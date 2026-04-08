株式会社Hashtag

『AYANNA Miyako』 増築プロジェクトのアレンジメントについて

Hashtag Limited.（本社：東京都港区 / 代表取締役：井組 正嗣）は沖縄県宮古島市伊良部島に所在しスターリゾート株式会社（本社：沖縄県那覇市 / 代表取締役：佐々木 優弥）が運営するラグジュアリーリゾートホテル「AYANNA Miyako」のバリューアッププロジェクトマネジメント業務を受託いたしました。今後は増築工事を主導すると共にハンズオン体制でオペレーターのホテル運営支援を行って参ります。

■概要

「AYANNA Miyako」は、沖縄県宮古島市伊良部字池間添に位置し、下地島空港より車で約10分、宮古空港より約20分のアクセスに優れたロケーションにあります。9,000平方メートル 超の広大な海岸線沿いの土地でプールスイート・サウナプールスイート・VILLAスイートの計7室からなる高級リゾートホテルです。

宮古島は「東洋のガラパゴス」とも称される手つかずの自然と透明度の高い海を誇り、近年はインバウンドを含む富裕層旅行者の注目が急速に高まっているリゾートデスティネーションです。また、本施設の位置する伊良部島は2015年に伊良部大橋の開通により宮古島と陸続きに、2019年には下地島空港が開港し東京圏からのアクセスが飛躍的に向上する等、高いポテンシャルを持つ一方で希少性ある自然環境が保たれています。

本施設は2024年4月のオープン以来、宮古島を代表するスモールラグジュアリーホテルとして好評を博しており、今後は敷地内に7室のメゾネット型スイートとサウナ施設を増築することで、サービス水準の向上と施設競争力・収益力の大幅に拡充していく予定です。

■物件概要

■Hashtag Limited.について

弊社はホテルおよび旅館等の宿泊施設に特化した不動産ソリューションカンパニーとして、宿泊施設の再生・価値向上を通した地域の雇用維持、観光・文化の振興に貢献し、地域経済に新たな活力をもたらす取り組みを推進しております。本件においても、宮古島・伊良部島という希少な観光リゾートにおける高付加価値施設の成長に伴走し、投資家・運営者・地域それぞれにとって持続可能な価値創造を実現してまいります。

Hashtag Limited.お問い合わせ窓口

Mail：Administration@hashtag-im.com