祝！甲子園開幕戦勝利！テレビ大阪4月7日（火）放送の『阪神タイガース×東京ヤクルトスワローズ』が在阪局視聴率トップに！

テレビ大阪株式会社

4月7日（火）に阪神甲子園球場で行われた開幕戦『ナマ虎スタジアム』瞬間最高視聴率はサブチャンネル放送中（※マルチチャンネル放送、「開運！なんでも鑑定団」との合算／視聴率はビデオリサーチ関西地区調べ）に記録した。先発 才木が8回まで好投し、最終回に湯浅へ交代した瞬間の20時59分と、湯浅が9回の先頭打者 田中から空振り三振を取った21時01分に8.2％を記録（同率）。

テレビ大阪『ナマ虎スタジアム』

テレビ大阪『ナマ虎スタジアム』https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/tigers/(https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/tigers/)

第2部(1900～2054)では在阪局視聴率トップの6.9％を獲得。第2部における個人視聴率のトップは6回裏阪神の攻撃 佐藤輝明のセンター前2点タイムリーヒットの瞬間に8.1％だった。



4月7日（火）、阪神甲子園球場で行われた東京ヤクルトスワローズとの試合は、序盤から緊迫した投手戦となった。均衡を破ったのはヤクルトで、4回表に阪神のエラーをきっかけにチャンスを作り、オスナのタイムリーヒットで先制点を挙げた。しかしその裏、阪神もすぐに反撃！木浪のセカンドゴロをヤクルトがエラーし、その間にランナーが生還して同点に追いつく。続く5回裏には、再び相手のエラーからチャンスを広げ、勝ち越し。さらに森下が2ランホームランを放ち、その後も木浪のタイムリー内野安打で追加点を挙げ、スコアは5対1となる。6回裏には佐藤のタイムリーヒットで7対1とし、試合の主導権を握る。7回表、ヤクルトは丸山和の2ランホームランで反撃するが、8回裏に佐藤が今季一号となる2ランホームランを放ち、再び突き放した。最終的に試合は9対3で阪神が勝利し、甲子園に歓声が響いた。

この日は、2019年以来、7年ぶりにジェット風船が復活！

解説の2人がジェット風船を楽しむ様子も話題になった。

(C)テレビ大阪

- 試合担当者コメント

☆実況…加守 哲朗(テレビ大阪アナウンサー)

甲子園での阪神戦中継は、アナウンサーを志した原点でもあり、毎回特別な思いで臨んでいます。今回は甲子園開幕戦に加え、7年ぶりにジェット風船が復活する試合ということもあり、内心とても高ぶっていました。その気持ちを抑えつつ、解説の岡田さん、鳥谷さんというレジェンドお二人の言葉をしっかり引き出し、視聴者の皆さんに届けたいという思いで実況しました。

岡田さん、鳥谷さんにも風船飛ばしにご参加いただきましたが、お二人にとっても初めての体験。そんな特別な瞬間を実況できたことを、心から光栄に感じています。



☆番組プロデューサー…直木 啓次(テレビ大阪)

甲子園開幕戦でいつも以上の「全力応援」の気持ちでスタッフ一同取り組みました。才木投手の16奪三振記録や佐藤選手の今季1号を始めタイガースの強さを、「ナマ虎スタジアム」の代名詞にもなっているサブチャンネルも使い、お届けすることができました。解説の岡田彰布さんと鳥谷敬さんには素晴らしい解説に加え、この日から再開となったジェット風船まで飛ばしていただきました。試合前の枠では、あいみょんさんのかっこいい始球式も生でご覧いただけました。これからもタイガースファンのみなさまにお楽しみいただける番組作りに努力してまいります。



次回のテレビ大阪『ナマ虎スタジアム』は、5月12日（火）

【東京ヤクルトスワローズ×阪神タイガース】＠明治神宮野球場

第1部：1725-1900 第2部：1900-2054＜延長の場合は、マルチチャンネル編成にて放送＞

◇解説 掛布 雅之

◇実況 福谷 清志（テレビ大阪アナウンサー）

◇リポート 加守 哲朗（テレビ大阪アナウンサー）