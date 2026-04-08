【直方市】こどもたちの笑顔あふれる一日！「キッズフェスティバル2026」を開催

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直方市



　直方市では、こどもたちが楽しみながら学び、文化に触れる機会を提供するため、「キッズフェスティバル2026」を開催します。


　ユメニティのおがた大ホールおよび図書館を会場に、映画上映やサイエンスショー、読書に親しむ企画など、多彩なプログラムを実施します。


　大ホールでは、映画「たべっ子どうぶつ」上映や、科学の不思議を楽しく体験できるサイエンスマジックショーを開催し、家族で楽しめる内容となっています。


また、図書館では、読み聞かせやものづくり体験など多様な催しを実施します。中でも、不要となった本を有効活用する「古本市（ブックリサイクル）」は、毎回好評の人気企画であり、読書活動の推進と資源の循環につながる取り組みです。




■イベント概要


名称：キッズフェスティバル2026


会場：ユメニティのおがた（大ホール・図書館）




主な内容：


【大ホール】


・映画「たべっ子どうぶつ」上映


　（開場10:30／開演10:45／終演12:15）


・サイエンスマジックショー


　（開場13:40／開演14:00／終演14:40）




【図書館】（10:00～16:00）


・古本市（ブックリサイクル）※1冊10円～


・図書館カード入れづくり（13:30～16:00）


・手作りマスコット販売（10:00～13:00／200円）


・おはなし会


　（11:00～11:30／15:00～15:30）


・おもちゃ病院（10:00～14:00 ※最終受付13:00・定員あり）



■古本市（ブックリサイクル）について


図書館で役目を終えた本などを、市民の皆さまへ低価格で提供します。気軽に本に触れる機会を創出するとともに、資源の有効活用と読書活動の推進を図る取り組みです。




■主催


直方市（ユメニティのおがた・図書館）




■問い合わせ先


直方市教育委員会 文化・スポーツ推進課 社会教育係


TEL：0949-25-2326


Mail：n-kominkan@city.nogata.lg.jp