスと併せてご利用いただくことで、玄関の見守り・訪問者対応・安全安心を手軽に実現します※1。Ring史上初めて、Designed for Japanをコンセプトに日本の住宅環境に合わせて開発され、既存のインターホン設備を利用して置き換え、使用することができます※2。Ring 防犯ドアホン プロは、これまで訪問者への応対を中心に使用されていたインターホンを、ご自宅の玄関を常時見守る先進的なスマートセキュリティデバイスへと進化させます※3。

日本での発売にあたり、Ringの創業者兼チーフインベンター Jamie Siminoff（ジェイミー・シミノフ）は以下のように述べています

「Ringは、地域に安全と安心を届けることをミッションとして製品開発を続けてきました。今回、日本の住宅事情に合わせて、日本のお客様のために革新的なスマートセキュリティデバイスである『Ring 防犯ドアホン プロ』を開発しました。忙しい共働き家庭の増加や、家族と離れて暮らす高齢者の増加など、日本社会が直面する見守りや防犯の課題に対して、Ringが少しでも解決の一助となることを目指しています。本製品が、日本のご家庭や地域に、安全と安心をお届けできることを願っています」

Ring 防犯ドアホン プロの主な特長

- Design for Japan：日本の住環境に合わせたデザインで、既存のインターホンを置き換えることができます。- 4K高画質ビデオと広角レンズ: Ringが開発した「Retinal Vision（レチナルビジョン）」と縦横140°の広角レンズを搭載。自然な映像と精密な細部描写を実現し、10倍ズーム機能により遠くの場所も細部まで鮮明に確認することができます。- ナイトビジョン: 高度な画像処理により、夜間や暗い場所でも鮮明な映像を提供します※4。- 3Dモーション検知: 高性能センサーが玄関周りの動きを検知し、スマートフォンにリアルタイムで通知します。- ライブ映像と双方向音声: 外出先でもスマートフォンで玄関のライブ映像を確認しながら、訪問者とリアルタイムで会話することができます※1。- サイレン機能: 不審な人物をカメラ越しに見かけた場合など、必要に応じてRingアプリからサイレンを鳴らすことができます。- ビデオ履歴：Ring Home サブスクリプション（有料）への登録で、録画ビデオの保存・共有や、24時間ノンストップの連続録画、過去に撮影されたモーションイベントの確認など、より便利な機能を利用することができます※1。- Alexaと連携: Echo Showシリーズや、Fire TVシリーズなどのAlexa搭載デバイス(別売)で、玄関の状況を確認できます※5。

新機能「顔なじみ認識機能」に対応

Ring 防犯ドアホン プロは、本日から提供開始された「顔なじみ認識機能」にも対応します※1。この機能により、Ring防犯ドアホン プロは、検知した人物の中から家族や親しい友人などの見慣れた人をインテリジェントに識別します。大切な家族が帰ってきたことがすぐにわかるほか、日常的なモーションによる不要な通知を減らし、本当に大切な出来事をより確実に把握できるようになります。家族の帰宅や友人の来訪をより便利に、そしてスマートに把握することで、日々の暮らしがさらに快適になります。

取り付け出張設置サービスと販売について

Ring 防犯ドアホン プロの取り付けには電気工事士の資格が必要となり、Amazonの出張設置サービスをご利用いただくことができます。詳細はAmazon.co.jp（https://www.amazon.co.jp/ringdoorphonepro）にてご確認ください。

また本製品は、Amazon.co.jpでの販売に加え、エディオン、ケーズデンキ、ビックカメラグループ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラなどの家電量販店でもお求めいただけます。さらに、アーキテックプランニング（北海道）、ecoaハウス（北海道）、グッドフィールド（北海道）、成建（神奈川県）、ファースト住建（大阪府）、ヤマト住建（兵庫県）などの全国各地の住宅メーカーが手掛ける新築住宅においても採用が開始されます。また、新たにディストリビューター契約を結んだクワザワ（北海道）、ナカザワ建販（大阪）、ニヘイ（北海道）、野原グループ（東京）、和以美（東京）などの住宅設備卸を通じて、より多くの住宅メーカー様にご採用いただける体制を整えてまいります。

Ring 防犯ドアホン プロ を、Amazon.co.jp にてEcho Show 5と一緒にお買い求めいただくと、合計金額から6,880円割引にてご購入いただけます。

※1 24時間連続録画や顔なじみ認識機能にはRing Home Premiumプラン(有料)の登録が必要です。詳しくは以下をご覧ください（ https://ring.com/jp/ja/plans ）また、Ringアプリの使用には、インターネット接続が必要です。

※2 Ring防犯ドアホン プロは、日本産業規格であるJIS1個用スイッチボックスに適合し、日本の標準的な2線式インターホン用配線につなぐことができます。既存のインターホンから簡単に置き換えができ、新築住宅などでも配線計画を変更せず導入が可能です。室内チャイムはAC100V直結式（要電気工事）となっており、2線を経由してドアホン間の通信と電源の供給をおこないます。また、従来のRing製品では屋外に設置されたドアホンを直接wifiに接続して使用する必要がありましたが、本製品では室内チャイムを経由して接続するため、より安定したwifi接続を実現しています。なお現在のインターホンが木製ポールや埋め込み式などの非標準マウントを使用している場合は、追加の設置工事が必要になる場合があります。

※3 Ring製品・サービスは、モニタリング、非常通報、異常時・緊急時の警備員などによる駆け付けサービス、警察、救急、消防などへの緊急連絡サービスは提供しておりません。

※4 夜間や暗所でカラー映像を確認するには、別途照明等で一定の照度が必要となります。

※5 EchoデバイスやFire TV デバイスをご使用いただく場合はAlexaアプリでRingのAlexaスキルを有効化する必要があります。

Ringについて

Ringは2013年の創業以来、誰もが安心して暮らせる街づくりを目指しています。wifiに接続して使用するカメラ付きドアベルなど、Ringのセキュリティ製品とアプリは、手頃な価格で家全体と近隣を守る安全な暮らしを提供します。Ringは、すべての人にとってセキュリティが身近で便利な存在になり、地域社会をひとつにする取り組みを展開しています。RingはAmazonの子会社です。詳細は、https://www.ring.com/jp/ja をご覧ください。

Amazonについて

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