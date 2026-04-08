Work Design Labが岩手県北上市に活動拠点を開設

一般社団法人Work Design Lab

一般社団法人Work Design Lab（本社：東京都中央区、代表理事：石川 貴志、以下「Work Design Lab」）は、岩手県北上市に新たな活動拠点を開設いたしました。本拠点は2024年4月に締結した北上商工会議所（会頭：佐藤 直也氏）との連携協定に基づき北上商工会議所内に設置され、デジタル化推進と多様な人材活用を通じて地域経済の活性化と関係人口の創出を目指します。

■経緯

Work Design Labは、以下の経緯を経て、北上市における活動拠点の開設に至りました。

全国規模での取り組み（2021年～）

2021年より日本商工会議所と連携し、「中小企業のデジタル化推進」事業を開始。2023年1月には、「多様な人材活用による中小企業のデジタル化推進（支援）」を目的とした連携協定を締結し、外部人材を活用した支援モデルの構築を進めてまいりました。

北上市との連携深化（2023年～）

2023年12月、北上商工会議所と協働し、会員事業者向けにデジタル活用セミナーを開催。地域企業が抱える課題感やニーズについて意見交換を重ね、信頼関係を深めてきました。

協定締結と拠点開設（2024年～現在）

継続的な協議の結果、2024年4月に北上商工会議所と「多様な人材活用による中小企業のデジタル化推進（支援）に向けた連携に関する協定」を締結。 その後、中小企業向けデジタル化実践に向けたイベントなどを通じ、地域での活動を実施。さらなる関係人口の創出と、連携強化を目的に活動拠点を設置する運びとなりました。

■開設拠点について

北上商工会議所内

〒024-0061 岩手県北上市大通り二丁目3番4号

■北上商工会議所 会頭 佐藤 直也氏 コメント

一般社団法人Work Design Lab様と北上商工会議所では2024年4月に「多様な人材活用による中小企業のデジタル化推進（支援）に向けた連携に関する協定」を締結し、中小企業向けのデジタル化実践に向けたイベントなどを開始し、当地域での活動を展開して頂いておりました。

この度、様々な活動を実践していくために北上商工会議所内に、Work Design Lab様の拠点を設置することとなりました。

この拠点を活用していただき、地域の皆さんとの繋がりがより身近で、利用しやすい環境となり、都市と地域との新たな関係性が構築され、さらなる関係人口の創出と連携が強化されていくことを期待しています。

■当社代表理事 石川 貴志 コメント

この度は、拠点開設にあたり多大なるご尽力をいただきました北上商工会議所の皆様に深く感謝申し上げます。 北上川の雄大な流れや美しい山並みなど、北上市には素晴らしい環境、そして何より、佐藤会頭をはじめ事務局の皆様、地域の事業者の皆様の『変化を恐れず挑戦しよう』という前向きな姿勢と温かさに、私たちはいつも感銘を受けています。

Work Design Labは、この北上市という魅力あふれる場所で、地域の皆様とともにデジタルというツールを通じて、経営や働き方に新しい風を吹き込み未来をともに創っていきたいと考えています。

この共創のプロセスこそが、これからの日本における持続可能な地方創生モデルの一つとなるよう、今後一層取り組みを加速させてまいります。

■直近の活動実績

生成AI活用で業務効率化・売上アップにつなげる！～今日から使えるAI・デジタルツール活用セミナー～

開催日： 2026年2月12日（木）

場所：北上市産業支援センター 研修会議室A・B

共同主催：北上商工会議所・北上市産業支援センター

激変する経営環境において不可欠な生成AIやデジタルツールの活用法を学ぶ実践セミナー。「何から始めるべきか」という現場の不安を解消するため、ChatGPTやGemini、Canvaを用いた具体的な業務効率化（事業計画作成）や売上向上（SNSマーケティング）の手法をデモを交えて解説しました。また、ツール導入だけでなく、外部人材との連携をスムーズにする「新しい働き方」についてもセッションを実施。

■過去の事業連携実績

デジタル活用で業務効率化・売上アップにつなげる！～ITツールがもたらすDX理解セミナー～（2023年12月 開催）

中小企業が直面するデジタル化の課題解決に向け、デジタル化のポイントや注意点、業務効率化に繋がるツール、具体的な活用事例を紹介。

デジタル活用で経営課題を突破！ ～デジタル活用がもたらす経営力向上セミナー～（2024年12月開催）

長野県の花農家様と、伴走支援したWDLメンバーが登壇し、外部人材と連携したデジタルツールの導入から定着、経営改善までの具体例を紹介。

＜一般社団法人Work Design Labについて＞

「イキイキと働く大人で溢れる社会、そんな大人を見て子どもが未来に夢を描く社会を創りたい」をビジョンに掲げ、全国各地域の企業や地方自治体向けのプロジェクトを複数手掛けています。また、企業横断の新規事業担当者コミュニティの運営や複業実践者向けの勉強会も実施し、首都圏を中心とする企業勤務者等で全員が複業を実践する約260名が所属しています。

＜団体概要＞

会社名：一般社団法人Work Design Lab

代表者：代表理事 石川 貴志

設 立：2013年8月

所在地：東京都中央区築地4丁目3-8登喜和ビル5F MONZ SPACE

ＵＲＬ：https://work-redesign.com/

事業内容：課題解決型プロジェクト推進事業、コミュニティ創出事業、働き方に関するアドバイザリー事業

＜本件に関するお問い合わせ先＞

一般社団法人Work Design Lab

担 当：広報担当

連絡先：support@work-redesign.com