【直方市】こどもたちの笑顔あふれる一日！「キッズフェスティバル2026」を開催
直方市では、こどもたちが楽しみながら学び、文化に触れる機会を提供するため、「キッズフェスティバル2026」を開催します。
ユメニティのおがた大ホールおよび図書館を会場に、映画上映やサイエンスショー、読書に親しむ企画など、多彩なプログラムを実施します。
大ホールでは、映画「たべっ子どうぶつ」上映や、科学の不思議を楽しく体験できるサイエンスマジックショーを開催し、家族で楽しめる内容となっています。
また、図書館では、読み聞かせやものづくり体験など多様な催しを実施します。中でも、不要となった本を有効活用する「古本市（ブックリサイクル）」は、毎回好評の人気企画であり、読書活動の推進と資源の循環につながる取り組みです。
■イベント概要
名称：キッズフェスティバル2026
会場：ユメニティのおがた（大ホール・図書館）
主な内容：
【大ホール】
・映画「たべっ子どうぶつ」上映
（開場10:30／開演10:45／終演12:15）
・サイエンスマジックショー
（開場13:40／開演14:00／終演14:40）
【図書館】（10:00～16:00）
・古本市（ブックリサイクル）※1冊10円～
・図書館カード入れづくり（13:30～16:00）
・手作りマスコット販売（10:00～13:00／200円）
・おはなし会
（11:00～11:30／15:00～15:30）
・おもちゃ病院（10:00～14:00 ※最終受付13:00・定員あり）
■古本市（ブックリサイクル）について
図書館で役目を終えた本などを、市民の皆さまへ低価格で提供します。気軽に本に触れる機会を創出するとともに、資源の有効活用と読書活動の推進を図る取り組みです。
■主催
直方市（ユメニティのおがた・図書館）
■問い合わせ先
直方市教育委員会 文化・スポーツ推進課 社会教育係
TEL：0949-25-2326
Mail：n-kominkan@city.nogata.lg.jp