TOKIUM、800社へのヒアリングで判明した仕訳入力自動化の課題と解決策をまとめたnoteを公開

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、TOKIUM AI明細入力プロダクトマーケティングマネージャーの北島によるnote記事を公開しました。

詳細はこちら： https://note.com/kitajima_s/n/n8d8f9ea20a25(https://note.com/kitajima_s/n/n8d8f9ea20a25?utm_campaign=42019659-kitajima_note_260408&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=kitajimanote_0408)

本記事では、800社以上の経理担当者へヒアリングを行った北島が、仕訳入力の自動化における最大の壁である属人化をTOKIUM AI明細入力がどのように解消するのか、事例をまじえて解説します。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/

■経理AXプロジェクトを推進中

あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的にTOKIUMは経理のAX化を推進するプロジェクトを行っています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指しています。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを推進します。

詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000432.000009888.html

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/