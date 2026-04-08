福島県が「令和８年度福島県１２市町村移住支援金」を4月より受付開始！―令和７年度から開始した医療・介護・福祉等の就業者加算も継続―

株式会社URリンケージ

福島県は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった１２市町村（田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村（以下「１２市町村」という。））に新たな活力を呼び込み、更なる復興・再生を進めていくため、県外から、新しい地域を創るなどチャレンジ意欲のある移住者の方に支援を行っています。

◎支援金額

単身の場合：１２０万円、世帯の場合：２００万円

子育て加算：１００万円（※１）

医療・介護・福祉有資格者就業者加算：１２０万円（※２）

※１：連続して３年以上、東京圏（条件不利地域を除く）に在住、かつ、18歳未満の子どもと一緒に１２市町村に移住する場合は18歳未満の世帯員1人当たり100万円が世帯支給額に加算されます。

※２：令和７年４月１日以降に１２市町村に転入し、医療・介護・福祉等に係る資格を有したうえで資格に基づき利用者へのサービス提供を直接的に担う職種として、県が別に定める機関等で紹介されている求人に対して応募し、12市町村に所在する施設・事業所等に就業している場合、１人あたり120万円が上記支援金に加算されます。

◎アイリスプラザポイントの進呈

福島県とアイリスオーヤマ株式会社は、2022年に12市町村の移住促進に係る協定を締結しました。交付決定者には上記支援金に加え、アイリスオーヤマ公式通販サイトで利用できるポイントを50,000ポイント進呈いたします。

◎詳細は福島県避難地域復興課のHPをご覧ください（応募に当たっては一定の要件があります）

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050a/fuku12-ijushienkin.html

◎申請期間

令和8年４月１日（水曜日） から 令和9年1月29日（金曜日）

※居住や就業・起業の実態がないこと等が明らかとなった場合は、上記にかかわらず返還

を求める場合があります。

■お問い合わせ

（１）「１２市町村移住支援金」に関すること

「福島県１２市町村個人支援金コンタクトセンター」

電話番号：0570-057-236

mail：contact@12shien.fukushima.jp

（年末年始を除く、平日 ８時30分～17時）

（２）１２市町村の「暮らし」、「住まい」、「仕事」に関すること

「ふくしま１２市町村移住支援センター」

電話番号：0800-800-3305

mail：ijyu-contact@fipo.or.jp

（月～金曜日 8時30分～17時）

■提出先

転入先の市町村（移住担当課）

◎ふくしま１２市町村移住ポータルサイト「＃未来ワークふくしま」では、１２市町村の情報や移住に役立つ最新情報のメルマガ配信を行っています!!

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https://mirai-work.life/

＃未来ワークふくしまHP

https://mirai-work.life/topics/10003/

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■URリンケージの取組みについて

株式会社URリンケージは、まちづくり・すまいづくりの総合支援会社です。地域活力共創部では、地域の方々との共創のもと、持続可能な地域の活性化・賑わいづくり・生業づくりに取り組んでいます。福島県から「令和6年度福島県１２市町村個人支援金事務処理業務」の受託を受け、福島県１２市町村で移住・起業を考えている方に対して制度に対する各種質問などへの問合せ対応を行い、より多くの移住者、起業者を呼び込めるよう事業を進めています。

株式会社URリンケージ HP：https://www.urlk.co.jp/