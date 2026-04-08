【今週末・無料開催】マインドフルネス理論講座 第2期・最終発表会を4月12日にオンライン開催 ― 教育・医療・企業の現場から生まれた実践知を共有

Kuu株式会社

International Mindfulness Center JAPAN（以下IMCJ、運営：Kuu株式会社）は、2026年4月12日（日）に「マインドフルネス理論講座 第2期 最終発表会」をオンラインにて開催いたします。本イベントはどなたでも無料でご参加いただけます。

開催の背景

IMCJが主催する「マインドフルネス理論講座」は、マインドフルネスを理論と実践の両面から体系的に学ぶプログラムです。MBSRやMBCTといったエビデンスに基づくアプローチ、仏教心理学などの多角的な視点を踏まえながら、受講者自身が設定した課題に対するアウトプットを生み出していくプロジェクト型の学びを特徴としています。

2025年9月に開講した第2期では、受講者がそれぞれの専門領域における問題意識をもとに、半年間にわたり探究と実践を重ねてきました。本発表会は、その成果を広く共有し、マインドフルネスの多様な応用可能性について対話を深める場として企画されたものです。

イベント概要

開催日：2026年4月12日（日）

時間 ：20:00～22:00（日本時間）

形式 ：オンライン（Zoom）

対象 ：マインドフルネス実践者、教育・医療・企業関係者、心理・福祉・研究分野の方、一般の方（初めての方も歓迎）

参加費：無料（事前申込制）

申込 ：https://www.mindfulness-japan.org/midfulness_theory_202604/

発表内容

本発表会では、3名の受講者がそれぞれの専門性を活かしたプロジェクトの成果を報告します。

鹿内佳奈（精神保健福祉士、RYT200認定ヨガインストラクター、MBSR Teacher in Training）「ざわざわした心をフッと軽く ― 自分の機嫌と付き合うためのマインドフルネスプログラム」

精神科病院やメンタルクリニック、公立中学校での対人援助の経験をもとに、日常的に多くの人と関わるなかで「自分を整える」ことの重要性に着目。マインドフルネスのエッセンスを、支援者や日々ストレスを抱える方に届けるための実践プログラムについて報告します。

あやこ（MBSR・MBCT認定講師、RYT500修了）「回復は、安心から始まる ― 無理をやめて、今を生きる ― 女性のためのマインドフルネス＆コンパッション・ヨガの実践知」

依存症の回復過程で生じる孤立感や自己否定感といった困難な感情に対し、マインドフルネスとコンパッションの視点からどのようなアプローチが可能かを考察。オキシトシンの働きや他者とのつながりがもたらす安心感に着目し、回復支援におけるマインドフルネスの可能性を理論的に整理します。

白井たけし（ROKKAN代表、マインドフルネス講師、人材開発・組織支援ファシリテーター）「生命感覚にもとづくセルフマネジメント ― AI時代における『内なる自然』とマインドフルネス実践の広がり」

テクノロジーが急速に進化する現代において、人が本来持つ創造性や生命感覚をどのように活かしていくかを探究。身体性の回復と安心を起点として、自分らしく社会と関わるプロセスを「生命感覚にもとづくセルフマネジメント」として提示し、AI時代における人間の可能性について考察します。

本発表会の意義

本イベントは、マインドフルネスの学びを個人の内面にとどめず、それぞれの専門領域や社会的文脈のなかで再構築し、実践として形にしていく試みの報告の場です。教育、医療、企業といった多様な現場から生まれた一次情報に触れることのできる貴重な機会となります。マインドフルネスの応用に関心をお持ちの方は、ぜひご参加ください。

International Mindfulness Center JAPANについて

International Mindfulness Center JAPAN（IMCJ）は、日本におけるエビデンスに基づくマインドフルネスの普及を目的に設立された団体です。ヨーロッパでの研究・教育に長い歴史を持つIMA（Institute for Mindfulness-Based Approaches）と提携し、MBSR（マインドフルネスストレス低減法）、MBCT（マインドフルネス認知療法）、MBCL（マインドフルネスに基づくコンパッションのトレーニング）をはじめとした8週間コース、および講師養成講座を開講しています。学術関係者、医療関係者、マインドフルネス講師等による相互交流の場としても機能し、国際水準のマインドフルネス教育を日本語で提供しています。

ホームページ：https://www.mindfulness-japan.org/about-imcj/

お問い合わせ先

International Mindfulness Center JAPAN

担当：宮本賢也

Web：https://www.mindfulness-japan.org/

Email：info@mindfulness-japan.org

LINE：https://lin.ee/rLlDvvC