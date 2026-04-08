ひんやりクールに肌をうるおす「ペパーミント」ボディケアシリーズ 2種 5/11(月)から夏季限定発売

ザボディショップジャパン株式会社

あらゆるジェンダーや年代、肌タイプの人に、心地よく美しい毎日と豊かで持続可能な地球環境へとつながる変化をもたらすイギリス発のビューティブランド「ザボディショップ」は、涼やかな香りで五感を楽しませる「ペパーミント」ボディケアシリーズから、シャワージェルとボディジェルの2種を2026年5月11日(月)より数量限定で新発売いたします（全国のザボディショップ店舗では、4/20(月)から先行して予約を受付）。

■ペパーミント

イギリスの地元農園で採れたペパーミント・オイル*配合のペパーミントシリーズは、日本の茹だるような暑さに一役買ってくれるシリーズです。 ペパーミントのエッセンシャルオイルはメントールを豊富に含み、瞬時にリフレッシュさせるため、肌への清涼感とすっきりした使い心地を促します。爽やかでフレッシュな香りで、ボディケアをしながら五感で清涼感を味わうことができ、乾燥しがちな夏の肌にうるおいを与えます。

*セイヨウハッカ油(整肌成分、香料)

■5/11(月)数量限定発売「PP シャワージェル」、「PP ボディジェル」

PP シャワージェル

250mL 1,980円(税込)

暑い季節にぴったりな、ペパーミントの清涼感が味わえるシャワージェル。非常に泡立ちが良く、すっきり&ひんやりとした洗い上がりがクセになる1本。自然由来成分92%配合。

PP ボディジェル

200mL 2,970円(税込)

透明なジェルがひんやりと心地良いボディジェル。汗ばむ季節もボディにスッと伸ばしやすいテクスチャー。夏の乾燥した肌にうるおいを与えます。自然由来成分93%配合。

■ペパーミント定番LINEUP

PP フット＆レッグミスト

100mL 2,420円(税込)

足元から清涼感を感じられる人気のフット&レッグミスト。ストッキングの上からでも使用できるので、ペパーミントの清涼感とともに、瞬時に冷感を与えます。自然由来成分96%配合。

PP フットスクラブ

100mL 2,420円(税込)

乾燥や歩き方の癖などで硬くなった角質をなめらかに整えるフットスクラブ。素足で歩く頻度が多くなるこれからの季節のケアにおすすめです。 自然由来成分92%配合。

※掲載価格は、5/11以降の価格です。

※詳しくはプレスリリースをご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d19887-213-3a488f0b745b564d6754b187bd65b5c9.pdf