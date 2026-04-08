TKP、レンタルオフィス「CROSSCOOP六本木NEXT」として2026年5月開業へ ブランド最適化の一環で「fabbit六本木」をリブランディング

株式会社ティーケーピー

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下「TKP」）は、六本木駅徒歩2分の「ラウンドクロス六本木」4階および5階にて2026年5月に開業を予定しているシェアオフィス「fabbit六本木」について、TKPグループにおけるブランド戦略の見直しに伴い、子会社である株式会社TKPビズオフィス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：横田 弘毅）が展開する「CROSSCOOP」へ転換し、「CROSSCOOP（クロスコープ）六本木NEXT」として開業いたします。

本件は、TKPによるフレキシブルオフィス事業の拡充およびブランドポートフォリオの再構築の一環として実施するものです。ブランドの特性や、六本木エリアにおける市場ニーズを踏まえ、本施設のポジショニングに適したブランドへの転換を行います。

「CROSSCOOP 六本木NEXT」は、地下鉄日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」徒歩2分という高い利便性を備えた立地に位置するレンタルオフィスです。大小さまざまな71室のレンタルオフィス（個室）に加え、柔軟な働き方を可能にする60席のコワーキングスペース、ミーティングや来客対応などに利用できる会議室4室を備えています。さらに、共有スペースのフロア中央には大型モニターを設置し、イベントや交流の場としても活用できる空間を整備しています。

従来の「fabbit六本木」が主にスタートアップやフリーランスなどの利用を想定していたのに対し、「CROSSCOOP六本木NEXT」では、中小企業・中堅企業に加え、大企業の新規事業部門や分室、プロジェクト拠点としての利用ニーズに対応します。企業の成長フェーズや多様な事業活動に応じた、より柔軟で機能的なオフィス環境を提供してまいります。

近年、働き方や事業活動が多様化する中で、フレキシブルオフィスの活用は、日常的な執務利用にとどまらず、新規事業創出やプロジェクト推進の拠点としても広がりを見せています。ビジネスとカルチャーが交差する六本木エリアにおいて、「CROSSCOOP六本木NEXT」は、こうしたニーズに応える拠点として、多様なワークスタイルと事業活動を支援してまいります。

TKPは今後も、施設特性や立地に応じた最適なブランド展開と、時代や需要の変化に応じた柔軟なオフィス空間の提供を通じて、お客様の多様なニーズに応えてまいります。

■CROSSCOOPについて

「CROSSCOOP」は、什器やインフラ設備・セキュリティが整った完全個室のレンタルオフィスおよびバーチャルオフィスを提供しています。高性能なオフィス環境と充実した会議室・ラウンジを完備することで、企業の分散型オフィス需要に対応しています。現在、東京と仙台に9施設を展開しています。

「CROSSCOOP」公式サイト：https://crosscoop.com/

■施設概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/524_1_1e85a431978f22eae85d645fcd2c096d.jpg?v=202604080551 ]

【株式会社TKPビズオフィス 会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/524_2_d0871434f07a83dfc327f533bb965d27.jpg?v=202604080551 ]

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

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※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ティーケーピー 広報担当 田中、立田

TEL：03-6843-0011 MAIL：pr@tkp.jp

TKPプレスリリースはこちら

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