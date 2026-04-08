ユニヴァ・ペイキャスト様の品質管理体制強化を支援

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、株式会社ユニヴァ・ペイキャスト（本社：東京都港区、代表取締役社長 中尾 周平）、以下「ユニヴァ・ペイキャスト」）の品質管理における構築体制を支援するため、PoC（概念実証）を開始しましたことをお知らせします。

1. PoC開始の背景

ユニヴァ・ペイキャスト様は2001年の創業以来、クレジットカード決済、電子マネー決済、コンビニ決済、海外通貨決済など、多様な決済サービスを提供してきました。

近年はEC市場の拡大に加え、訪日外国人の増加に伴うインバウンド需要の高まりにより、決済システムにはこれまで以上に高い安定性とセキュリティが求められています。

こうした環境変化においてシステム移行に伴う運用の複雑化や、より高いレベルでの品質確保に向けた検討事項が増える中、品質管理体制の高度化に向けた取り組みとして、ユニヴァ・ペイキャスト様と当社が共同でPoCを開始することとなりました。

※PoC：Proof of Concept 概念実証 新しいアイディアや技術の実現可能性・有効性を検証するステップ

2. 現場が抱えていた課題

ユニヴァ・ペイキャスト様でプロダクトマネジメントを担当する田村様は、品質管理チームに戻って約1年。サービス拡大に伴い日々の業務が高度化する中で、今後さらに品質管理体制を強化していく必要性を感じていたといいます。

当時のテスト工程は手動作業が中心で、リリースの高速化に合わせて、より効率的かつ再現性の高いテストプロセスへのシフトが求められていました。また、品質をより高いレベルで安定させるため、テストの判断基準の共通化、体制全体の最適化も次のステップとして検討すべきテーマになっていました。 「このままでは将来、開発スピードと品質の両立が難しくなる」との思いから、より安定した運用の実現と、お客様に安心してご利用いただける環境づくりを目指し、品質管理体制の高度化への取り組みが始まりました。

3. PoC開始の決め手

対策を検討する中で重視されたのは、納得感のあるデファクトスタンダードに基づいた品質管理の仕組みです。形式的な提案に留まらず、テスト自動化やITアウトソーシングにおけるノウハウを活かし、現場の状況に寄り添いながら柔軟に伴走する当社の姿勢が大きな決め手となりました。

4. PoCの取組み内容

PoCでは、決済システムにおける品質管理体制の強化に向け、以下の取組みを進めています。

▪ テスト観点の整理と体系化

▪ テスト設計ルールの明確化

▪ 品質管理プロセスの標準化

▪ ユーザー視点に基づくテストシナリオの見直し

現在、両社のチーム間ではテスト工程や品質管理の考え方について活発な議論が行われており、これまでのテスト工程や品質基準について、課題や改善ポイントが整理されつつあります。

5. 今後の展望

ユニヴァ・ペイキャスト様が目指しているのは、単なるテスト効率化ではなく、決済サービスを支える品質管理体制のさらなる強化。今回のPoCは、その実現に向けた第一歩です。

当社は今後も、ミッションクリティカルな決済サービスを支える品質基盤の構築を継続的に支援してまいります。

株式会社ユニヴァ・ペイキャスト テクニカルアドバイザー 田村敬介様

6. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

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その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

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