フルラからイタリアンサマーを体現した新作バッグ「フルラ デビー」 が登場

フルラ ジャパン株式会社

1927年に創業し、イタリアンライフスタイルを体現する代表的なレザーブランドのフルラ。

2026年春夏コレクションは、洗練されたデザインが息づく都市ミラノからインスピレーションを受けて誕生しました。一見控えめに見える建物のファサードの奥に、さりげない美と知性が重なり合うミラノの街。その静かなエレガンスがコレクション全体のムードを形づくっています。また、素材、カラー、テクスチャーの繊細なバランスによって、イタリアンメイドならではのクラフツマンシップがモダンに昇華されています。

春夏のワードローブの主役になるバッグ、フルラ デビーは夏のイタリアを感じさせるストライプキャンバス素材とレザーの組み合わせが特徴的で、カジュアルでありながら洗練された佇まいが遊び心あふれる夏の美しさを演出します。フルラ デビ―はトートバッグとショルダーバッグで展開され、Мサイズとミニサイズのショルダーバッグではオールレザーモデルも展開。

長さ調節可能なハンドルや機能的なクロージャーを備えた丁寧な作りにより、スタイルを損なわず快適な使用感も実現。また、柔らかく構築されていながら立体的なデザインは、日常のエレガンスと実用性を両立させています。

フルラ デビ― ミニショルダーバッグ / 価格：59,400円(税込) / サイズ：W25,5 x H15 x D14cm / カラー：パンナフルラ デビ― Mショルダーバッグ / 価格：73,700円(税込) / サイズ：W38.5 x H24 x D11cm / カラー:ブランディ

フルラ デビ― ミニショルダーバッグ / 価格：51,700円(税込) / サイズ：W25,5 x H15 x D14cm / カラー：アマトレブルーフルラ デビー Lトート / 価格：64,900円(税込) / サイズ：W36 x H26 x D14cm / カラー：ラッカ

商品詳細：

フルラ デビー Lトート、フルラ デビー Mショルダーバッグ、フルラ デビー ミニショルダーバッグ

価格： ・ Lトート / 64,900円(税込) ・ Mショルダーバッグ / 73,700円(税込) ・ ミニショルダー バッグ / 51,700円-59,400円(税込）

サイズ：・ Lトート / W36 x H26 x D14cm ・ Mショルダーバッグ / W38,5 x H24 x D11cm ・ ミニショルダーバッグ / W25,5 x H15 x D14cm

カラー : ・ Lトート / アマトレブルー、インディゴ、ラッカ ・ Mショルダーバッグ / ブランディ、ネロ、パンナ ・ ミニショルダーバッグ / アマトレブルー、インディゴ、ラッカ、ブランディ、ネロ、パンナ

*小物等は商品に含まれません。