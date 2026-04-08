愛しさも、抜け感も、ここに。置くだけで完成する、私だけの透明なミュージアム。アクリルスタンド「CLESTA（クリスタ）」新発売。

有限会社三景スタジオ

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/

愛しさも、抜け感も、ここに。置くだけで完成する、私だけの透明なミュージアム。

賃貸物件での壁へのダメージ、限られたディスプレイスペース、そして「今」のインテリアに馴染まない旧来のフォトフレーム。\大切な瞬間を収めた記念写真が、アルバムの中で眠ったままになってはいませんか？

有限会社三景スタジオは、こうした現代の美意識に応えるべく、圧倒的な透明感と洗練されたデザインを両立させた新アイテム、アクリルスタンド「CLESTA（クリスタ）」をリリースします。

市場ニーズと「抜け感」の融合

私たちの生活は、かつてないほど「自分らしさ」を重視するようになりました。

しかし、記念写真を飾るという文化は、未だに「額縁に入れて壁に掛ける」という固定観念に縛られています。

賃貸にお住まいの方は特に壁に穴をあけられない、置くスペースがどうしても限られます。

そして刻一刻と変わるトレンド、どこかで見たようなアイテムへの飽き。

重厚なフレームやよく見かけるアイテムは敬遠され、「特別な素材感」や「抜け感」のあるアイテムが求められています。

「CLESTA(クリスタ)」は、そのすべてを解決するために誕生しました。ちょこんとしたサイズ感が可愛らしいA6サイズと、小さいながらも存在感のあるA5サイズで展開。どちらも飾り棚やデスクなど、日常的に目にしやすいちょっとしたスペースにさっと置けるサイズ感です。

また今ディスプレイアイテムとして大人気のアクリル素材を採用。

お部屋のインテリアを邪魔しない、置くだけで洗練されたお部屋に早変わりし今っぽい抜け感を演出します。

記憶を「作品」へと昇華させる3つのデザイン

「CLESTA(クリスタ)」は、好みに合わせて選べる3つの独創的なラインナップを展開します。

design01. SQUARE [スクエア]

余計な装飾を削ぎ落とし、写真を最大限に引き立てるデザイン。

じゅわっと溶け込む背景カラーがポイントとなり、全体的にシンプルながらもアート作品のような雰囲気を醸し出します。

design02. WAVE [ウェーブ]

今、最も支持されているニュアンスウェーブカットを採用。

アーチ状の写真枠と柔らかな曲線が、お部屋に柔らかなリズムを生み出します。

トレンドに敏感な感性に応える、最旬のデザインです。

design03. FLUFFY [フラフィー]

韓国風のモコモコとした雲のような愛らしいフォルムカットが特徴。

お気に入りの一枚を選びきれないという声に応え、複数枚の写真をレイアウト可能です。

タイポグラフィを大胆に配置し、キュートな個性を演出します。

(※こちらのデザインはA5サイズのみ対応です。)

世界にひとつのパーソナライズカラー

お写真の色味や雰囲気に合わせて、専属デザイナーが文字や背景カラーをパーソナライズ調整。

お客様に一番似合う世界にひとつだけのカラーリングでお届けします。

design01. SQUAREdesign02. WAVEdesign03. FLUFFY

ライフスタイルに寄り添うサイズ展開

飾る場所や用途に合わせて、2つのサイズをご用意いたしました。

●A6サイズ

通常価格：\8,500（税込\9,350） / サイズ：約105mm × 約148mm

手のひらより少し大きい、ちょこんと可愛らしいサイズ感。

おうちのお気に入りのちょっとしたスペースや、職場のデスクなどにさりげなく飾っていただけます。

日常のふとした瞬間に視線が触れる場所に。

●A5サイズ 通常価格：\11,000（税込\12,100） / サイズ：約148mm × 約210mm

しっかりとした存在感があり、お写真を大きく綺麗に飾りたい方におすすめ。

リビングや結婚式当日のウェルカムスペースなど、ふたりの始まりを彩るメインアイテムとしてもぴったりです。

ギフトにも最適な手軽さ

「CLESTA(クリスタ)」はサッと渡せてすぐに飾れるため、大切な人たちへの感謝を伝えるプレゼントとしても大変ご好評いただいております。

ご自宅用はもちろんご両親や祖父母へのプレゼントとしてもご提案いたします。

思い出を「飾る」文化をアップデートする

有限会社三景スタジオは、創業以来、数多くの「人生の節目」を記録してきました。

しかし、写真は撮って終わりではありません。

私たちは、その後の日常において、いかにその幸せな記憶に触れ続けられるかを追求しています。

「CLESTA(クリスタ)」は、フォトスタジオという枠を超えライフスタイル全般において「思い出の価値」を最大化させるための挑戦です。今後も、伝統的な技術と最新のトレンドを融合させ、時代に即した新しいメモリアルアイテムを提案し続けてまいります。

会社概要と店舗情報

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/factory_info/bridal_factory/489609.html

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌大通店

住所：北海道札幌市中央区大通西7丁目2アセットプランニングビル 9F

TEL：011-522-6733

Palette+plus札幌西岡店

住所： 北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目１－２１９

TEL：011-807-4343

Palette+plus 札幌西店

住所： 北海道札幌市西区西野4条5丁目1-17

TEL：011-213-8322

Palette+plus 札幌東店

住所：北海道札幌市東区北18条東16丁目1-3

TEL：011-788-8068

写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

写真工房ぱれっと函館北斗店

住所：北海道北斗市七重浜4丁目44－1 イオン上磯店内

TEL：0138-49-5116

三景スタジオ旭川本店

住所：旭川市2条12丁目右3号

TEL：0166-25-0864

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、成人卒業のご記念やフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp