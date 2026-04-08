ChatGPT vs Gemini vs Claude vs Copilotセミナー

宮崎県商工会連合会

昨年大好評だった生成AIシリーズをバージョンアップさせた「８回シリーズ」セミナー開催の案内です。

第１回目は、生成AIの活用が急速に広がる中、「どのAIを選べばよいのか分からない」「導入したものの十分に活用できていない」という声が多く耳にされます。

本セミナーでは、ChatGPT・Gemini・Claude・Copilotの主要4大生成AIを比較し、それぞれの特徴や強み、業務への適合性を人気の講師を招きわかりやすく解説します。

【概要】

日時：2026年6月2日（火）13:30～16:30（13:00開場） 【都城会場】都城グリーンホテル

2026年6月3日（水）13:30～16:30（13:00開場） 【宮崎会場】ニューウェルシティ宮崎

2026年6月4日（木）13:30～16:30（13:00開場） 【日向会場】ベルフォート日向

受講方法：「現地会場」、「オンライン」どちらかを選んで受講するハイブリッド方式

※ニューウェルシティ宮崎のみハイブリッド方式で実施。

現地会場：ニューウェルシティ宮崎（宮崎市宮崎駅東1-2-8）

定員：50名（現地会場）

参加費：無料

講師：(株)ビジネス・ナビゲーター 主任コンサルタント 黒木 美由紀氏

申込締切日：2026年5月29日（金）

お申込みは案内チラシの二次元コードよりお願いします。

※定員に達し次第締め切ります。

【お問い合わせ先】

宮崎県商工会連合会 担当 阪元、崎村

Tel：0985-24-2057

E-mail：senmon@miya-shoko.or.jp