【横浜高島屋】今年の3月には過去最高値を更新！半年で1gあたり約 1 万円上昇の「金」に注目！4月15日（水）から＜大黄金展＞開催！
■4 月 15 日（水）～20 日（月）
※連日午後 7 時まで開催、最終日は午後 5 時閉場。
■横浜高島屋 8 階 特設会場
社会情勢や為替相場などによって、その価値が変動する「金」。昨年には初の1gあたり2万円台を記録、その後も上昇し続け、今年の3月にはついに2万9千円台という最高値を更新し、この半年で約1万円（大手地金商発表税込小売価格1gあた り）も上昇しています。
昨今の円安・ドル高の影響や、中東情勢の緊迫化などの地政学リスクの高まりによって、上昇を続ける可能性もあります。
そのような状況の中、横浜高島屋では金の工芸品の展示や販売をおこなう＜大黄金展＞を4月15日（水）から開催いたしま す。 会場では、人気キャラクターの置物や金のぐい呑みや盃、おりんなど1,000点以上の金製品が並ぶほか、ご自宅に眠っている貴金 属類（金・銀・プラチナ製品）の査定・買取も会場にて行います。
華やかな花モチーフ
左から）
K24 額「薔薇」 〈遠藤兆映 原作〉
■サイズ：重さ約 50g、約縦 11.4×横 16.0cm／額サイズ：約縦 32.0×横 36.0cm
■価格：4,026,000 円（販売予定価格）
K24 額「紫陽花」 〈遠藤兆映 原作〉
■サイズ：重さ約 50g、約縦 10.5×横 15.5cm／額サイズ：約縦 33.5×横 37.5cm
■価格：4,026,000 円（販売予定価格）
左から）
K24 花づくし盃 〈石川光一 作〉
■サイズ：重さ約 120g、約高さ 3.0×幅 7.5cm
■価格：8,844,000 円（販売予定価格）
K24 小箱 花菱文様 〈石川広明 作〉
■サイズ：重さ約 425g、約高さ 4.8×幅 9.3×奥行 9.3cm
■価格：32,879,000 円（販売予定価格）
左から）
K24キャンドルスタンド 椿 〈尾崎進 原作〉
■サイズ：重さ約260g、約縦17.0×横11.5cm
■価格：20,064,000円（販売予定価格）
K24 トレー 竹菊 〈石川光一 作〉
■サイズ：重さ約345g、直径約30.0cm
■価格：26,389,000円（販売予定価格）
縁起物 今年の干支 「午」 モチーフ
左から）
K24 円満 「午」
■サイズ：重さ約5g、約高さ3.1cm×幅3.5 cm
■価格：594,000円（販売予定価格）
K24 跳ね馬小判
■サイズ：重さ約28g、約縦7.2cm×横4.1cm
■価格：1,881,000円（販売予定価格）
注目！！＜査定無料＞金・銀・プラチナ買取コーナー
切れたネックレス・壊れた指輪・片方だけのイヤリングなど、ご自宅で眠っている貴金属をその場で現金買取いたします。査定無料。 X線分析器による確かな鑑定を行います。
※現住所が記載されたご本人様確認証が必要です。運転免許証、マイナンバーカードなどをお持ちください。
買取金額が200万円を超える場合は、顔写真付きのご本人様確認証と、ご売却目的の確認が必要となります。
東京都公安委員会許可 株式会社SGC
第301061704105号
※金相場の変動により価格改定となる場合がございます。
※ご来場のお客様が多い際には、入場制限をさせていただく場合がございます。
※実物と仕様が異なる場合がございます。
※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。
※価格は消費税を含む総額にて表示しております。
お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111