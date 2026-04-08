『アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶』「back number “Grateful Yesterdays Tour 2026”ペアチケットが当たる! キャンペーン」 4月21日から実施

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、人気スリーピースバンド「back number」のライブチケットなどが当たるキャンペーンを4月21日から実施します。本キャンペーンを通じて、『アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶』の購入喚起を図ります。

同日から発売する対象のキャンペーンパックを購入して応募すると、「back number」のペアチケットが各公演20組40名に、また『アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶』1ケース（缶340ml×24本）が300名に当たります。

■back number “Grateful Yesterdays Tour 2026”ペアチケットが当たる! キャンペーン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1485_1_5195c593f12ecc648f50151ee00e3004.jpg?v=202604080551 ]

参考：『アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶』ブランドサイト

URL：https://www.asahibeer.co.jp/superdry/namajokkikan/