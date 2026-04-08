メディロムグループの株式会社MEDIROM MOTHER Labs（本社：東京都港区、代表取締役：植草 義雄、以下「マザーラボ」）は、2026年4月15日（水）～17日（金）にインテックス大阪で開催される「熱中症対策展」に出展いたします。 近年、夏場の記録的な猛暑により、建設現場や工場など屋外・高温環境下での労働安全確保が喫緊の課題となっています。本展示会において、マザーラボは24時間365日充電不要のスマートトラッカー「MOTHER Bracelet®」を活用した遠隔体調管理システム「REMONY（リモニー）」をご紹介します。

■ 猛暑から現場を守る「REMONY」の特長

「REMONY」は、充電の手間を排除したデバイスにより、利用者の活動量や睡眠、心拍などの健康データを途切れなく取得できる見守りシステムです。 特に、昨年導入した「熱負荷アラート」機能は、個々のバイタルデータから身体への熱負荷をリアルタイムに算出。本人が異変を感じる前に管理者へ通知を送ることで、熱中症の重篤化を未然に防ぎます。昨年6月に施行された「熱中症対策の義務化」への対応策として、最も確実で有効な手段となります。

■ 展示内容：管理画面のデモと実機の操作体験

当ブースでは、「REMONY」の実機展示に加え、管理者が現場の状況を一括把握できる実際の管理画面デモをご用意しております。 「現場への導入イメージを具体化したい」「操作性を確かめたい」というご要望にお応えし、スタッフが直接ご説明いたします。

◾️展示会詳細

名称 ：熱中症対策展 開催期間 ：2026年4月15日（水）～17日（金）10:00～16:30 (最終日は16:00まで) 開催会場 ：インテックス大阪2号館 出展製品 ：REMONY（リモニー） ブース番号：2-313

出展製品 遠隔体調管理システム「REMONY (リモニー) 」について

https://www.bohanbosai.jp/

遠隔体調管理システム「REMONY」は当社が開発した充電不要のスマートトラッカー「MOTHER Bracelet®︎」を腕に装着し、専用ゲートウェイを経由して自動で同期されたデータをリアルタイムで一元管理できるシステムです。 従来のウェアラブルデバイスは充電切れによるデータの欠損が課題となり、見守りが困難な状況となっています。「MOTHER」は充電のために取り外すことなく、24時間365日リアルタイムで利用者のバイタルデータを計測することが可能です。その為、緊急事態の早期発見や体調不良による事故の防止を高い精度で実現いたします。高齢者の見守りや夜間の長時間勤務の従業員の健康管理など様々な業界に合わせてカスタマイズを行い、展開しております。

株式会社MEDIROM MOTHER Labsの概要

https://remony.site

メディロムグループのヘルステック事業を担う子会社です。 ヘルスケアアプリ「Lav」を活用した特定保健指導や体質改善プログラムの実施、24時間365日充電不要の活動量計「MOTHER Bracelet」の開発・販売を行っています。「MOTHER Bracelet」は応援購入サイト「Makuake」で5,610万円の支援を達成し、高い注目を集めました。また、その特長を活かし、活動量計を用いた集中管理システムを介護・流通・デベロッパーなど各業界に提供しています さらに、ランナーの健康管理を支援するランニングステーション「Re.Ra.Ku PRO」の運営を通じて、リアルとテクノロジーを融合したヘルスケアサービスを展開しています。 社名 ： 株式会社MEDIROM MOTHER Labs（英文名 MEDIROM MOTHER Labs Inc.） 本社所在地 ： 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F 代表 ： 代表取締役 植草義雄 設立 ： 2023年7月 事業内容 ： ヘルステック事業／デバイス事業／ソフトウェアサービス事業／ランナーサポート事業

株式会社メディロムの概要

社名：株式会社メディロム（英文名 MEDIROM Healthcare Technologies Inc.） 上場市場： NASDAQ ティッカー（米国証券コード) ： MRM (Nasdaq CM) 本社所在地：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F 代表：代表取締役 江口 康二 設立： 2000年7月

https://medirom.co.jp/