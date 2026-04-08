【ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」配信情報】4月2日（木）～4月8日（水）に12作品の配信をスタート！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル『KARENT（カレント）』の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は4月2日（木）～4月8日（水）に新しく配信を開始した12作品の情報を、クリエイターさんのコメントと共にご紹介いたします。どうぞご注目ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

4月2日（木）リリース

■配信アルバム：『Cozmique』

■クリエイター：prhythmatiq ／ ボーカル：初音ミク、小春六花、メグッポイド、ナースロボ＿タイプT、鏡音リン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5529

宇宙をモチーフにチップチューンで奏でるキラキラ・コズミックナンバーのアルバム。

8bitのかわいらしいダンスポップ11曲を収録しています。

【クリエイターコメント】

ピコっと弾けるポップな旋律に、一度聴けば虜になること間違いなし！レトロなチップチューンと現代の電子音が交差する「電子の宇宙旅行」へご招待。新曲を含む全11曲、緻密に構築された電脳サウンドの熱狂を体感せよ！

■配信アルバム：『アンパン』

■クリエイター：ATOLS ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5535

ATOLSさんの感性が炸裂！

柔らかくも機械的なボーカルとノイズかかったトラックが共鳴し、聴くほどに深遠な世界観に引き込まれていきます。

【クリエイターコメント】

ここ最近いろいろと悲しい事があり事柄が色濃く反映された一曲です。

同じように空虚な時に一緒によりそえる曲でありますように。

■配信アルバム：『こんにちはアカサキさん。』

■クリエイター：アカサキサギリ ／ ボーカル：初音ミク、鏡音リン、重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5536(https://karent.jp/album/5536)

活動名「G@POPO」から「アカサキサギリ」に改めて送るEP。

キュートに展開するミディアムテンポのシンセポップ×ロックを4曲しています。

【クリエイターコメント】

カワイイからハードまで、その時々の“リアルな自分”を詰め込んだアルバムです。色んなタイプの「ボカロ×ロック」を楽しめます。ラストを飾る『途中』は、次へと繋がる重要な一曲です。

■配信アルバム：『毒草生』

■クリエイター：由末イリ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5537(https://karent.jp/album/5537)

静かに滲むような毒気を湛えたオルタナティブナンバー。

可憐な雰囲気のビルドアップとドロップのギャップなど、無二の世界観が光ります。

■配信アルバム：『ファサード・クエスチョン（栗山夕璃Remix）』

■クリエイター：サツキ、栗山夕璃 ／ ボーカル：初音ミク、重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5554(https://karent.jp/album/5554)

「ポケモン feat. 初音ミク Project VOLTAGE High↑」からRemixが登場！

サツキさんの「ファサード・クエスチョン」を栗山夕璃さんがRemix！

【クリエイターコメント】

〈栗山夕璃〉

サツキくんにお誘いいただき『ファサード・クエスチョン』をRemixさせていただきました！栗山夕璃です。

原曲がキラキラで最っっ高な電子音アレンジだったので、

真逆の生音で最っっ強なバンドサウンドアレンジにしてみました！！

コードも全面に押し出しながら原曲と変えているので、そこも是非！楽しんでいただけたら幸いです。

〈サツキ〉

今年もまた重音テトの誕生日をポケミクという場で祝えて大変光栄です！

ひょんなことからRemixの企画が進み、自分たっての希望で同郷の先輩である栗山夕璃さんにお願いしました 引き受けていただきありがとうございます……

原曲は“勢い！音圧！情報量！”みたいなアレンジなんですが、栗山さんの手によってオトナなオシャレさとカッコよさ満載のアレンジへと変貌しています

ポケモンナイズするなら「ファサード・クエスチョン（栗山夕璃のすがた）」って感じですかね 是非沢山聴いてください！

4月4日（土）リリース

■配信アルバム：『この世はふたつに分けられた!』

■クリエイター：薄塩指数 ／ ボーカル：重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5547(https://karent.jp/album/5547)

すべてが二項対立な世の中、どうもなんだか損な方に振り分けられる…？

率直なつぶやきに共感してしまうオルタナティブ・ロックです。

4月8日（水）リリース

■配信アルバム：『PERIOD -BEST REMAKE COLLECTION- PT.1』

■クリエイター：キセノンP ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5538

2010～2020年発表作より上半期の代表作18曲をセレクトした、リメイク・ベスト第1弾。

『はやぶさ』『まるくなる』などを収録しています。

【クリエイターコメント】

だいたい12～15年前の、一番脂が乗っていた頃の楽曲を18曲集めてリメイクしました。懐かしさと新しさを同時に噛み締めてください。

■配信アルバム：『PERIOD -BEST REMAKE COLLECTION- PT.2』

■クリエイター：キセノンP ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5539

2010～2020年発表作より下半期の代表作14曲をセレクトした、リメイク・ベスト第2弾。

『HAYABUSA II』Remixや『DESTRUCTION BRINGER』などを収録しています。

【クリエイターコメント】

だいたい6～11年前の、激しさとスリルとパワフルさを追究しつつも美しい旋律美の楽曲を14曲集めてリメイクしました。ぜひその凄みに打ちのめされてください。

■配信アルバム：『THE LAST SONG』

■クリエイター：キセノンP ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5551

活動15周年記念、そしてキセノンPさん最後の作品として発表された1曲。

これまでの軌跡をロックバラードで振り返る超大作です。

【クリエイターコメント】

2020年に引退したキセノンPがわざわざ15周年記念と銘打って復帰を果たしたのは、当時出せないままだったこの曲を出すためでした。これが本当に最後です。キセノンPの名前を永遠に海馬に刻んでください。

■配信アルバム：『黒薔薇ノクターン』

■クリエイター：うどんタイマーP ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5540

クラシカル×ジャズで妖しく耽美に歌うダークチューン。

いばらの蔓のように絡みついて離さない、狂おしい執着を表現します。

【クリエイターコメント】

ジャズ風味なヤンデレ曲になっています。

曲展開なども力を入れてますのでぜひフルでお聴きください！

■配信アルバム：『キング・オ・ランタン』

■クリエイター：サツキ ／ ボーカル：初音ミク、重音テト、亞北ネル

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5541

ハロウィンに誕生日とお祭り騒ぎを詰めこんだエレクトロスウィング！

微笑ましいストーリーをハイテンポで展開する1曲です。

■配信アルバム：『自律向き愛』

■クリエイター：雄之助 ／ ボーカル：雨衣

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5550

甘くキュートなボーカルとクールなトラックが絶妙なバランスで溶け合うEDMナンバー。

没入感の中にパチッと心地よい刺激が走ります。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

「KARENT」 公式X：https://x.com/KarenT_Crypton

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail：karent@crypton.co.jp

＜参考情報＞



▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーと欧州ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/