環境に配慮した家づくりを推進「秋田県産材利用促進CO2固定量認証書」を受領

株式会社アールプランナー

戸建住宅を中心とした住宅プラットフォーム事業を展開する株式会社アールプランナー（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：梢 政樹、以下「当社」）は、2026年１月28日に秋田県知事より「秋田県産材利用促進CO2固定量認証書」を受領いたしました。

■概要

当社は、住宅建築において環境負荷の低減と持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進しております。この度、当社が供給する住宅において秋田県産木材を積極的に活用した結果、その利用量に応じたCO2（二酸化炭素）固定量※1が評価され、本認証の受領に至りました。

※1：CO2固定量：樹木が成長過程で吸収・固定した炭素を、建築物や木製品として利用中も内部に貯蔵し続け、大気中への排出を抑えている量を数値化したもの

■背景と目的

木材は、成長過程で大気中のCO2を吸収し、炭素として内部に固定する特性を持っています。住宅等の建築物に木材を使用することは、その炭素を長期間貯蔵することにつながり、「都市の森林」としての役割を果たします。

■今後の展望

当社は今後も、事業活動を通じて環境課題の解決に取り組むとともに、国産木材の利用促進を図ってまいります。デザイン・性能・価格のバランスのとれた住宅供給を行う中で、環境価値の創出にも注力し、持続可能な社会の実現への貢献を目指します。

■参考ページ

◯アールギャラリー（注文住宅）https://www.arrgallery.jp/

◯アールプランナー不動産（アールギャラリー×分譲住宅）https://www.arrplanner-fudosan.co.jp/

◯アールギャラリー オフィシャルインスタグラム https://www.instagram.com/arrgallery_official/

◯Ｆの家（注文住宅） https://www.f-no-ie.com/

＊記載されている会社名、ロゴマーク、製品名などは各社の登録商標または商標です。

＊「住宅プラットフォーム」はアールプランナーの登録商標です。登録商標第6468399号。