金融業界のプラットフォーム「ファクログ」、M＆A後7カ月でリード件数が約4倍に成長

ファクログについて

株式会社アイズ

ファクログは、企業や個人事業主向けに、ファクタリング会社の情報を比較・検討できるプラットフォームです。複数のファクタリング会社を一覧で比較できるほか、手数料水準や入金スピード、対応債権などの条件をもとに、自社のニーズに合ったサービス選定を支援しています。

2025年9月1日のM&Aを機に、営業およびマーケティング活動を強化してまいりました。その結果、リード件数は7カ月で約4倍に成長しています。

ファクログの特徴

ファクタリングサービスの利用者による口コミや評価情報を掲載しており、実際の利用実績を参考にしながら検討できます。オンライン上で情報収集から比較、問い合わせまで完結できる仕組みにより、資金調達を検討する事業者の意思決定を効率化します。

ファクログ サービスTOP画像

一括見積りはこちら▼

https://faclog.jp/factoring-bulk-estimate-assessment

「口コミで比較」

利用者による口コミや評価情報を掲載しており、実際の利用実績を参考にしながら比較検討できます。

「サービス比較機能」

口コミの総合評価や審査通過率などの主要項目を比較表形式で掲載しており、複数サービスの条件を一覧で確認できます。

「一括見積りで比較」

お気に入り登録した企業に対し、一括で見積りを依頼できます。複数社の条件を整理しながら、比較検討を進めることが可能です。

ファクログへの掲載について

「サービス比較機能」や「口コミ情報」を通じて、複数のファクタリング会社を検討できる環境を提供しており、具体的な資金調達を検討しているユーザーとの接点創出につながります。

掲載・お問い合わせはこちら▼

https://faclog.jp/contact

「完全成果報酬型による掲載」

ファクログでは、完全成果報酬型の掲載方式を採用しています。

初期費用および月額費用は不要で、見積もり獲得などの成果発生時にのみ費用が発生するため、掲載企業はリスクを抑えて利用を開始することが可能です。

「比較検討段階のユーザーからのリード獲得」

希望する資金調達金額、希望入金予定日、連絡希望時間帯など、商談に活用可能な情報を取得したリードを提供しています。

基本的な個人情報に加え、検討条件が明確なユーザー情報を取得できるため、効率的な商談開始につながります。

「集客メディアと直接送客によるプロモーション支援」

ファクタリングに特化したメディア「ファクログマガジン」による集客や掲載企業の自社Webサイトへの直接送客にも対応しています。

企業の集客方針やプロモーション目的に応じて、柔軟な活用が可能です。

【ファクログ運営会社について】

2024年6月、rimad株式会社により運営開始。2025年9月、株式会社アイズがrimad株式会社の全株式を取得し、子会社化。2025年12月1日付でrimad株式会社を吸収合併し、現在は同社が運営。

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」、ファクタリング会社のクチコミ比較サイト「ファクログ」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

*調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2025年9月