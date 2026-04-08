社会インフラを支えるエンジニアリング会社のニシテックが「LaKeel Online Media Service」を採用

株式会社ラキール

株式会社ラキール（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保 努、以下「ラキール」）は、株式会社ニシテック（本社：徳島県徳島市、代表取締役：梁木 計尚、以下「ニシテック」）の従業員教育に対する取り組みとして、動画配信型教育サービス「LaKeel Online Media Service」が採用されたことをお知らせします。

ニシテックは、従業員の安全教育・品質教育ツールとして「LaKeel Online Media Service」を採用し、2026年4月より利用を開始しました。今後は本サービスの活用を通して、安全・品質・コンプライアンス教育を拡充させることで、より安全で健全な職場環境の形成と品質向上に努めていく予定です。

■採用の背景

ニシテックでは、安全で健康な職場環境づくりに取り組んでおり、総務部として全社安全衛生推進体制の構築を重要なミッションとして掲げています。これまで、Teamsを使ったリモート教育や特定エリアでの対面教育を実施してきましたが、主な事業部拠点が5か所に分散していることや、事業部ごとに業態が異なることから、現場のニーズに対して十分な対応ができない状況にありました。また、各拠点との物理的な距離が対面教育のハードルとなり、非効率な教育状態が続いていました。

加えて、一般的な安全衛生教育、安全に関する資料の配信、安全規則・ルールの順守指導だけでは、社員の安全意識向上策として不十分であるとも感じていました。

そこで、これらの課題を解決し、全社員が安全衛生・コンプライアンス・メンタルヘルスに関する知識やスキルを、いつでもどこでも「隙間時間」を活用して、自主的に学べる環境を構築するため、「LaKeel Online Media Service」の導入を決定しました。

■採用を決めた３つの理由

・隙間時間にいつでもどこでも安全意識や安全知識向上に向けた教育が受けられる

・社員が主体的に安全意識向上に取り組むための仕組みを構築できる

・導入前、オンラインでのサービス説明依頼や相談に対し、ラキール担当者の誠意ある対応があったこと

■「LaKeel Online Media Service」の活用イメージ

ニシテックは全社的な安全意識の向上と自主的な学びの文化を創るために、以下のような場面での活用を予定しています。動画内容の理解度を高めるために社内での活用方法をさらに検討し、効果的な教育体系の構築を目指しています。

・全従業員を対象とした基本知識アップ用動画を月10本配信

・職種として必要な知識、健康、コンプライアンスに関する動画を月10本配信

・受講進捗状況を会社幹部、拠点責任者、受講者上司と四半期毎に情報共有

・受講後の理解度テストは100点を受講修了とし、確実な知識定着を図る

・1年後に社員へのアンケートを実施し、eラーニング効果を経営層・管理監督層へ共有

■導入担当者様コメント

「社員それぞれが自ら意志で学ぶという社風創り」を目指し、社員一人ひとりが自らの意志で学び続けることで、安全で健康な職場環境づくりや社会人としての基本マナー意識の向上を図ります。また、「LaKeel Online Media Service」の導入を通じて、「将来への希望をもって、安心して生き生きと働ける職場の実現」を目標としています。

■株式会社ニシテックについて

株式会社ニシテックは、非常用発電設備やポンプ設備、ビル自動制御設備などの設計・施工・保守を手がけるエンジニアリング企業です。公共施設やオフィスビルなどの社会インフラを支える設備の提供を通じて、安全で快適な社会環境の実現に貢献しています。また、設備の導入からメンテナンスまで一貫したサービス体制により、長期的な設備運用を支援しています。

■「LaKeel Online Media Service」について

「利用率が思うように上がらない」、「思ったほど効果が出ない」というこれまでのeラーニングの課題を解消する企業向け動画配信型教育サービスです。学習理論のTPACKをベースに制作されたアニメコンテンツは学習効果が高く、１本2-3分程度とマイクロコンテンツ化されており、日常業務の隙間時間や休憩時間など、いつでもどこでも学ぶことができます。「LaKeel Online Media Service」は〈点の学習〉から〈線の学習〉を実現し、より高い効果が得られる「ブレンディッド・ラーニング」と呼ばれる最新の学習メソッドを提供しています。

LaKeel Online Media Serviceサイト https://om.lakeel.com

株式会社ニシテック https://nishitec.co.jp

株式会社ラキール https://www.lakeel.com

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■本件に関するお問合せ先

株式会社ラキール

コーポレート本部 広報グループ

TEL：03-6441-3850 Email：pr@lakeel.com