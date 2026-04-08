31年熟成 ヴィンテージ日本酒『現外』の優先販売申し込みを4月8日から開始。購入者限定でグランド ハイアット 東京で開催する特別ディナーに無料ご招待

株式会社Clear

日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」(運営：株式会社Clear／東京都渋谷区 代表取締役CEO：生駒龍史)は、阪神・淡路大震災を乗り越えた31年熟成 ヴィンテージ日本酒『現外(げんがい)』の優先販売申し込みを2026年4月8日(水)より開始します。さらに『現外』購入者のうち6組12名様を無料で、グランド ハイアット 東京内のオールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」で開催する特別ディナーにご招待します。

31年熟成。阪神・淡路大震災を乗り越えたヴィンテージ日本酒『現外』

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災から31年が経ちました。世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをブランドパーパスに掲げる日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」は、阪神・淡路大震災を乗り越えた31年熟成 ヴィンテージ日本酒『現外』の優先販売申し込みを4月8日(水)より開始します。本商品は生産数に限りがあり、再び製造することができない熟成日本酒です。そのため、優先販売にお申し込みいただいた方へご案内の上、本年の予定数量に達し次第販売を終了します。

『現外』は2019年4月に、当時は24年熟成として初めて販売して以降、熟成の進行や味わいを確認しながら、商品の価格・販売本数・発売時期を決めています。今年も引き続き、高品質で円熟した香りと味わいで、お客様の心を彩ることができると確信し、31年熟成ヴィンテージとして発売します。熟成の深まりと希少性から、日本酒における熟成の価値を示す商品として年々その価格を見直しています。31年熟成の『現外』は、\297,000(500ml)(税込・送料別)で販売します。来年以降も熟成次第で、さらなる価値向上が見込まれる商品です。

『現外』誕生のストーリー。時を超え、理を超えて至った再現不可能な熟成酒

31年前の1995年1月17日に起こった阪神・淡路大震災。7棟あった木造の蔵がすべて倒壊するほどの大きな被害を受けた兵庫県神戸市・灘五郷の歴史ある酒蔵 沢の鶴で、奇跡的に残ったタンクには「酒母」と呼ばれる、醸造途中の液体が入っていました。醸造設備の被災により次の工程に進むことが叶わず、やむなく酒母の段階で搾られ清酒となりますが、当時は香味のバランスが取れておらず、商品化はできませんでした。これが、後に『現外』となるお酒です。

熟成による味わいの変化に一縷の望みを託し、熟成庫で眠りにつくこと数十年。そのお酒には、造り手すら想像しなかった味わいがもたらされました。

長い歳月によってもたらされたアンバー色の風格、複雑でいて芳醇な香り、甘味・酸味・苦味・旨味が一体となった凝縮感を充分に味わいながら、口づけから余韻が消えていくまで、透明感すら覚える上質な体験が続きます。『現外』は阪神・淡路大震災を乗り越え、震災以降の厳しい環境下でも日本酒の可能性を信じた「人間の意志」が宿った奇跡の1本です。

『現外』の味わいは海外でも高く評価されており、フランスの品評会「Kura Master 2022」で金賞、イギリスの品評会「International Wine Challenge(IWC)」で3年連続で入賞しています。

『現外』は極めて特殊な商品特性をもつゆえに、二度と同じものを再現することができません。希少な商品だからこそ、ひとつひとつにシリアルナンバーを付与し、熟成年数と品質保証を付与したギャランティーカードとともに、お客様へお届けします。

“時間”という要素が日本酒にもたらす変化は未だ未知数で、熟成に向かないと思われていたものが美酒に変化することもあれば、その逆もまた起こり得ます。時を経て円熟を極めた味わいに変化した『現外』は、まさに時間がもたらす“ヴィンテージ”の価値を体現した日本酒です。『現外』は今後も、熟成の進行や味わいの変化、タンクに残る量などから、更にその価値が高まっていくものと考えています。将来的には、『現外』に代表されるような熟成日本酒が、世界的なトップキュヴェと並び、最高峰のヴィンテージ・アセットとして世界中から嘱望される未来を思い描いています。

6組12名様を無料ご招待。グランド ハイアット 東京での31年熟成『現外』ペアリングディナー

31年熟成 ヴィンテージ日本酒『現外』の販売において、商品をご購入いただいたお客様より6組12名様を、『現外』の多様な魅力をご体験いただける特別なペアリングディナーに無料でご招待します。

『現外』の甘味・酸味・苦味・旨味が一体となった味わいは、料理とあわせることでさらに奥深く、特別な体験となります。ディナーでは、シェフが『現外』のために考案した特別な料理を、皆様の目の前で調理します。またディナーにはSAKE HUNDREDブランドオーナー生駒も同席し、『現外』やペアリングについて直接お話しします。

＜ディナー概要＞

開催日：2026年6月6日(土)

時間：18:15開場、18:30開始・21:00終了

場所：グランド ハイアット 東京 オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」内個室「シェフズ テーブル」

住所：東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 2階

人数：6組12名（おひとりあたり2名様まで）

費用：無料

申し込み方法：ブランドサイト(https://jp.sake100.com/products/gengai)より優先販売にお申込み後、『現外』ご購入の際に「商品 + ペアリングディナー付きの商品」のオプションを選択してご購入ください。詳細をメールにてご案内します。

現外｜GENGAI - 時が刻まれた、運命の熟成酒。

30年を超える熟成により、甘味・旨味・ 酸味・苦味が複雑に絡みながら高い次元で調和。人智を超えてもたらされた味わいは、円熟味を帯びた優雅さを感じさせます。大震災を乗り越え、長い歳月が刻まれています。

商品名：現外｜GENGAI

製造者：沢の鶴(兵庫)

内容量：500ml

価格：\297,000(税込・送料別)

優先販売申し込み開始日：2026年4月8日

申し込み方法：ブランドサイトより

https://jp.sake100.com/products/gengai

世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』SAKE HUNDRED

SAKE HUNDREDは、世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをパーパスに掲げ、比類なき価値を提供する日本酒ブランドです。最高峰のグローバルブランドとして、味覚だけでなく、お客様の心の充足に貢献し、人と人との豊かな関係を築いていきます。最上の体験によってもたらされる、身体的・精神的・社会的な満足、そのすべてが、SAKE HUNDREDのお届けする価値です。



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会社概要

会社名：株式会社Clear https://clear-inc.net

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目4-3 JP渋谷４階

設立：2013年2月7日

代表取締役：生駒龍史

資本金：1億円

事業内容：

- 日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」 https://jp.sake100.com(https://jp.sake100.com/)