行政・消防・医療・スポーツ分野などの有識者による報道関係者向け「地域で取り組む暑さ対策パネルディスカッション」を4月6日に開催

佐藤薬品工業株式会社

佐藤薬品工業株式会社（本社：奈良県橿原市 代表取締役：佐藤雅大）は令和８年（2026年）4月6日(月)、 近年深刻化する熱中症リスクを社会課題として捉えるべく、報道関係者向け「地域で取り組む暑さ対策パネルディスカッション」を開催しました。

本パネルディスカッションでは、橿原市長 亀田忠彦様、奈良県広域消防組合 消防長 徳永達也様、奈良県立医科大学 学長補佐（渉外担当）臨床研究センター長 教授 笠原正登様、飛鳥フットボールクラブ 所属選手 堀野翔様、佐藤薬品工業株式会社 代表取締役社長 佐藤雅大がパネリストとして登壇しました。

当日は、橿原市と当社との包括連携協定に基づく取り組みをはじめ、消防現場における実践的な暑さ対策、医学的見地から捉えた熱中症対策の考え方、アスリートの実体験に基づく暑さ対策、ならびに当社における今後の暑さ対策の展望など、多岐にわたるテーマについて意見交換が行われました。（ https://youtu.be/UK-UQE-lvFI ）

当社は今後も地域や関係機関と連携し、熱中症対策をはじめとする社会課題の解決に向け、取り組んでいきます。

当日の様子（左より：飛鳥フットボールクラブ 所属選手 堀野翔様、奈良県広域消防組合 消防長 徳永達也様、奈良県立医科大学 学長補佐（渉外担当）臨床研究センター長 教授 笠原正登様、橿原市長 亀田忠彦様、佐藤薬品工業株式会社 代表取締役社長 佐藤雅大）

【会社概要】

社名：佐藤薬品工業株式会社

本社所在地：奈良県橿原市観音寺町9番地の2

代表取締役：佐藤雅大

設立： 1951年4月30日

事業内容： 医薬品の製造販売及び健康食品・化粧品の企画販売

HP：http://www.sato-yakuhin.co.jp/about/company