２０２７年国際園芸博覧会（「GREEN×EXPO 2027」）に出展する「NTT EAST館」着工にあたり起工式を開催

NTT東日本株式会社

NTT東日本株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：澁谷 直樹、以下「NTT東日本」）は、2027年国際園芸博覧会（以下、「GREEN×EXPO 2027」※1）に出展予定の「NTT EAST館」※2の建設工事において、4月8日に起工式を執り行いました。また、起工式に合わせて、コンセプトと新たな外観イメージを公表いたしました。

工事着工に先立ち、GREEN×EXPO 2027のNTT EAST館建設予定地にて、関係者一同、安全で円滑な工事の進行と完遂を祈念いたしました。起工式には、来賓として、２０２７年国際園芸博覧会協会河村事務総長、NTT EAST館の建設・運営等の主要パートナー企業関係者、並びに施主であるNTT東日本関係者が参列いたしました。

2026年5月より着工し、竣工は2026年12月を予定しております。

※1：GREEN×EXPO 2027 公式HP：https://expo2027yokohama.or.jp/

※2：NTT東日本「GREEN×EXPO 2027」特設HP：https://www.ntt-east.co.jp/greenexpo2027/

＜コンセプト＞ 「Well（ウエル）」

NTT東日本グループは「地域循環型社会の共創」というパーパスのもと、地域社会の皆さまと共に、夢や希望を感じられる持続可能な循環型社会を創っていくことをめざしています。そうした想いから、NTT EAST館のコンセプトは「Well（ウエル）」としました。「Well（ウエル）」には、「Well-being」、「Welcome」と「（未来の種を）植える」の３つの意味が込められています。

花が咲き、緑が芽吹き、実りが生まれ、季節がめぐる。

自然も社会も、絶えず変化し続けています。

みんなで笑顔を分かち合えるときもあれば、困難に立ち向かわなければならないときもある。

その循環の中に、確かなウェルビーイングがあります。

Well（ウエル）は、地域循環型社会の中に飛び込み、新しい視点で世界を体感する場所です。

地域に根ざし、自然や社会の変化を支えてきたNTT東日本。

その力が、あなたを未来の季節へとつなぎます。

＜建築概要＞

施主：NTT東日本株式会社

設計・施工：株式会社NTTアド、TSP太陽株式会社

敷地面積：約1,293平方メートル

建築面積：約632平方メートル

延床面積：約676平方メートル

NTT EAST館では、「Well-beingな社会」と「地域の未来を支える取り組み」について、次世代インフラ“IOWN”をはじめとしたNTTグループの持つ最先端の技術を活用し、五感で楽しめる感動体験を来場者の皆さまにお届けします。