ChatGPT vs Gemini vs Claude vs Copilotセミナー

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宮崎県商工会連合会

昨年大好評だった生成AIシリーズをバージョンアップさせた「８回シリーズ」セミナー開催の案内です。


第１回目は、生成AIの活用が急速に広がる中、「どのAIを選べばよいのか分からない」「導入したものの十分に活用できていない」という声が多く耳にされます。


本セミナーでは、ChatGPT・Gemini・Claude・Copilotの主要4大生成AIを比較し、それぞれの特徴や強み、業務への適合性を人気の講師を招きわかりやすく解説します。



【概要】


日時：2026年6月2日（火）13:30～16:30（13:00開場）　【都城会場】都城グリーンホテル


　　　2026年6月3日（水）13:30～16:30（13:00開場）　【宮崎会場】ニューウェルシティ宮崎


　　　2026年6月4日（木）13:30～16:30（13:00開場）　【日向会場】ベルフォート日向



受講方法：「現地会場」、「オンライン」どちらかを選んで受講するハイブリッド方式


　　　　　※ニューウェルシティ宮崎のみハイブリッド方式で実施。



現地会場：ニューウェルシティ宮崎（宮崎市宮崎駅東1-2-8）



定員：50名（現地会場）



参加費：無料



講師：(株)ビジネス・ナビゲーター　主任コンサルタント　黒木　美由紀氏



申込締切日：2026年5月29日（金）



お申込みは案内チラシの二次元コードよりお願いします。


※定員に達し次第締め切ります。



【お問い合わせ先】


宮崎県商工会連合会　担当　阪元、崎村


Tel：0985-24-2057


E-mail：senmon@miya-shoko.or.jp