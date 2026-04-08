アンファーストアにて那須川天心選手応援キャンペーン開催「スカルプＤ」シリーズの対象商品が定期初回20パーセントオフに！

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するメンズヘアケアブランド「スカルプＤ」シリーズは、「WBC世界バンタム級挑戦者決定戦」開催に伴い、アンファーストアにて対象商品をお得に購入できる那須川天心選手応援キャンペーンを開催いたします。

また、那須川天心選手を応援するべく、4月11日(土)に開催される「WBC世界バンタム級挑戦者決定戦」が独占ライブ配信される「Prime Video Boxing 15」にて那須川天心選手出演の「スカルプＤ ネクストプラス」の新CMを初解禁することが決定いたしました。

那須川天心選手応援キャンペーンについて

4月11日(土)に開催される「WBC世界バンタム級挑戦者決定戦」に、「スカルプＤ ネクストプラス」のブランドアンバサダーを務める那須川天心選手が出場いたします。天心選手を応援するべく、この度、アンファーストアにて「スカルプＤ」シリーズの対象商品を定期購入いただくと初回価格が20％オフとなるお得なキャンペーンを開催いたします。定番のシャンプーやパックコンディショナーのほか、「スカルプＤ ネクストプラス」の最新アイテムであるヘアケア・スタイリングアイテム3種も対象となります。是非この機会にお買い求めください。

開催期間：4月8日(水)～4月15日(水)

販路：アンファーストア

対象商品：スカルプＤ 薬用シャンプー＆薬用パックコンディショナー2点セット、スカルプＤ ネクストプラス シャンプー＆パックコンディショナーセット、スカルプＤ ネクストプラス ナノリペアミルクオイル、ネクストプラス スタイリング＆アウトバス3点セット

那須川天心選手出演「スカルプＤ ネクストプラス」新CM「ドラマチック銭湯(覚醒)篇」を初解禁！

4月11日(土)に開催される「WBC世界バンタム級挑戦者決定戦」が独占ライブ配信される「Prime Video Boxing 15」にて、那須川天心選手出演の「スカルプＤ ネクストプラス」の新CM「ドラマチック銭湯(覚醒)篇」を初解禁いたします。それに伴い、スカルプＤ公式X(@scalpd_angfa)では、新CMを視聴してクイズに答えると那須川天心選手直筆サイン入りグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。詳細は公式Xの投稿をご確認ください。

「スカルプＤ」は、今後も様々な形でブランドアンバサダーである那須川天心選手を応援してまいります。この機会に是非、ヘアケアを楽しみながら一緒に天心選手を応援しましょう！

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジング対策・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルス対策・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジング対策商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。