【母の日】大泉工場が提案する、日頃の感謝とともに贈る「心身を整える」ギフト体験。

株式会社 大泉工場

株式会社大泉工場（本社：埼玉県川口市、代表取締役：大泉寛太郎、以下、大泉工場）は、2026年4月20日（月）より、発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」、プラントベース・カフェ「BROOKS GREENLIT CAFE（東京・南青山）」「1110 CAFE/BAKERY（埼玉・川口）」、サステナブル・ロールパン「planet rolls」にて、母の日フェアを開催いたします。

本フェアにおいて、大泉工場が掲げる全体のテーマは「日頃の感謝とともに贈る、ウェルネ体験・ギフト」です。

心身の「循環」を促すウェルネス体験やプラントベースの素材や発酵の力を活かしたギフトなど、「いつもありがとう」の感謝の気持ちとともに心身の健やかさを育むウェルネスなひとときを届けることを目指しました。

オンラインや店頭にて、全4ブランドの個性あふれる母の日限定のラインアップをご提案いたします。

_SHIP KOMBUCHA

「_SHIP KOMBUCHA」からは、お母様への感謝と「いつまでも健やかでいてほしい」という想いを形にした、心身の「循環」を促すウェルネス体験をご提案いたします。

本キャンペーンでは「_SHIP KOMBUCHA」を取り扱う、よもぎ蒸しサロン「YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)︎～」へ3組6名様をご招待いたします。よもぎ蒸し施術後に、オーガニック・コンブチャ「_SHIP KOMBUCHA」を飲んで、心身ともにリラックス＆リフレッシュするひとときをお届けします。

＜キャンペーン概要＞

母の日に向けた、「大切な人への感謝と健康を想う気持ち」を、Instagramにて募集します。

- 応募方法：1. Instagramで_SHIP KOMBUCHA公式アカウント（@_ship_kombucha(https://www.instagram.com/_ship_kombucha/)）をフォロー。※すでに、フォローいただいている方もご応募可能です。2. キャンペーン投稿に「母の日に伝えたい、感謝の気持ち」をコメント。3. さらに、_SHIP KOMBUCHAが写っている写真に「#SHIPで母の日」を付け、アカウントをタグ付けして投稿すると当選確率がアップ。- 当選賞品：よもぎ蒸しサロン「YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)︎～」ペア招待券＆施術後の「_SHIP KOMBUCHA」体験- 当選者数：3組6名様- 応募期間：2026年4月9日（木）～4月26日（日）23:59＜「YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)︎～」について＞

東京都渋谷区代官山にある、1日10組限定／完全プライベート空間も完備するよもぎ蒸しサロン。国産の無農薬・無着色の上質なよもぎのみを使用しています。オープンわずか半年で東京都の「よもぎ蒸しサロン」口コミランキング1位を獲得。『anan』や『LEON』などの多数の雑誌メディアや書籍にも掲載され、多数の俳優/女優、モデルやプロスポーツ選手、経営者などが通うサロンに。毎週水曜日のインスタライブにてYOMOライフスタイリストが美と健康についての情報発信中。2026年より国内外で複数店舗展開予定。

公式HP：https://yomo.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yomodaikanyama/

住所：東京都渋谷区猿楽町25-1 301号室、302号室

■「YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)︎～」のよもぎ蒸しによる“温熱体験”

落ち着いた空間で、厳選されたよもぎの蒸気に包まれるリラクゼーション体験。日常のノイズを遮断し、身体を芯から温め、巡りのスイッチを入れます。

■発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」による“潤い”

よもぎ蒸しで代謝が高まり、身体が潤いを必要とするタイミングで「_SHIP KOMBUCHA」をご提供いたします。フルーティな酸味と発酵由来のうまみが、身体の隅々まで染みわたります。

BROOKS GREENLIT CAFE

BROOKS GREENLIT CAFE（東京都港区南青山）では、4月20日（月）～5月10日（日）の期間中、ウェルネス志向の高まりを背景に、店頭で人気の高い、プラントベースや発酵、農薬や添加物に配慮した商品などを組み合わせ、母の日限定ギフト「MOTHER’S DAY GIFT SET」として発売いたします。

ギフトセットには、当社が製造・販売を手がける有機JAS認証を取得した発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」、玄米粉などの栄養素の高い原料を使用したプラントベース（ヴィーガン）＆グルテンフリーのスイーツブランド「UPBEET!Tokyo」、農薬や化学肥料を一切使用せずに栽培されたコーヒー豆を焙煎した「まるたけ堂珈琲」の珈琲などを詰め合わせました。

忙しい毎日のなかで、からだを慈しむ時間をお楽しみいただけるギフトとしてご提案いたします。

心ほどける「GREENLIT」な休息時間をご自宅で楽しめるセットです。

■メッセージカードサービスも実施

店頭では、その場で感謝の言葉を綴って箱に同封できるメッセージカードもご用意。ご購入後すぐ、「いつも、ありがとう」の気持ちを添えてお渡しいただけます。

※メッセージカードサービスは、ギフトセットご購入者様限定となります。

＜ ギフトセット内容 ＞COMPLETE WELLNESS SET コンプリートウェルネスセット

3,500円（税込）

身体の内側から整うウェルネス体験を贈りたい方にぴったりな、コンブチャ・ドーナツ・コーヒーを一度に楽しめるフルセットです。

＜内容＞

・「UPBEET!Tokyo」ドーナツ 2種

・「まるたけ堂珈琲」ドリップコーヒー 2袋

・「_SHIP KOMBUCHA」 2本（ORIGINAL、SHISO FUTURE）



GUILT-FREE CAFE SET ギルトフリーカフェセット

1,980円（税込）

プラントベース（ヴィーガン）＆グルテンフリーのドーナツと豊かな風味のドリップコーヒーを組み合わせた、甘いものを楽しみながらも健康を気遣うお母さまへぴったりのセットです。

＜内容＞

・「UPBEET!Tokyo」ドーナツ 2種

・「まるたけ堂珈琲」ドリップコーヒー 2袋

COFFEE TASTING SET コーヒーテイスティングセット

1,300円（税込）

希少なエチオピア産無農薬豆の風味をダイレクトに楽しむセット。コーヒー好きのお母さまへのプチギフトにもおすすめです。

＜内容＞

・「まるたけ堂珈琲」ドリップコーヒー 3袋

※「UPBEET!Tokyo」のドーナツは、店頭でお好みのフレーバーをお選びいただけます。

なお、当日の在庫状況により、種類が限られる場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜商品詳細＞

_SHIP KOMBUCHA／オーガニック・コンブチャ

大泉工場が製造・販売する、世界的なコンブチャアワードにおいて受賞歴を持つ、オーガニック・コンブチャブランド。フルーティーな酸味と発酵由来の旨味、人や自然に優しいものづくりも特徴です。

HP：https://oks-kombuchaship.com/

UPBEET!Tokyo／UPBEET! ドーナツ

【プレーン、キャロットケーキ、黒ごま、有機抹茶、ビーツベリー、ピーナッツバター＆ミルクチョコレート、母の日限定 ビーツハート】

プラントベース（ヴィーガン）＆グルテンフリー、白砂糖・添加物不使用のヘルシーなドーナツです。玄米粉などの栄養素の高い原料を使用し、3年熟成みりんやアップルソースの自然な甘みと「フワもち食感」が魅力。動物性食材を使わずに、発酵の力で深みのある満足感を実現しました。

HP：https://upbeettokyo.com/

まるたけ堂珈琲／エチオピアの山のコーヒー

エチオピア産の豆を使用した、ナチュラル製法特有の芳醇な香りと独特な酸味、豊かな風味が魅力のモカコーヒー。栽培期間中、農薬・化学肥料不使用で育った世界中で数%しかないコーヒー豆のみを自家焙煎しています。

HP：https://marutakedocoffee.shop/

1110 CAFE/BAKERY

「1110CAFE/BAKERY（埼玉県川口市）」では、5月9日（土）・10日（日）の2日間限定で、母の日フェアを実施いたします。期間中、対象商品「あまりんのスモーブロー」をご注文いただいたお客様へ、母の日限定の特典をご用意。華やかなビジュアルとともに、思い出に残るひとときを演出します。

本フェアでは、「母の日に『モノを贈る』だけではなく、親子でゆったりと過ごす時間そのものに価値を感じる」というニーズの高まりを背景に、実施することとなりました。

「幻のいちご」とも言われる埼玉県産の希少ないちご「あまりん」を使用したスペシャルメニューに特別なアレンジを加えてご提供いたします。

「ありがとう」の気持ちを、かたちにして届ける2日間として、親子で過ごすかけがえのない時間をお楽しみください。

＜ご提供期間＞

2026年5月9日(土)・10日(日)の2日間限定

＜対象商品／特典内容＞

スペシャルメニュー「あまりんのスモーブロー（880円 税込）」をご注文いただいた先着30名様限定で、以下2点の特典をご用意いたします。

１. 埼玉県産の幻のいちご「あまりん」を追加トッピング＋母の日限定デコレーション

母の日を記念して、華やかなエディブルフラワーを使用したスペシャルな盛り付けを施し、さらに“幻のいちご”「あまりん」を1粒追加してご提供いたします。

２. 親子で記念撮影

商品ご提供時にインスタントカメラでスタッフが撮影し、その場でお渡しいたします。親子で過ごす母の日を”世界に一枚だけの写真”としてお持ち帰りいただきます。

planet rolls

オンラインショップで販売するプラントベース・ロールパンブランド「planet rolls」では、母の日に向けたギフト提案として「母の日限定オリジナルメッセージカード」をご用意いたします。

4月20日（月）～5月9日（土）までに発送する商品をご購入いただいくお客様の中で、ご希望の方に「母の日限定オリジナルメッセージカード」をもれなくプレゼントいたします。

日常の中で伝えきれない「ありがとう」という想いを届ける母の日。離れて暮らすご家族や直接会うことが難しい方にも、言葉とともに想いを届けられるギフト体験をご提案いたします。

planet rollsでは今後も、おいしさへのこだわりやエシカルな背景はもちろん「想いとともに贈るギフト体験」もご提案してまいります。

＜ご提供期間＞

2026年4月20日（月）～5月9日（土）発送分まで

＜対象商品／特典内容＞

母の日限定オリジナルメッセージカードを同封

※ご希望のお客様は、オンラインショップでご注文時に「メッセージカードあり」をご選択ください。

大泉工場 各ブランドご紹介

■「_SHIP KOMBUCHA」について

コンブチャは、お茶に糖類を加え酢酸菌と酵母から生まれた『SCOBY（スコビー）』を入れて発酵させた植物由来の微炭酸飲料「発酵スパークリングティー」です。

ほかの発酵食品と同じように、腸内環境を整える働きから免疫力強化やアンチエイジング等の効果を期待して、健康でアクティブな暮らしを求める人たちに人気のドリンクです。海外ではカフェやスーパーマーケットなどで気軽に手に入るほどポピュラーなドリンクで、フルーティな酸味と爽やかな飲み口が特徴です。

「_SHIP KOMBUCHA」は、果汁・香料・保存料は一切添加せずに、自然栽培などのナチュラルな原材料を使用して醸造しているオーガニック・コンブチャブランドです。2023年にはコンブチャとしては日本で初めて有機JAS認証を取得したほか、世界大会において4フレーバーすべてが賞を受賞しました。日本でも数少ない非加熱製法のコンブチャ専用ブルワリーで、お茶の抽出から発酵、ボトリングまで、職人の手で丁寧に時間をかけて醸造しています。白ブドウや洋梨を思わせるフルーティな酸味と発酵由来のうまみをお楽しみいただけます。

「_SHIP KOMBUCHA」の導入をお考えの皆さまへ

電話番号：048-222-1171

メール：kombucha@oks-j.com

公式サイト／オンラインショップ：https://shipkombucha.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/_ship_kombucha/

■「BROOKS GREENLIT CAFE」について

自然と調和する、地球にも身体にもやさしい都会のオアシス。

自然の恵みと環境への配慮を大切にしたプラントベース（植物由来）の料理や飲み物、心地よい空間、ウェルネスな体験をご用意しています。小川のせせらぎのように自然の流れに逆らわず、地球にやさしい選択肢をご提案します。

「自然を味わい、自然に寄り添う」という理念のもと、気負わず楽しく、サステナブルな未来への第一歩をここから始めてほしいという願いを込め、目の前に広がる公園の緑とやわらかな陽射しが心地よい開放的な空間で、プラントベースのサンドイッチ、KOMBUCHA、スムージー、コールドプレスジュースなど身体にやさしい料理と飲み物をご提供しています。

＜コンセプトは「GREENLIT」＞

店名にもなっている「GREENLIT」は、「青信号になる」「GOサインが出る」という意味で使われています。

GREEN =自然の恵みを大切にし、環境に配慮した私達の取り組み。植物由来の食材。

LIT =「素晴らしい」「最高」「超盛り上がっている」等の意味を持つスラング。

私たちの描く「GREENLIT」には、プラントベース（GREEN）を肩肘張らず、遊び心を持ち洗練されたスタイルで広めていく（LIT）という意図も含んでいます。

＜店舗情報＞

店舗名 ：BROOKS GREENLIT CAFE（ブルックス・グリーンリット・カフェ）

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山1-7-12 MIDORI.so 1F

TEL ： 03-4400-1662

営業時間 ： 8:00-18:00

席数 ： 30席 ※ペット同伴可／ Free Wi-Fi ／ 電源利用可

HP ：https://www.brooks-greenlitcafe.com/

Instagram：https://www.instagram.com/brooks_greenlit_cafe/

■「1110 CAFE/BAKERY」について

コンセプトは、「自然」「生活」「身体」3つの環境が「○（まる）＝美しくなる」。こだわりの素材を独自の組み合わせでつくるプラントベースのお食事と、ひとつひとつ丁寧に窯で焼き上げた出来たてのパンをお楽しみいただけるカフェベーカリーです。

物流倉庫が軒を連ねる埼玉県川口市の領家地区。その一角に突如現れる3000坪のガーデンに「1110 CAFE/BAKERY」はあります。四季の移ろいを感じる様々な草木があなたを歓迎します。日常を忘れ、自然に包み込まれる特別な時間をお過ごしください。

＜店舗情報＞

店舗名 ： 1110 CAFE/BAKERY（イチイチイチマルカフェベーカリー）

所在地 ： 〒332‐0004 埼玉県川口市領家5‐4‐1

TEL ： 048‐229‐1085

営業時間 ： 平日 10：00～17：00、土日祝日 8：00～17：00（L.O 16：00）

定休日 ： 月曜日

席数 ： 44席 (店内席／テラス席 含む) ※テラス席はペット同伴可 ／ Free Wi-Fi ／ 電源利用可

HP ： https://1110cafe-bakery.com/

Instagram： https://www.instagram.com/1110_cafe_bakery

■「planet rolls」について

プラントベース・カフェ「1110 CAFE/BAKERY」で不動の人気を誇る「ザ・シナモンロール」を原点に開発されました。桃の花から採れた天然の「花酵母」や国産小麦「ゆめちから」を100%使用してゆっくり発酵させたもっちりとした生地、豆乳をベースにしたやさしい甘さのクリーム、粗糖でカリッとキャラメリゼした底面などの「おいしさの追求」はもちろんのこと、乳化剤・保存料・増粘多糖類といった食品添加物は使用しないこと、動物性食材を一切使用しない「プラントベース」の商品であること、製造工房は100%再生可能エネルギーを使用するなど、“人にも地球にもやさしいロールパン”を目指しています。

販売サイト：https://planetrolls.com/

Instagram：https://www.instagram.com/planet_rolls/

株式会社大泉工場について

株式会社大泉工場は「地球を笑顔で満たし、素敵な環境を創造する」というパーパスのもと、人と自然が調和する未来を目指し、持続可能な社会の実現に貢献するため、発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」の製造・販売、プラントベース・カフェの運営、ファーマーズマーケットの企画・運営など、ウェルネス・環境配慮を軸に多岐にわたる事業を展開しています。

会社名 ： 株式会社大泉工場

代表者 ： 代表取締役 大泉寛太郎

本社所在地： 埼玉県川口市領家5-4-1

設立 ： 1938年3月（1917年3月創業）

資本金 ： 20,000,000円

URL ： https://www.oks-j.com/

お問合せ ： https://www.oks-j.com/contact

事業内容：

_SHIP KOMBUCHA（コンブチャの製造・販売）／ 1110 CAFE/BAKERY ／ BROOKS GREENLIT CAFE ／ CAMPUS（スペースレンタル・OKS CAMPUS MARKET等のイベント企画運営）／ Goodnature（コールドプレスジュースマシン販売・修理）／ FUTURE FUN FOOD（ポップコーンマシンの販売・修理）／ Food Products 事業 ／ 不動産管理