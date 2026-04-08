【神コスパ】デスクの決定版！ORICO 7ポートUSB 3.2ハブが期間限定35%OFFで登場。
テレワークや動画編集で、「USBポートが足りない！」「充電速度が遅い！」とイライラしたことはありませんか？
今回は、周辺機器のスペシャリスト ORICO（オリコ） から発売されている、プロ仕様の 「7ポート USB 3.2 ハブ」 をご紹介します。しかも、今なら驚愕の35%OFFで購入できるチャンスです！
■ なぜこのハブが「最強」なのか？3つのポイント
1. 圧倒的な転送速度：10Gbpsの世界
一般的なUSB 3.0（5Gbps）の2倍の速さ、10Gbpsに対応。 大容量の動画データや写真バックアップも、待ち時間を大幅に短縮できます。7ポートすべてがこの高速転送に対応しているのが、ORICOならではの贅沢仕様です。
2. 「セルフパワー」対応で安定感が違う
このハブの最大の強みは、アダプタ付きのセルフパワー対応であること。 消費電力の大きい外付けHDDやポータブルSSDを複数繋いでも、接続が切れる心配がありません。さらに、60W PD充電にも対応しているので、ハブを介してPCへの給電もスマートにこなせます。
3. AとC、どちらもいける「二刀流」
50cmのケーブルにUSB-AとUSB-Cの変換アダプタが標準装備。 最新のMacBookやiPad Pro（Type-C）から、従来のデスクトップPC（Type-A）まで、これ1台で使い回せます。Windows、Mac、Androidまで幅広くサポートしているのも嬉しいポイント。
【超重要】期間限定の特別セール情報！
現在、Amazon.co.jpにてダブル割引が適用可能です。このスペックのハブが6,000円台で手に入るのは正直破格です。
通常価格： \9,899
20%OFFクーポン（商品ページでチェック）
15%OFFプロモーションコード： F56LXWCZ
最終お支払い価格：\6,434（合計約3,400円以上の値引き！）
⚠️ 有効期限：2026年4月14日 23:59 (JST) まで
総評：デスク周りをスッキリさせたいならこれ
アルミ合金製の高級感あるデザインは、どんなデスク環境にも馴染みます。ポート不足に悩むノートPCユーザーにとって、これはまさに「救世主」的な存在です。
特に、4月14日までの期間限定セールなので、迷っている暇はありません。在庫がなくなる前に、早めに確保しておくことを強くおすすめします！
ORICO 7ポート 10Gbps USBハブをAmazonでチェックする(https://www.amazon.co.jp/dp/B0BHRSFRLB?th=1)