福岡アジア美術館7階アートカフェスペースに展示されている、ナリニ・マラニ作《略奪された岸辺》から着想を得た、新たな古代ギリシア劇「メディア」。

その本公演映像が、福岡県立美術館にて開催された国際公募展「躍動する現代作家展」に入選し、公開されました。(展示期間：2026年4月7日から4月12日まで)

アーティスト支援、女性活躍支援を行うラグレスプロテイン(株式会社ホットスリム企画・販売)は、言葉を表現するアーティスト集団「Word【ワード】」の活動を応援しています。





アジア美術館での特別公演『新たなるメディアとイアソン』

「躍動する現代作家展」での展示





▼Word【ワード】とは

Art、Jazz、和太鼓、和胡(二胡)、Dance(ストリート、バレエ／コンテンポラリー、ラテン、ペア、民族舞踊)など、言葉を表現するアーティスト集団。





【出演】

里地帰(和胡／二胡)

ガルーチ令奈(Dance バレエ／コンテンポラリー)

GERENTE PROJECT(Dance ストリート)









▼ガルーチ令奈(Dance バレエ／コンテンポラリー)

ガルーチ令奈





4歳からクラシックバレエを始め、18歳から単身海外へ渡りバレエを中心に様々なダンスを学ぶ。アメリカ、チェコ、ドイツのバレエ団に所属しバレエやオペラ、ミュージカル等多くの舞台に出演。

2020年帰国後Tokyo2020オリンピック開会式にダンサーとして出演。

現在はダンサー、振付師、指導者、ダンサーモデルとして活動中。





■2015年 ドイツ ミュンヘンのバレエ団(Ballet Classic Munich)

■2016年～2018年 チェコのバレエ団(SouthBohemian Ballet)

・シェイクスピア＆ストラビンスキー

・美女と野獣

■2018年～2020年 ドイツ プレーマーハーフェンのバレエ団(Stadttheater Bremerhaven)

・真夏の夜の夢(ヒッポリタ女王役)

・キャバレー(オペラ)

・火の鳥(悪役ババヤガ) etc









▼里地帰(和胡／二胡)

里地帰





里地帰の奏でる音楽があなたにとって「ふる里の地のような帰れる居場所」の1つでありたい。

福岡を拠点に台湾やアメリカ等幅広い地域で活動している。

アジアの伝統楽器「二胡」と出会い弾き語り奏者として活動していく中で、「もっと自分らしい音色を追求したい」との想いが高まり楽器製作を開始。日本人楽器製作家と共に数年の歳月を要し、日本の杉や欅と和紙を使い『和胡』という楽器を創り上げた。

音楽を通した交流活動にも力を注いでおり、日本や台湾の学校で演奏会を行ったり、国内外の音楽団体と交流イベントを実施したりと多岐に渡る。





・2025年11月29日 十周年記念コンサート

‐ACROSS THE HISTORY‐@アクロス福岡シンフォニーホール

・2026年3月27日 Film Music Concert -和胡が映す銀幕世界-@福岡市立早良市民センター etc









▼GERENTE PROJECT(Dance ストリート)

GERENTE PROJECT





日風越海：日本／九州の文化、景観、歴史を様々なパフォーマンスを通して海外へ発信。2020年、福岡市文化エンターテインメント活動支援作品に選出。同年FUKUOKA STREET LIVE ライセンス取得。





・2025年1月12日 ありがとう！市民会館@福岡市民会館

・2025年4月13日 Word vol.3 Re:Re:time@如意輪寺 御開扉大法要 御奉納

・2025年12月13日・14日 福岡和の祭典@博多座









▼ナリニ・マラニ《略奪された岸辺》(1993年)について

アジア美術館で展示されている「ナリニ・マラニ《略奪された岸辺》(1993年)」





演劇の舞台の背景画として制作された12枚の絵画。この演劇は、王女メディアが夫に復讐する古代ギリシャ悲劇の戯曲「メデイア」を現代的にアレンジしたもの。

作者が追求するジェンダーや身体への関心に基づき、1992年のムンバイ暴動の衝撃に反応しながら、現代インドにおける暴力や支配問題を問う。福岡アジア美術館所蔵。





ナリニ・マラニ／1946年、インド(現パキスタン)カラーチー生まれ、ムンバイを拠点に国際的に活動する美術作家。1999年度福岡アジア美術館レジデンス作家。





※参照

https://www.ffac.or.jp/news/detail.php?id=258









▼アーティスト支援、女性活躍支援を行うラグレスプロテインはこの活動を応援します。

ラグレス公式アンバサダーを務める栗原恵





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(過去の寄贈実績)

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・プロ(社会人)スポーツ、パフォーマー支援

・病院、小児医療、ホスピス、子ども支援

・中高齢者、生涯運動、健康支援

・学校、外国人支援、海外支援









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▼問い合わせ先

【出演者、Wordに関するお問い合わせ】

GERENTE PROJECT

E-mail： gerenteproject.official@gmail.com

HP ： https://gerenteprojectoffi.wixsite.com/gerente-project





【ラグレスプロテインに関するお問い合わせ】

株式会社ホットスリム

E-mail： info.flp@luxless.jp