「物流DX未来会議 AFTER ACTION」大阪初開催― CLO時代の物流現場を導く実践知 ―セイノーHD・スギHD・花王が登壇 ―

XMile株式会社

物流事業者向けSaaS・プラットフォーム「ロジポケ」と、物流・建設・製造業に特化した転職サイト「クロスワーク」を展開するX Mile株式会社（読み：クロスマイル／本社：東京都新宿区／代表取締役：野呂 寛之／以下「当社」）は、物流の未来を共に考えるカンファレンス「物流DX未来会議 AFTER ACTION」を開催いたします。



イベント詳細はこちらから(https://logipoke.com/event/logi-dx-mirai?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00001HNhjVYAT_20240408)

本イベントは、業界をけん引するキーパーソンを多数迎え、荷主企業・物流企業・運送企業・関連事業者が一堂に会し、物流・サプライチェーンの課題と可能性、そして未来について多角的に議論するものです。

2025年10月に東京で開催した前回イベントでは、申込者数が1,500名を超え、大きな反響を呼びました。

今回はそのスピンオフイベントとして、業界を俯瞰した議論にとどまらず、現場が直面する具体的な課題や悩みに焦点を当てた、より実践的な情報共有の場として、「産業DX総合展」内で開催いたします。

登壇者およびプログラムの詳細については、決定次第、イベントページ等を通じて順次ご案内いたします。

総合物流施策大綱の推進やCLO（Chief Logistics Officer）の選任など、関連動向が急速に進展する中、転換期を迎える物流業界の現在地を捉え、次の一手を見出す絶好の機会です。

ぜひご注目ください。

＜開催概要＞

イベント名：物流DX未来会議 AFTER ACTION

テーマ：CLO時代の物流現場を導く実践知

開催日：2026年5月20日（水）～22日（金）10:00～17:00

会場：インテックス大阪（産業DX総合展 2026 春 大阪 内で開催）

イベント詳細はこちらから(https://logipoke.com/event/logi-dx-mirai?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00001HNhjVYAT_20240408)

【報道関係者の方へ】本イベントは情報収集のための参加や、当日取材が可能です。参加のお申し込みはクロスマイル広報（ pr@xmile.co.jp ）までご連絡ください。

■開催背景・テーマ

構想から実装へ。

物流現場は、本当に動いたのか。

昨年10月に開催した物流DX未来会議では、物流企業・荷主企業・運送事業者が一堂に会し、物流の未来について語り合いました。

あれから約半年。

「CLO選任後の具体アクション」

「戦略×現場のギャップ」

「荷主・運送の協働モデルと課題」…

各社は「CLOを選任した、その次」に直面しています。

抽象的な議論ではなく、現場で何が起き、何が進み、何に直面しているのか。

CLO時代に求められる実行のリアリティを、立場を越えて共有します。

本イベントでは、規模や立場を問わず、自社に置き換えて考えられる実践知を持ち寄り、次の一手を共に描きます。



イベント詳細はこちらから(https://logipoke.com/event/logi-dx-mirai?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00001HNhjVYAT_20240408)

■X Mile株式会社 会社概要

会社名：X Mile株式会社（クロスマイル）

代表者：代表取締役CEO 野呂 寛之

所在地：

・東京オフィス（本社／イーストサイドスクエア）：東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア W7F

・東京オフィス（ルーシッドスクエア）：東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト 4F

・大阪オフィス：大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 4F

・名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区錦2-9-14 伏見スクエアビル 4F

・広島オフィス：広島県広島市南区京橋町9-21 三共京橋ビル 8F

・福岡オフィス（HCCビル）：福岡県福岡市中央区大名1-8-6 HCCビル 5F

・福岡オフィス（三陽長浜ビル）：福岡県福岡市中央区長浜2-3-6 三陽長浜ビル 6F

設立 ：2019年2月

HPサイト：https://www.xmile.co.jp/

受賞歴：

・【Forbes JAPAN】次代を担う新星たち「2024年注目の日本発スタートアップ100選」選出（令和5年）

・【健康経営】全国健康保険協会の「健康優良企業宣言」を実施し、健康優良企業に認定（令和4年）

・【ダイバーシティ推進】一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会「WOMAN's VALUE AWARD」受賞（令和3年）

■X Mileのビジョン「テクノロジーの力で、ノンデスクワーカーが主役の世界を」

日本の生産人口は、今後20年間で1428万人減少すると予想されています。特に人手不足が深刻な職種はドライバー、建設作業者、警備員、といった「ノンデスクワーカー」です。

ノンデスク産業において顕在化している問題は、「働き手の不足・労働生産性の低さ」の大きく2点です。現在私たちは双方の課題解決へ向けた取り組みを進めています。



＜サービス概要＞

（1） ノンデスク産業向けSaaS・プラットフォーム （労働生産性の低さを解決）

運輸業界では社会問題化する日本最大のドライバー不足と同時に「多重化下請け構造」や電話・紙・FAXを中心とした「低い労働生産性」など、多くの解決すべき業界課題が存在しています。クロスマイルは、それらをソフトウェアによって解決し、事業者の売上最大化・コスト改善を図ることで、インフラ産業である運輸業界を支えています。

▼物流業界向け経営支援サービス「ロジポケ」

運送業界に特化した業務改善・経営支援クラウドサービスで、運送業にまつわる業務をまるっとデジタル化できる点が最大の特長です。

■製品やサービスに関するお問い合わせ先

TEL：050-1780-3184

HP：https://logipoke.com/(https://logipoke.com?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00001HNhjVYAT_20240408)

■各種SNS運用中！

・お役立ちコラム：https://logipoke.com/column

・X：https://x.com/logipoke_xmile

・Facebook：https://www.facebook.com/logipoke

（2） HRプラットフォーム （働き手不足を解決）

クロスワークは、物流・運送・建設特化の人材採用システムです。登録者数は全国に70万人を超え、取引事業所数は20,000社以上。上場企業含め、大手グループ様の導入実績があります。また、ドライバーや施工管理、整備士など職種に特化した人材紹介サービスも提供しており、即戦力人材の確保に役立つサービスを展開しております。

https://x-work.jp/(https://x-work.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=701RB00001HNhjVYAT_20240408)

■各種SNS運用中！

・Intagram：https://www.instagram.com/xwork2024/

・X：https://x.com/xwork_job

・TikTok：https://www.tiktok.com/@xwork2024

・YouTube：https://www.youtube.com/@xwork_official_channel

■採用情報

X Mileでは、巨大産業の変革に挑戦する仲間を積極採用中です。

今回の調達資金を活用し、超巨大なノンデスク産業のDXを推し進めるため、コンパウンドスタートアップとしてマルチバーティカルな事業開発を支える人材採用・組織を強化いたします。

当社は、ソフトウェアエンジニアやデザイナー、プロダクトマネージャーといった職種を中心としたプロダクト部門、法人営業や事業開発などのセールス部門、財務や人事といったコーポレート部門の3部門で構成されております。

今後の採用活動を通じて、特にプロダクト、セールスの両部門の組織を拡大するほか、トップマネジメント人材を採用してまいります。



▼会社採用情報

・採用ページトップ：https://www.xmile.co.jp/recruit

・会社紹介資料：https://speakerdeck.com/xmile/recruit

・コンセプトムービーURL：https://www.youtube.com/watch?v=xbxtcc_m5qA

・エンジニア採用情報：https://recruit-xmile.notion.site/X-Mile-812097f723a74632ad23d86f7219d0e4

▼採用応募はこちらから

https://www.xmile.co.jp/recruit



▼その他・問い合わせ先

以下、問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://www.xmile.co.jp/inquiry

■報道関係者からの問い合わせ先

X Mile株式会社 広報

MAIL：pr@xmile.co.jp

TEL：03-6845-3624