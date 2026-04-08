【福島県】令和８年度「福島県１２市町村起業支援金」の募集を開始しました！

株式会社URリンケージ

＜募集期間（全４回）＞

第１回：令和８年４月１日～令和８年５月２９日

第２回：令和８年６月１日～令和８年７月１７日

第３回：令和８年７月２１日～令和８年９月４日

第４回：令和８年９月７日～令和８年１０月２３日

■事業概要

令和８年度福島県１２市町村起業支援金の申請受付（第１回）を４月１日から開始しました。

本補助金は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった１２市町村(※)へ新たな活力を呼び込むことで、１２市町村の復興・再生の更なる加速化を図ることを目的として、県外から１２市町村へ移住して新たに起業する方に対し、起業に必要な経費の一部を補助するものです。

(※)田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

■補助対象者の主な要件

- 令和９年２月１５日までに、１２市町村で新たに起業する者- １２市町村に住民票を移す直前、又は申請する直前に、連続して３年以上、福島県以外の地域に在住していた者- 令和３年７月１日以降に１２市町村に転入した者、又は、令和９年２月１５日までに１２市町村に転入する意思が確認できる者- １２市町村に定住（５年以上継続して居住）する意思を有している者- 平成２３年３月１１日時点で１２市町村に居住していた者（住民票がある者）以外の者 等

■補助対象経費

交付決定日から令和９年２月１５日までに支払ったことが証明できる以下の起業に要した経費

［人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 等］

■補助率

補助対象経費の４分の３以内、最大４００万円

■令和８年度起業支援金チラシ

福島県12市町村起業支援金（令和7年度版）チラシ

◎詳細は福島県避難地域復興課のHPをご覧ください

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050a/fuku12-kigyoushienkin.html

■申請サポート（ふくしま１２市町村移住支援センター）

ふくしま１２市町村移住支援センターでは、起業支援金の申請を行う方のサポートを無料で行っています。

応募要件に関するご相談から、事業計画書の書き方・疑問点への助言など、各種お悩みに対して専門スタッフが支援いたしますので、ぜひご活用ください。

◎申請サポートの詳細については、ふくしま１２市町村移住支援センターのHPをご覧ください

https://mirai-work.life/startup/support2023/(https://mirai-work.life/startup/support2023/)

ふくしま12市町村移住ポータルサイト

■スケジュール（第１回）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115277/table/50_1_157e83b635ccbd3a838e9842df08ff40.jpg?v=202604080551 ]

■問い合わせ先

福島県１２市町村個人支援金コンタクトセンター

電話番号：0570-057-236

mail：contact@12shien.fukushima.jp

（年末年始を除く、平日８時３０分～１７時）

■申請書類提出先

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16（本庁舎5階）

福島県 企画調整部 避難地域復興局 避難地域復興課 移住推進担当宛

■URリンケージの取組みについて

株式会社URリンケージは、まちづくり・すまいづくりの総合支援会社です。地域活力共創部では、地域の方々との共創のもと、持続可能な地域の活性化・賑わいづくり・生業づくりに取組んでいます。福島県から「令和8年度福島県12市町村個人支援金事務処理業務」の受託を受け、福島県12市町村で移住・起業を考えている方に対して制度に対する各種質問などへの問合せ対応を行い、より多くの移住者、起業者を呼び込めるよう事業を進めています。

株式会社URリンケージ HP：https://www.urlk.co.jp/