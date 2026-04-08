ペッツファースト ペットの幸せな生涯を守る2025年の取り組みと実績

ペッツファーストホールディングス株式会社

ペッツファーストホールディングス株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役:坂本晴彦）は、「Pets always come first」の理念のもと、ペットとそのご家族が生涯にわたり安心して暮らせる社会の実現を目指し、終生飼養を前提としたペットのお迎え支援に取り組んでいます。

当社が運営するペットショップ「P’s-first」では、お迎え前からお迎え後、そして万が一の際までを見据えた支援体制を構築し、「売って終わり」ではなく、ペットの一生に寄り添う取り組みを推進してきました。

本リリースでは、2025年における主な取り組みとその実績をご紹介します。

■ペットのお迎えに対する基本的な考え方

近年、飼育放棄や飼育困難に関する社会的課題が顕在化する中、その背景には衝動的な購入や飼育準備不足によるミスマッチがあると考えられています。

ペッツファーストでは、こうした課題への対応として、同社が運営するペットショップ「P’s-first」ではすべてのペットについて終生飼養を前提とした販売を行っています。*1

接客時には、ペットと暮らす楽しさだけでなく、日常の飼育に必要な時間や費用、個体差による行動特性（吠え・噛みなど）が生じる可能性も説明し、契約時には「ペットの10の気持ち(https://pfirst.jp/documents_240808_1.pdf)」「ペッツファーストとの7つの約束(https://pfirst.jp/documents_240808_3.pdf)」を通じて、飼い主としての責任について理解を促しています。

*1：関連ニュース：すべてのペットが幸せな生涯を送るための取り組み ～いわゆる衝動買いや飼い主を失うペットをゼロにするために～(https://pfirst.jp/news_240808.pdf?_gl=1*1uowjn5*_gcl_au*OTYwODI2NzEzLjE3NjY5Njg4NTk.)

■【調査データ】ペットのお迎え決定までの検討状況に関する調査結果

ペッツファーストでは、ペットをお迎えするまでの検討状況を把握するため、ご契約時にアンケート調査を実施しています。

2024年度の結果によると、初回の来店でお迎えを決定した方は407名（36.0％）、2回以上来店した上で決定した方は725名（64.0％）でした。

また、初回来店で決定した方のうち、事前にWeb等で情報収集を行っていた方は131名（32.2％）でした。

以上の結果から、2024年度にペットを迎えた方のうち856名（75.6％）が、ペットをお迎えする前に事前検討を行っていたことが分かります（参考：2023年度 76.5％）

■「ペットのお迎え前セミナー」の実施とその成果

当社では、ペットに関する正しい知識のもとで、十分な覚悟をもってお迎えいただくことが、ペットとお客様双方の生涯の幸せに繋がると考えております。

こうした考えのもと、ペッツファーストでは、より多くの方に十分な検討機会を提供し、衝動買いを防ぐために、2025年1月より、日本獣医生命科学大学 田中亜紀特任教授監修による「ペットのお迎え前セミナー(https://www.pfirst.jp/pickup_seminar.html)」を、すべてのご契約者様に提供しています。

本セミナーでは、終生飼養の考え方をはじめ、飼育環境の整備、費用、しつけ、健康管理などについて体系的に解説し、契約前に改めてペットとの暮らしを具体的に想像し、検討する時間を設けています。

2025年1月～12月*2 までに18,397件のお客様がお迎え前セミナーをご契約時にご視聴いただきましたが、そのうち17件、全体の0.1％に相当するお客様が「ペットをお迎えしない」というご決断をされました。

当社では、ペットとの暮らしを楽しむご家族が増えることを目指す一方で、少数であっても事前にミスマッチの可能性を回避できたことは、ペットおよび飼い主双方にとって意義のある結果であると考えています。

*2：お迎え前セミナーの視聴開始が2025年1月21日であるため、同日以降を集計対象としています。

■飼い主を失うペットを出さない仕組み

ペットをお迎えするにあたって、十分に検討し、覚悟を持った上でペットをお迎えしたとしても、飼い主様の病気や大きな環境の変化等のやむを得ない事情により、飼育を継続することが困難となる可能性はゼロではありません。

ペッツファーストでは、万が一の事態に備え、第三者としてペットの将来に責任を持ち、新しいご家族につなぐ仕組みを整えています。その一環として、当社のアフターサポート「ほっとサポート」では、「里親探し代行サービス」をご提供しています。里親探し代行サービスは、やむを得ず飼育継続が難しくなってしまった場合にペットを一時的にお預かりして、当社が新たな家族をお探しするサービスです。

安易な飼育放棄の防止と、大切に育ててきたペットを少しでも安心してお預けいただくために、ご利用の際には当社の相談窓口へご相談いただいた上で、本当に飼育継続が難しいのか、周囲の信頼できる方に引き渡すことはできないか等を一定の猶予期間を設けて、十分にご検討いただいています。

【2024年度 里親探し代行サービスの利用状況】

2024年度における里親探し代行サービスの利用は53頭で、同年度に販売したペット19,995頭に対し、0.3％にあたります。

里親探し代行サービスを利用する理由は、飼い主の病気が最も多く20件（37.7%）、飼育不安が15件（28.3%）、環境の変化が11件（20.8%）、先住ペットとの相性が3件（5.7%）、その他が4件（7.5%）でした。

■ 里親探し代行サービスを利用したペットのその後

里親探し代行サービスを利用することになったペット（以下、アダプションペット）は、主に当社のケア施設である「ペットケア＆アダプションセンター日光」で新たなご家族となる里親様を探します。

長年ペットの管理を務めてきたスタッフたちがお世話を担当し、ペットケア&アダプションセンター日光の広大な土地の中でのびのびと、たくさんの愛情を注がれながら暮らしています。また、吠え癖や噛み癖などがあるペットには、新たな飼い主様と共に暮らしていけるよう、スタッフがトレーニングを行っています。

2024年度に本サービスを利用した53頭については、全頭新しいご家族が決まり、現在も幸せな生活を送っています。（2026年3月1日時点）

2025年にアダプションペット「ラムちゃん」をお迎えいただきました里親さまのコメントをご紹介します。

【アダプションペット「ラムちゃん」の里親さまコメント】

1年前に10年連れ添ったミニチュアダックスをなくしてから、家の中がとても静かで寂しい気持ちでした。

ご縁があればな・・とゆっくり次の子を探していた時に、アダプションペットとして家族を探していたラムと出会いました。

ラムをお迎えすることを決め、店舗にお迎えへ行った際、はじける笑顔のラムを見て「スタッフ皆さんに、愛されていたんだな」と思うとともに、この先は私がもっと愛して育てようと心に誓いました。

これからもラムを連れてたくさんお出かけしたいと思います。

■今後の課題と取り組み

ペットを迎える以上、いかなる場合でも終生飼養が前提であり、ペットを販売する私たちには、それを支え続ける責任があると考えています。今後は、飼育継続を断念せざるを得ないケースをさらに減らすため、以下の取り組みを強化してまいります。

１. トライアルホームステイ制度

P’s-firstでは、不安を解消してからペットをお迎えいただくために、「トライアルホームステイ制度」を導入しています。数日間ペットと一緒に生活をしながらお客様の暮らしとペットの相性を慎重にお迎えを検討いただける制度で、ミスマッチによる飼育放棄を未然に防ぐ役割も果たしています。*3

*3：関連ニュース ペッツファースト トライアルホームステイ制度 2024 年度実績を公開 ～お迎え前の不安解消により、終生飼養を徹底する取り組み～(https://pfirst.jp/news_251006.pdf?_gl=1*roeduw*_gcl_au*OTYwODI2NzEzLjE3NjY5Njg4NTk.)

２. 長期滞在可ペットホテルの運営

ペットケア＆アダプションセンター日光では、長期滞在可能なペットホテル*4 を運営しています。 長期にわたる出張、一時入院、介護による帰省など、やむを得ずペットと一緒にいられない状況になった時も、安心してペットをお預けいただけます。

*4：ペットケア＆アダプションセンター日光 ペットホテル（https://nikko.pfirst.jp/pet_hotel）

３. 各種アフターサポート*5

ペッツファーストグループは、その他、ペットライフをサポートする多様なサービス*5 を提供しています。

お迎え後の数日間、毎日お電話で飼育状況を伺う「安心コール」では、お迎えいただいたペットのお世話や健康管理を担当した店舗のスタッフがLINEやお電話にて、はじめてのペット飼育をサポートしています。

さらに、2024年11月から、ペットライフ総合サポートプログラム「はじめてステップ」*6 を開始しました。

子犬・子猫の健やかな成長に欠かせないしつけや健康をサポートすると同時に、ペットと過ごす「はじめての体験」が心に残るものになるよう、ペッツファーストグループの強みを活かした各種プログラムをご用意しております。この中で、ペットの問題行動に起因する飼育放棄を防ぐため、当社トレーナーによる「はじめてセミナー」では当社トレーナーがしつけに関するご相談に乗らせていただきます。また、ペッツファースト動物病院(https://pfirst-ah.jp/)での「はじめて健診」では、当社獣医師・動物看護師が子犬・子猫の健やかな成長を支え、生涯にわたる健康管理体制の構築につなげています。

*5：業務委託店舗では、一部実施していないサービスがございます。

*6：関連ニュース ペッツファースト 「はじめてステップ」開始のお知らせ 一度きりの「ペットと飼い主のはじめて体験」をフルサポート(https://pfirst.jp/news_241125.pdf?_gl=1*pylqv*_gcl_au*OTYwODI2NzEzLjE3NjY5Njg4NTk.)

ペッツファーストは今後も、終生飼養の考え方を軸に、ペットのお迎え前からお迎え後、そして万が一の際までを見据えた取り組みを継続してまいります。

ペットとご家族の「一生」に寄り添うパートナーとして、より良い支援体制の構築に努めてまいります。

■会社案内

【会社名】ペッツファーストホールディングス株式会社

【所在地】〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12オリックス目黒ビル9F

【資本金】100百万円

【売上高】14,659百万円（2024年度実績）

【従業員数】1,257名（うち獣医師 95名 愛玩動物看護師 95名※業務委託含む）2026年2月末時点

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

取締役社長COO 正宗伸麻

【ニュースレター】https://www.pfirst.jp/newsletter.html

※2025年6月6日、ペッツファーストホールディングス株式会社は、アークランズ株式会社のグループ会社となりました。

【会社名】アークランズ株式会社

【所在地】〒955-8501 新潟県三条市上須頃445番地

【資本金】6,462百万円

【売上高】 315,700百万円（2025年2月期）

【従業員数】13,094名

【代表者】代表取締役会長CEO 坂本晴彦

代表取締役社長COO 佐藤好文

【その他】

アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」等の「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続ける事で専門性を極め、お客様の「もっとくらしを豊かにしたい」というおもいにお応えします。

■お問い合わせ先

【本掲載内容について】

ペッツファーストホールディングス株式会社

総務本部 広報・CSRグループ

電話番号 03-6910-4500

担当者 西河・小野