【神コスパ】デスクの決定版！ORICO 7ポートUSB 3.2ハブが期間限定35%OFFで登場。

深圳市奥睿科电子商务有限公司

テレワークや動画編集で、「USBポートが足りない！」「充電速度が遅い！」とイライラしたことはありませんか？

今回は、周辺機器のスペシャリスト ORICO（オリコ） から発売されている、プロ仕様の 「7ポート USB 3.2 ハブ」 をご紹介します。しかも、今なら驚愕の35%OFFで購入できるチャンスです！

■ なぜこのハブが「最強」なのか？3つのポイント

1. 圧倒的な転送速度：10Gbpsの世界

一般的なUSB 3.0（5Gbps）の2倍の速さ、10Gbpsに対応。 大容量の動画データや写真バックアップも、待ち時間を大幅に短縮できます。7ポートすべてがこの高速転送に対応しているのが、ORICOならではの贅沢仕様です。

2. 「セルフパワー」対応で安定感が違う

このハブの最大の強みは、アダプタ付きのセルフパワー対応であること。 消費電力の大きい外付けHDDやポータブルSSDを複数繋いでも、接続が切れる心配がありません。さらに、60W PD充電にも対応しているので、ハブを介してPCへの給電もスマートにこなせます。

3. AとC、どちらもいける「二刀流」

50cmのケーブルにUSB-AとUSB-Cの変換アダプタが標準装備。 最新のMacBookやiPad Pro（Type-C）から、従来のデスクトップPC（Type-A）まで、これ1台で使い回せます。Windows、Mac、Androidまで幅広くサポートしているのも嬉しいポイント。

【超重要】期間限定の特別セール情報！

現在、Amazon.co.jpにてダブル割引が適用可能です。このスペックのハブが6,000円台で手に入るのは正直破格です。

通常価格： \9,899

20%OFFクーポン（商品ページでチェック）

15%OFFプロモーションコード： F56LXWCZ

最終お支払い価格：\6,434（合計約3,400円以上の値引き！）

⚠️ 有効期限：2026年4月14日 23:59 (JST) まで

総評：デスク周りをスッキリさせたいならこれ

アルミ合金製の高級感あるデザインは、どんなデスク環境にも馴染みます。ポート不足に悩むノートPCユーザーにとって、これはまさに「救世主」的な存在です。

特に、4月14日までの期間限定セールなので、迷っている暇はありません。在庫がなくなる前に、早めに確保しておくことを強くおすすめします！

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