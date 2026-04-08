福岡大学

福岡大学では4月11日（土）、全学部・全学科を対象に、インターンシップに向けた業界・企業研究を目的とした合同説明会型就職イベント「ジョブフェス」を開催します。学生ニーズや社会情勢を踏まえ、例年よりも1カ月前倒しで開催し、より早い段階から幅広い選択肢に触れる機会を創出します。

＜日時・場所＞

・4月11日（土）9：30～16：30

（午前の部 9：30～12：30 午後の部 13：30～16：30）

・本学キャンパス内A棟で実施 ※キャンパスマップはこちら(https://www.fukuoka-u.ac.jp/aboutus/facilities/map.html)

＜開催形式＞

・対面形式

・午前・午後合わせ58社の企業が参加予定

＜要点＞

・2025年卒業から、政府の方針のもと、企業の採用活動においてインターンシップで取得した学生情報の活用が可能となったため、インターンシップの重要度が高まる。

・就職活動の現状や心構えを学ぶ「就職ガイダンス」を経て、実践へ繋げるためのステップとして開催。

・早期に多種多様な企業を知る機会を創出することで、主体的な業界・企業研究と自己分析を促す。

・製造業や情報通信業、小売業、金融業など多岐にわたる業種の企業が参加。

・全学年・全学部対象で600人程度が参加予定。※昨年度事前予約者数…午前午後延べ632人

【お問い合わせ先】

福岡大学 キャリアセンター

電話：092-871-6631（代）（内線：4715）