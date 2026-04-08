【直方市】こどもたちの笑顔あふれる一日！「キッズフェスティバル2026」を開催

直方市

直方市では、こどもたちが楽しみながら学び、文化に触れる機会を提供するため、「キッズフェスティバル2026」を開催します。

ユメニティのおがた大ホールおよび図書館を会場に、映画上映やサイエンスショー、読書に親しむ企画など、多彩なプログラムを実施します。

大ホールでは、映画「たべっ子どうぶつ」上映や、科学の不思議を楽しく体験できるサイエンスマジックショーを開催し、家族で楽しめる内容となっています。

また、図書館では、読み聞かせやものづくり体験など多様な催しを実施します。中でも、不要となった本を有効活用する「古本市（ブックリサイクル）」は、毎回好評の人気企画であり、読書活動の推進と資源の循環につながる取り組みです。

■イベント概要

名称：キッズフェスティバル2026

会場：ユメニティのおがた（大ホール・図書館）

主な内容：

【大ホール】

・映画「たべっ子どうぶつ」上映

（開場10:30／開演10:45／終演12:15）

・サイエンスマジックショー

（開場13:40／開演14:00／終演14:40）

【図書館】（10:00～16:00）

・古本市（ブックリサイクル）※1冊10円～

・図書館カード入れづくり（13:30～16:00）

・手作りマスコット販売（10:00～13:00／200円）

・おはなし会

（11:00～11:30／15:00～15:30）

・おもちゃ病院（10:00～14:00 ※最終受付13:00・定員あり）

■古本市（ブックリサイクル）について

図書館で役目を終えた本などを、市民の皆さまへ低価格で提供します。気軽に本に触れる機会を創出するとともに、資源の有効活用と読書活動の推進を図る取り組みです。

■主催

直方市（ユメニティのおがた・図書館）

■問い合わせ先

直方市教育委員会 文化・スポーツ推進課 社会教育係

TEL：0949-25-2326

Mail：n-kominkan@city.nogata.lg.jp