東急とサントリーが協働し「ボトルｔｏボトル」水平リサイクルを開始

サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリービバレッジ＆フード株式会社は、東急株式会社（以下、東急）と協働し、アウトレット複合商業施設「グランベリーパーク」で集められた使用済みペットボトルを回収して新たなペットボトルに生まれ変わらせる「ボトルｔｏボトル」水平リサイクル※１を４月８日（水）より開始します。

※１ 使用済み製品を原料として用いて同一種類の製品につくりかえるリサイクルのこと

●本取り組み実施の背景

サントリーグループは、「人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、『人間の生命（いのち）の輝き』をめざす。」をわたしたちの目的に掲げ、創業以来、持続可能な社会の実現を目指してきました。ペットボトルに関しても「１００％サステナブル化」することを目標にさまざまな取り組みを行っています。

グランベリーパークは、環境保護や社会貢献に関する啓発活動を通してサステナブル（持続可能）な社会の実現を目指しています。

今回、「リサイクル適性が高く、再資源化の仕組みが整っているペットボトルを資源として循環させていくことで持続可能な社会の実現に貢献する」という両社の思いが一致し、このたびの取り組みに至りました。

●グランベリーパークについて

都内最大級かつオープンモール型のアウトレット複合商業施設。緑豊かな「鶴間公園」に隣接したロケーションと施設内にある７つの屋外広場を活かし、さまざまなイベントやアクティビティを楽しむことができる“エンターテインメントパーク”です。

名称：グランベリーパーク

所在地：〒194-8589 東京都町田市鶴間三丁目４-１

営業面積：約５１,０００m2

テナント数：２２０

アクセス：田園都市線 南町田グランベリーパーク駅 直結

営業時間：ショップ ：１０：００～２０：００

レストラン：１１：００～２２：００

※一部店舗により営業時間が異なります。

https://gbp.minamimachida-grandberrypark.com/

サントリーグループは、２０１２年に国内清涼飲料業界で初めてリサイクル素材１００％のペットボトルを導入※２したことを皮切りに、従来よりもＣＯ２排出量を低減する世界初の「ＦtoＰダイレクトリサイクル技術」を開発※３するなど、長年にわたって技術革新を進め、積極的に「ボトルｔｏボトル」水平リサイクルを実用化・推進してきました。

また、家庭の外ではペットボトルの分別が十分に進んでいないという課題に対して、「外でもきれいな分別」を行っていただけるよう啓発コミュニケーションに注力しており、あえてペットボトル飲料を飲み終える場面から始まり、外でもキャップとラベルをきれいに分別するＴＶ-ＣＭ・ＷＥＢ動画の制作や、小中学校・商業施設等での出張授業などの取り組みを行ってきました。

２０１９年策定の「プラスチック基本方針」で掲げた、“２０３０年までにグローバルで使用するすべてのペットボトルに、リサイクル素材あるいは植物由来素材等を使用することで、化石由来原料の新規使用をゼロにする”という「ペットボトルの１００％サステナブル化」の目標達成と持続可能な社会の実現に向け、引き続き活動を推進していきます。

※２ メカニカルリサイクルとして

※３ 協栄産業（株）など４社で共同開発

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上