BtoBマーケティングエージェント「ウルテク」のサービスサイトを全面リニューアル

ログリー株式会社

ログリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉永浩和、証券コード：6579）は、BtoBマーケティングエージェント「ウルテク（ https://uruteq.logly.co.jp/ ）」のサービスサイトを2026年4月8日(水)に全面リニューアルしたことをお知らせいたします。新サイトでは、データ収集・可視化から、施策実行、効果測定までを支援する5つのプロダクトの詳細や、マーケティングと営業、営業企画（推進）各チームにとってどんな価値があり、どのように活用することで成果最大化につながるのかを届ける内容へとアップデートさせました。

新ウルテク サービスサイトはこちら :https://uruteq.logly.co.jp/

サイトリニューアルの背景

顧客の検討プロセスが長期化する中、CV（コンバージョン）という「点」だけでは顧客の実態が把握しづらく、商談前の「見えない検討シグナル」を具体的な施策や営業アクションへ接続する重要性が高まっています。 一方で、これまでのウルテクは企業のアクセス分析やインテントデータ活用領域を中心に認知されており、現在提供している「顧客理解・資料接客・広告配信・フォーム営業・AI分析」といった一連の「施策実行」の全体像や、実務においてどこまで支援できるのかがサイト上で十分に伝わりきっていないという課題を抱えていました。

リニューアルの主なポイント

ウルテクの現在地を正しくお伝えするため、サービスサイトを全面的に見直しました。見込み顧客は「ゼロ」なのではなく「見えていない」だけであるという課題提起のもと、来訪企業の可視化、閲覧履歴、インテントデータ、CV情報などを統合し、商談前の静かな動き（検討シグナル）を的確に捕捉。単なる可視化ツールにとどまらず、得られたデータを具体的な施策実行や改善判断にシームレスに接続するプラットフォームとしての価値を打ち出しています。

新サイトで伝える、5つのプロダクト連携による全体像

新サイトでは、ウルテクを構成する5つのプロダクトを起点に、機能単体ではなく連携価値が伝わる構成へと進化しています。

（1）ウルテク アナリティクス

https://uruteq.logly.co.jp/products/uruteq-analytics/

来訪企業、閲覧ページ、インテント、CVデータをつなげ、CVに至る経路や成果に貢献したコンテンツを分析。数値確認で終わらず、改善判断やレポート作成まで進めやすくします。

（2）ウルテク スタジオ

https://uruteq.logly.co.jp/products/uruteq-studio/

資料の閲覧状況を企業単位で把握し、どの会社がどの資料をどこまで読んだかを可視化。資料送付後のフォローや、次の商談導線づくりを支援します。

（3）ウルテク 広告

https://uruteq.logly.co.jp/products/uruteq-ad/

部署・役職・業種・企業名などの条件や独自データをもとに、狙いたい企業・担当者層へ広告を配信。広告配信後の企業可視化や、営業活用まで見据えた運用を支援します。

（4）ウルテク フォームエージェント

https://uruteq.logly.co.jp/products/uruteq-form/

サイト来訪や閲覧行動などのインテントデータから、今アプローチすべき企業を見極め、フォーム送信後の追客や営業連携まで一気通貫で支援します。

（5）ウルテク AIチャット

https://uruteq.logly.co.jp/products/uruteq-ai/

サイト来訪・閲覧履歴・インテントデータをもとに、今見るべき企業の分析、次のアクション整理、継続業務の支援までを行うAI機能です。

プロダクトを活用したソリューションのご案内

各部門担当者のミッションに合わせ、以下の通り具体的な解決策をご案内しています。

（1）セールス担当者向け

https://uruteq.logly.co.jp/solution/sales/

来訪企業や関心テーマをもとに優先して追うべき企業を見極め、提案の切り口づくりが容易になります。

（2）マーケティング担当者向け

https://uruteq.logly.co.jp/solution/marketing/

匿名顧客の関心を可視化し、広告配信やCV経路分析、営業への連携までを見据えた施策判断が可能になります。

（3）営業企画・推進担当者向け

https://uruteq.logly.co.jp/solution/sales-ops/

営業とマーケティングが同じデータで判断し、トスアップやレポート運用を再現性のある仕組みへと変革できます。

今後の展望

今回のサイト刷新は、現場の課題に対してウルテクが「どこまで支援できるのか」を明確にお示しするためのものです。ウルテクは今後も、BtoBマーケティングと営業の連携を強固に支えるエージェントとして、見えない損失を減らし、商談創出に貢献する価値提供を強化してまいります。

BtoBマーケティングエージェント「ウルテク」とは

ウルテクは、企業や担当者のWeb行動から得られるインテントデータを解析し、購買意欲や関心度を可視化するBtoB向けアカウントインテリジェンスツールです 。閲覧深度や訪問頻度、検索キーワード、競合比較行動など多様なシグナルを収集・分析し、「今アプローチすべき企業」を自動抽出 。企業動向タグで展示会出展や採用情報なども把握可能です 。さらに、AIによるインテント自動分析や対話型エージェント機能により、購買シグナルから最適な営業アクション提案、広告配信やリスト化までを一気通貫で支援し、営業とマーケティングの成果を最大化します 。

サービスページ：https://uruteq.logly.co.jp/

サービス資料問い合わせ：https://uruteq.logly.co.jp/download-service/

■ ログリー株式会社について

ログリーは、ファーストパーティデータを軸に BtoC／BtoB 双方の顧客接点を統合・最適化するマーケティングテック企業です。自然言語処理と機械学習の技術資産を発展させ、統合マーケティング基盤 LOGLY Marketing Nexus と BtoBマーケティングエージェントウルテク により、売上拡大とLTV向上を支援しています。

会社名 ：ログリー株式会社（東証グロース：証券コード6579）

代表者 ：代表取締役社長 吉永 浩和

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿一丁目19-15 ウノサワ東急ビル7階

事業内容：メディアテクノロジー事業、アドテクノロジー事業、データマーケティング事業

公式HP ：https://corp.logly.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ログリー株式会社

ウルテク事業責任者 : 井上 翔太

お問合せ先メールアドレス : uruteq-support@logly.co.jp